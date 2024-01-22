https://ukraina.ru/20240122/1052803512.html

Вторая линия фонта: аналитик объяснил, почему главком ВСУ Залужный прибыл с инспекцией под Харьков

Вторая линия фонта: аналитик объяснил, почему главком ВСУ Залужный прибыл с инспекцией под Харьков - 22.01.2024 Украина.ру

Вторая линия фонта: аналитик объяснил, почему главком ВСУ Залужный прибыл с инспекцией под Харьков

У Залужного сейчас есть 400 километров украинской границы, которая фактически является второй линией фронта. Через не заходят ДРГ, пролетают БПЛА и идут артобстрелы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов

2024-01-22T05:30

2024-01-22T05:30

2024-01-22T05:30

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О визите главкома ВСУ Валерия Залужного объявили, чтобы дать информационное подкрепление тезисов, которые разгоняет западное информационное сообщество, что якобы Россия готовится идти на Харьков. Поэтому и был "подсвечен" его приезд, рассказал аналитик.В зоне СВО есть несколько главных направлений, где ведутся активные боевые действия: Запорожское, Южнодонецкое, Херсонское, Купянское и Краснолиманское. Но линия соприкосновения проходит и дальше по границе до границы с Белоруссией, добавил специалист.Есть еще участок границы с Белоруссией, но Минск официально заявлял, что не вступит в конфликт. То есть у главкома ВСУ сейчас 400 километров границы, которая де-факто является второй линией фронта, и инспектировать данное направление Залужному необходимо, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240118/1052774576.html

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новости, россия, украина, граница, валерий залужный, харьков, всу, командование, дрг, беспилотники, белоруссия