https://ukraina.ru/20231205/1051770041.html
Каждый день до 25 мужчин пытаются сбежать с Украины – Госпогранслужба
Каждый день до 25 мужчин пытаются сбежать с Украины – Госпогранслужба - 05.12.2023 Украина.ру
Каждый день до 25 мужчин пытаются сбежать с Украины – Госпогранслужба
Такое количество желающих незаконно перебраться за кордон выявляют пограничники, сообщил спикер Госпогранслужбы Украины
2023-12-05T17:41
2023-12-05T17:41
2023-12-05T17:41
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уклонисты
граница
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Ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире украинского телемарафона."Одни мужчины пытаются выехать из Украины незаконно, используя поддельные документы, предлагая взятки пограничникам, другие – бегут через границу", – пояснил Демченко.Он добавил, что по сравнению с 2022 годом, статистика уменьшилась. Тем не менее он призвал украинцев подумать, прежде чем нарушать закон.
https://ukraina.ru/20231121/1051215533.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, уклонисты, граница, государственная граница
Новости, Новости Украины, уклонисты, граница, государственная граница
Каждый день до 25 мужчин пытаются сбежать с Украины – Госпогранслужба
Такое количество желающих незаконно перебраться за кордон выявляют пограничники, сообщил спикер Госпогранслужбы Украины