https://ukraina.ru/20240118/1052752213.html

Алексей Самойлов: Даже если ВСУ прикроют Харьков бетоном, "второй фронт" Украины останется незащищенным

Алексей Самойлов: Даже если ВСУ прикроют Харьков бетоном, "второй фронт" Украины останется незащищенным - 18.01.2024 Украина.ру

Алексей Самойлов: Даже если ВСУ прикроют Харьков бетоном, "второй фронт" Украины останется незащищенным

Заход на Харьков перережет пути сообщения с Днепропетровской областью. А это базовый центр, откуда веером расходятся все виды логистики по обеспечению и сообщению с линией фронта, отмечает участник международного движения "Другая Украина", политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов

2024-01-18T16:43

2024-01-18T16:43

2024-01-18T17:38

интервью

всу

харьков

фронт

харьковская область

белгород

белгородская область

f-16

аэродромы

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103375/41/1033754129_0:143:1532:1005_1920x0_80_0_0_cbb815177e17226fd6284d0b7ef091ed.jpg.webp

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Алексей Николаевич, генштаб ВСУ заявляет, что российская армия впервые за несколько месяцев прекратил атаки на Купянском направлении. Чем вызвана такая оперативная пауза?— В первую очередь выполнением планов командования от штаба группировки до Генштаба. На Купянском направлении у нас шло постоянное силовое давление с медленным продвижением, захватом опорников. Логично, что наши вооруженные силы взяли паузу для ротации личного состава и перегруппировки. Украинская сторона на том участке фронта ничего не могла сделать. То есть затишье — это наша инициатива.— Является ли недавний визит главкома ВСУ Залужного под Харьков признаком того, что это стратегическое направление вызывает наибольшую обеспокоенность у военно-политического руководства Украины?— В зоне СВО есть несколько главных направлений, где ведутся активные боевые действия: Запорожское, Южнодонецкое, Херсонское, Купянское, Краснолиманское. Но линии соприкосновения с противником идет и дальше по границе до границы с Белоруссией. Там около 400 км, и это тоже де-факто линия фронта, через нее проникают ДРГ, пролетают беспилотники и идут артобстрелы. Там мы наращиваем наши силы. Конечно, Залужный понимает обстановку в районе, который для них является стратегически опасным. Есть еще участок границы с Белоруссией, но Минск официально заявлял, что не вступит в конфликт. И чтобы там украинские пропагандисты не орали, они спокойны, зная, что белорусы не полезут. Потому что у них нет для этого повода, и они заняты Польшей и Прибалтикой, удерживая линию фронта с той стороны.У Залужного сейчас 400 километров границы, которая де-факто является второй линией фронта, и инспектировать это направление ему необходимо. О визите Залужного объявили, чтобы дать информационное подкрепление тезисов, которые разгоняет западное информационное сообщество, что якобы Россия готовится идти на Харьков. Поэтому визит Залужного был подсвечен.— Насколько велико значение Харькова с точки зрения целей и задач СВО?— От Харьковской области граница с Россией поворачивает резко вверх к Сумской и Брянской области. Харьков находится как бы в лощине, а Белгородская область представляет собой как бы мешок, вдавленный в украинскую территорию.Харьков очень интересен с точки зрения стратегического значения для российско-украинского фронта. Заход на Харьков вызовет перерезание автомобильных, железнодорожных путей сообщения с Днепропетровской областью. А это базовый центр, откуда веером расходятся все виды логистики по обеспечению и сообщению с линией фронта — и к Донецку в том числе.Даже когда обстреливали Белгород в конце декабря, они очень хотели нас спровоцировать, чтобы мы пошли неподготовленные на Харьков. Это была спланированная провокация. Туда было заложено множество кейсов: и пропагандистский, и информационный, и чисто психологический. Но главный, военный, — дернуть нас на ответку. Харьков — важный стратегический объект, взять его будет очень сложно. Там возводятся очень серьезные военно-инженерные объекты. Харьков укрепляется, они ждут.— Украинцы наблюдали за строительством «линии Суровикина» в Запорожской области, а потом разбили об нее свои чубатые головы в ходе четырехмесячного контрнаступа. А мы не повторяем их ошибку, наблюдая, как укрепляется Харьковский оборонительный узел?— Этот же фактор работает и на нас, потому что мы видим и знаем, что они делают. Наши низкоорбитальные спутники дистанционного мониторинга Земли висят не над Гватемалой или Анголой, а находятся там, где нужно. Предполагаю, что мы пользуемся помощью наших товарищей по оружию из Ирана, Китая и КНДР, у которых есть свои спутниковые группировки. Плюс у нас есть данные от радиотехнической и агентурной разведки. Бесконечно строить линию укреплений до белорусской границы, где болотистая и лесистая местность, они смогут.То есть какие-то лакуны, пустоты в этой линии будут, хотя там есть сложности перемещения из-за рек и болот, естественных преград. Но и не обязательно идти на Харьков, достаточно заблокировать их перед этой линией обороны, чтобы они не пошли вперед, провести обход Харькова, а потом окружение. Вопрос, хватит ли у нас на это сил, это же не в одну шеренгу солдат поставить, это большой объем личного состава. На наиболее опасных участках для обхода они тоже будут строить точечные опорные пункты.Украинская сторона не обладает временем и инженерно-техническим ресурсом, чтобы создать там, что создали мы на Запорожском направлении. Даже если ВСУ прорывались там, где они оказывались под огневым давлением слева и справа. И главный фактор — у них отсутствует преимущество в воздухе. Мы можем эту линию обороны смешать с землей сверхмощными бомбами.— А если в воздушном пространстве Украины появятся F-16?— А кто им даст эти самолеты? Наши точечные удары по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области носили двойной характер. В первую очередь, это поражение инфраструктурных объектов, авиационно-технических, а второе — это сигнал Западу. Все авиационные средства, которые они передадут Украине, будут мертвыми с точки зрения прямого поражения и непригодными к использованию из-за отсутствия инфраструктуры. Запад считает деньги: зачем отдавать Украине самолёты, 40% которых будут уничтожены при размещении на аэродромах базирования, потому что мы достаем всю Украину?Украинцы их просто не успеют применить. С какого аэродрома они будут взлетать, прикрывая Харьковское направление? С Миргорода в Полтавской области. Харьковский аэродром разнесем, потому что он в километрах 40 от границы. Миргородский раздолбаем точно так же. ПВО и ПРО им будут давать, и это проблема, потому что они будут нарабатывать опыт противодействия нашей авиации.

https://ukraina.ru/20231128/1051511762.html

https://ukraina.ru/20240117/1052744150.html

https://ukraina.ru/20240117/1052735389.html

харьков

харьковская область

белгород

белгородская область

запад

украина

полтавская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, всу, харьков, фронт, харьковская область, белгород, белгородская область, f-16, аэродромы, запад, украина, полтавская область