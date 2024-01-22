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Зеленский внёс в Раду законопроект о множественном гражданстве

Зеленский внёс в Раду законопроект о множественном гражданстве - 22.01.2024 Украина.ру

Зеленский внёс в Раду законопроект о множественном гражданстве

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду Украины законопроект о множественном гражданстве. Заявление Зеленского опубликовано на сайте президента Украины

2024-01-22T12:02

2024-01-22T12:02

2024-01-22T12:02

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владимир зеленский

гражданство

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При этом Зеленский отметил, что это даст возможность получить гражданство Украины всем этническим украинцам и их потомках из разных стран мира. Но это не относится к россиянам.Зеленский заявил, что закон о множественном гражданстве поможет тем, кто в разные волны эмиграции "вынужденно оставил родную землю" и оказался в Европе, США, Канаде, странах Азии, Латинской Америке.В декабре 2021 года Зеленский вносил в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве, но документ так и не успели рассмотреть.В октябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил за введение множественного гражданства. Но должны быть исключения, касающиеся запрета на любое двойное гражданство с Россией, добавил он.

https://ukraina.ru/20231023/1050413852.html

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новости, украина, верховная рада, президент украины, владимир зеленский, гражданство