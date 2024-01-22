Вторая линия фонта: аналитик объяснил, почему главком ВСУ Залужный прибыл с инспекцией под Харьков
© Фото : Головнокомандувач ЗСУ / TelegramЗалужный и Шаптала
© Фото : Головнокомандувач ЗСУ / Telegram
У Залужного сейчас есть 400 километров украинской границы, которая фактически является второй линией фронта. Через не заходят ДРГ, пролетают БПЛА и идут артобстрелы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов
О визите главкома ВСУ Валерия Залужного объявили, чтобы дать информационное подкрепление тезисов, которые разгоняет западное информационное сообщество, что якобы Россия готовится идти на Харьков. Поэтому и был "подсвечен" его приезд, рассказал аналитик.
В зоне СВО есть несколько главных направлений, где ведутся активные боевые действия: Запорожское, Южнодонецкое, Херсонское, Купянское и Краснолиманское. Но линия соприкосновения проходит и дальше по границе до границы с Белоруссией, добавил специалист.
"Там около 400 км, и это тоже де-факто линия фронта, через нее проникают ДРГ, пролетают беспилотники и идут артобстрелы. Там мы наращиваем наши силы. Конечно, Залужный понимает обстановку в районе, который для них является стратегически опасным", - подчеркнул Самойлов.
Есть еще участок границы с Белоруссией, но Минск официально заявлял, что не вступит в конфликт. То есть у главкома ВСУ сейчас 400 километров границы, которая де-факто является второй линией фронта, и инспектировать данное направление Залужному необходимо, заключил собеседник издания.
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