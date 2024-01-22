Вторая линия фонта: аналитик объяснил, почему главком ВСУ Залужный прибыл с инспекцией под Харьков - 22.01.2024 Украина.ру
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Вторая линия фонта: аналитик объяснил, почему главком ВСУ Залужный прибыл с инспекцией под Харьков
Вторая линия фонта: аналитик объяснил, почему главком ВСУ Залужный прибыл с инспекцией под Харьков - 22.01.2024 Украина.ру
Вторая линия фонта: аналитик объяснил, почему главком ВСУ Залужный прибыл с инспекцией под Харьков
У Залужного сейчас есть 400 километров украинской границы, которая фактически является второй линией фронта. Через не заходят ДРГ, пролетают БПЛА и идут артобстрелы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов
2024-01-22T05:30
2024-01-22T05:30
новости
россия
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граница
валерий залужный
харьков
всу
командование
дрг
беспилотники
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О визите главкома ВСУ Валерия Залужного объявили, чтобы дать информационное подкрепление тезисов, которые разгоняет западное информационное сообщество, что якобы Россия готовится идти на Харьков. Поэтому и был "подсвечен" его приезд, рассказал аналитик.В зоне СВО есть несколько главных направлений, где ведутся активные боевые действия: Запорожское, Южнодонецкое, Херсонское, Купянское и Краснолиманское. Но линия соприкосновения проходит и дальше по границе до границы с Белоруссией, добавил специалист.Есть еще участок границы с Белоруссией, но Минск официально заявлял, что не вступит в конфликт. То есть у главкома ВСУ сейчас 400 километров границы, которая де-факто является второй линией фронта, и инспектировать данное направление Залужному необходимо, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, граница, валерий залужный, харьков, всу, командование, дрг, беспилотники, белоруссия
Новости, Россия, Украина, граница, Валерий Залужный, Харьков, ВСУ, командование, ДРГ, беспилотники, Белоруссия

Вторая линия фонта: аналитик объяснил, почему главком ВСУ Залужный прибыл с инспекцией под Харьков

05:30 22.01.2024
 
© Фото : Головнокомандувач ЗСУ / TelegramЗалужный и Шаптала
Залужный и Шаптала - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Фото : Головнокомандувач ЗСУ / Telegram
Читать в
У Залужного сейчас есть 400 километров украинской границы, которая фактически является второй линией фронта. Через не заходят ДРГ, пролетают БПЛА и идут артобстрелы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов
О визите главкома ВСУ Валерия Залужного объявили, чтобы дать информационное подкрепление тезисов, которые разгоняет западное информационное сообщество, что якобы Россия готовится идти на Харьков. Поэтому и был "подсвечен" его приезд, рассказал аналитик.
В зоне СВО есть несколько главных направлений, где ведутся активные боевые действия: Запорожское, Южнодонецкое, Херсонское, Купянское и Краснолиманское. Но линия соприкосновения проходит и дальше по границе до границы с Белоруссией, добавил специалист.
"Там около 400 км, и это тоже де-факто линия фронта, через нее проникают ДРГ, пролетают беспилотники и идут артобстрелы. Там мы наращиваем наши силы. Конечно, Залужный понимает обстановку в районе, который для них является стратегически опасным", - подчеркнул Самойлов.
Есть еще участок границы с Белоруссией, но Минск официально заявлял, что не вступит в конфликт. То есть у главкома ВСУ сейчас 400 километров границы, которая де-факто является второй линией фронта, и инспектировать данное направление Залужному необходимо, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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