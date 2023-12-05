Каждый день до 25 мужчин пытаются сбежать с Украины – Госпогранслужба - 05.12.2023 Украина.ру
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Каждый день до 25 мужчин пытаются сбежать с Украины – Госпогранслужба
Каждый день до 25 мужчин пытаются сбежать с Украины – Госпогранслужба - 05.12.2023 Украина.ру
Каждый день до 25 мужчин пытаются сбежать с Украины – Госпогранслужба
Такое количество желающих незаконно перебраться за кордон выявляют пограничники, сообщил спикер Госпогранслужбы Украины
2023-12-05T17:41
2023-12-05T17:41
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Ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире украинского телемарафона."Одни мужчины пытаются выехать из Украины незаконно, используя поддельные документы, предлагая взятки пограничникам, другие – бегут через границу", – пояснил Демченко.Он добавил, что по сравнению с 2022 годом, статистика уменьшилась. Тем не менее он призвал украинцев подумать, прежде чем нарушать закон.
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новости, новости украины, уклонисты, граница, государственная граница
Новости, Новости Украины, уклонисты, граница, государственная граница

Каждый день до 25 мужчин пытаются сбежать с Украины – Госпогранслужба

17:41 05.12.2023
 
© Госпогранслужба УкраиныАвтобусы на Границе Украины
Автобусы на Границе Украины
© Госпогранслужба Украины
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Такое количество желающих незаконно перебраться за кордон выявляют пограничники, сообщил спикер Госпогранслужбы Украины
Ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире украинского телемарафона.
"Одни мужчины пытаются выехать из Украины незаконно, используя поддельные документы, предлагая взятки пограничникам, другие – бегут через границу", – пояснил Демченко.
Он добавил, что по сравнению с 2022 годом, статистика уменьшилась. Тем не менее он призвал украинцев подумать, прежде чем нарушать закон.
21 ноября, 21:18
Черкасский страховщик зарабатывал на уклонистах по $4 тысВ Черкассах украинская полиция сообщила о "подозрении" страховому агенту, который помогал уклоняющимся от мобилизации в ВСУ сбежать за границу. Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба Нацполиции Украины
 
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18:00Приговор повару-террористке, потери ВСУ на Херсонщине, волонтеров – на фронт. Итоги 5 декабря
17:41Каждый день до 25 мужчин пытаются сбежать с Украины – Госпогранслужба
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