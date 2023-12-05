https://ukraina.ru/20231205/1051770041.html

Каждый день до 25 мужчин пытаются сбежать с Украины – Госпогранслужба

Каждый день до 25 мужчин пытаются сбежать с Украины – Госпогранслужба - 05.12.2023 Украина.ру

Каждый день до 25 мужчин пытаются сбежать с Украины – Госпогранслужба

Такое количество желающих незаконно перебраться за кордон выявляют пограничники, сообщил спикер Госпогранслужбы Украины

2023-12-05T17:41

2023-12-05T17:41

2023-12-05T17:41

новости

новости украины

уклонисты

граница

государственная граница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/12/1050303378_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_b9654ed8a29b8959c811f68790f8c183.jpg

Ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире украинского телемарафона."Одни мужчины пытаются выехать из Украины незаконно, используя поддельные документы, предлагая взятки пограничникам, другие – бегут через границу", – пояснил Демченко.Он добавил, что по сравнению с 2022 годом, статистика уменьшилась. Тем не менее он призвал украинцев подумать, прежде чем нарушать закон.

https://ukraina.ru/20231121/1051215533.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, уклонисты, граница, государственная граница