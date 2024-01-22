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Чехия не выдаст Украине беженцев призывного возраста - СМИ

Чехия не выдаст Украине беженцев призывного возраста - СМИ - 22.01.2024 Украина.ру

Чехия не выдаст Украине беженцев призывного возраста - СМИ

Правительство Чехии не будет выдворять украинцев призывного возраста, сообщило 22 января Чешское ТВ (ЧТВ) со ссылкой на главу МИД Яна Липавского

2024-01-22T12:45

2024-01-22T12:45

2024-01-22T12:45

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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил об этом ЧТВ в связи с готовящимся на Украине законом о мобилизации. По словам дипломата, Чехия не может украинских граждан возвращать домой в связи с мобилизацией. "Подобные механизмы не существуют, и они точно не соответствовали бы международным правам и обязательствам, которые есть у Чехии в международном поле", - приводит ЧТВ слова Липавского.Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Эстония не будет выдворять украинцев призывного возраста, так как Европейский союз предоставил им временную защиту, они находятся в стране на законных основания. "Поэтому мы точно не будем делать ничего для их выдачи. Это задача Украины – обращаться к находящимся здесь людям и приглашать их обратно", - заявила Каллас.Во время своего визита в Эстонию Зеленский на встрече с премьер-министром Эстонии Каей Каллас поднял вопрос выдворения украинцев призывного возраста. При этом он заверил, что, в случае возвращения, мужчины необязательно будут отправлены на фронт, они могут пойти работать и платить налоги.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. А сейчас все больше мужчин пытаются выехать из страны по поддельным документам.В четверг, 11 января, в украинском парламенте должны были рассмотреть новый законопроект о мобилизации, который существенно ужесточает условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.Между тем, главком ВСУ Валерий Залужный требует мобилизовать 500 тысяч человек, а Владимир Зеленский - вернуться в страну и встать в строй тех украинцев, которые ранее покинули родину.

https://ukraina.ru/20240119/1052764582.html

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новости, украина, чехия, беженцы, украинские беженцы, мобилизация, владимир зеленский