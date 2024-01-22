https://ukraina.ru/20240122/1052817012.html
Чехия не выдаст Украине беженцев призывного возраста - СМИ
Чехия не выдаст Украине беженцев призывного возраста - СМИ - 22.01.2024 Украина.ру
Чехия не выдаст Украине беженцев призывного возраста - СМИ
Правительство Чехии не будет выдворять украинцев призывного возраста, сообщило 22 января Чешское ТВ (ЧТВ) со ссылкой на главу МИД Яна Липавского
2024-01-22T12:45
2024-01-22T12:45
2024-01-22T12:45
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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил об этом ЧТВ в связи с готовящимся на Украине законом о мобилизации. По словам дипломата, Чехия не может украинских граждан возвращать домой в связи с мобилизацией. "Подобные механизмы не существуют, и они точно не соответствовали бы международным правам и обязательствам, которые есть у Чехии в международном поле", - приводит ЧТВ слова Липавского.Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Эстония не будет выдворять украинцев призывного возраста, так как Европейский союз предоставил им временную защиту, они находятся в стране на законных основания. "Поэтому мы точно не будем делать ничего для их выдачи. Это задача Украины – обращаться к находящимся здесь людям и приглашать их обратно", - заявила Каллас.Во время своего визита в Эстонию Зеленский на встрече с премьер-министром Эстонии Каей Каллас поднял вопрос выдворения украинцев призывного возраста. При этом он заверил, что, в случае возвращения, мужчины необязательно будут отправлены на фронт, они могут пойти работать и платить налоги.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. А сейчас все больше мужчин пытаются выехать из страны по поддельным документам.В четверг, 11 января, в украинском парламенте должны были рассмотреть новый законопроект о мобилизации, который существенно ужесточает условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.Между тем, главком ВСУ Валерий Залужный требует мобилизовать 500 тысяч человек, а Владимир Зеленский - вернуться в страну и встать в строй тех украинцев, которые ранее покинули родину.
https://ukraina.ru/20240119/1052764582.html
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новости, украина, чехия, беженцы, украинские беженцы, мобилизация, владимир зеленский
Чехия не выдаст Украине беженцев призывного возраста - СМИ
Правительство Чехии не будет выдворять украинцев призывного возраста, сообщило 22 января Чешское ТВ (ЧТВ) со ссылкой на главу МИД Яна Липавского
"Чехия не будет возвращать украинцев призывного возраста на их родину", - приводит ЧТВ слова Липавского.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил об этом ЧТВ в связи с готовящимся на Украине законом о мобилизации.
По словам дипломата, Чехия не может украинских граждан возвращать домой в связи с мобилизацией. "Подобные механизмы не существуют, и они точно не соответствовали бы международным правам и обязательствам, которые есть у Чехии в международном поле", - приводит ЧТВ слова Липавского.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Эстония не будет выдворять украинцев призывного возраста, так как Европейский союз предоставил им временную защиту, они находятся в стране на законных основания. "Поэтому мы точно не будем делать ничего для их выдачи. Это задача Украины – обращаться к находящимся здесь людям и приглашать их обратно", - заявила Каллас.
Во время своего визита в Эстонию Зеленский на встрече с премьер-министром Эстонии Каей Каллас поднял вопрос выдворения украинцев призывного возраста. При этом он заверил, что, в случае возвращения, мужчины необязательно будут отправлены на фронт, они могут пойти работать и платить налоги.
Президент Украины Владимир Зеленский
25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил
, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. А сейчас все больше мужчин пытаются выехать из страны по поддельным документам.
В четверг, 11 января, в украинском парламенте должны были рассмотреть новый законопроект о мобилизации, который существенно ужесточает условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.
Между тем, главком ВСУ Валерий Залужный требует мобилизовать 500 тысяч человек, а Владимир Зеленский - вернуться в страну и встать в строй тех украинцев, которые ранее покинули родину.