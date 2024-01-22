Зеленский внёс в Раду законопроект о множественном гражданстве - 22.01.2024 Украина.ру
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Зеленский внёс в Раду законопроект о множественном гражданстве
Зеленский внёс в Раду законопроект о множественном гражданстве - 22.01.2024 Украина.ру
Зеленский внёс в Раду законопроект о множественном гражданстве
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду Украины законопроект о множественном гражданстве. Заявление Зеленского опубликовано на сайте президента Украины
2024-01-22T12:02
2024-01-22T12:02
новости
украина
верховная рада
президент украины
владимир зеленский
гражданство
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При этом Зеленский отметил, что это даст возможность получить гражданство Украины всем этническим украинцам и их потомках из разных стран мира. Но это не относится к россиянам.Зеленский заявил, что закон о множественном гражданстве поможет тем, кто в разные волны эмиграции "вынужденно оставил родную землю" и оказался в Европе, США, Канаде, странах Азии, Латинской Америке.В декабре 2021 года Зеленский вносил в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве, но документ так и не успели рассмотреть.В октябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил за введение множественного гражданства. Но должны быть исключения, касающиеся запрета на любое двойное гражданство с Россией, добавил он.
https://ukraina.ru/20231023/1050413852.html
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новости, украина, верховная рада, президент украины, владимир зеленский, гражданство
Новости, Украина, Верховная Рада, президент Украины, Владимир Зеленский, гражданство

Зеленский внёс в Раду законопроект о множественном гражданстве

12:02 22.01.2024
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкпаспорт украины
паспорт украины - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду Украины законопроект о множественном гражданстве. Заявление Зеленского опубликовано на сайте президента Украины
"Сегодня я вношу в Верховную Раду Украины ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства", - заявил Зеленский.
При этом Зеленский отметил, что это даст возможность получить гражданство Украины всем этническим украинцам и их потомках из разных стран мира. Но это не относится к россиянам.
Зеленский заявил, что закон о множественном гражданстве поможет тем, кто в разные волны эмиграции "вынужденно оставил родную землю" и оказался в Европе, США, Канаде, странах Азии, Латинской Америке.
В декабре 2021 года Зеленский вносил в Верховную раду законопроект о множественном гражданстве, но документ так и не успели рассмотреть.
В октябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил за введение множественного гражданства. Но должны быть исключения, касающиеся запрета на любое двойное гражданство с Россией, добавил он.
украина паспорт украинский загранпаспорт - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
23 октября 2023, 15:59
Кулеба выступил за множественное гражданство, но с ограничениями Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил за введение множественного гражданства, но с ограничениями, сообщили 23 октября журналисты "РБК-Украина"
 
НовостиУкраинаВерховная Радапрезидент УкраиныВладимир Зеленскийгражданство
 
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Заголовок открываемого материала
12:03Литва призвала ЕС запретить транзит товаров через Россию
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