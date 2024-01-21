Военный обозреватель о том, сможет ли армия России прорвать фронт и пойти в наступление на Запорожье - 21.01.2024 Украина.ру
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Военный обозреватель о том, сможет ли армия России прорвать фронт и пойти в наступление на Запорожье
Военный обозреватель о том, сможет ли армия России прорвать фронт и пойти в наступление на Запорожье - 21.01.2024 Украина.ру
Военный обозреватель о том, сможет ли армия России прорвать фронт и пойти в наступление на Запорожье
Стратегия активной обороны не предполагает наступательных операций в классическом смысле. Цель российской армии — нанести противнику максимальный ущерб и продвинуться там, где есть возможность. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-01-21T05:00
2024-01-21T05:00
новости
россия
украина
сво
оборона
наступление
запорожское направление
авдеевка
марьинка
прорыв
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Армия РФ сможет использовать Запорожское направление для наступления только в случае прорыва фронта. Но прорвать фронт пока не получилось. Очень легко рисовать стрелочки на карте, но нужно смотреть на факты, рассказал обозреватель.Авдеевская операция ВС РФ длится уже четыре месяца. Из-за очень тяжелой местности российские силы продвигаются очень медленно. А успех в Марьинке - это продвижение на 2-3 километра, добавил эксперт.Поэтому если на Запорожском направлении начнется какая-то операция, то мы еще успеем обсудить подготовку к ней. Потому что современные средства разведки позволяют видеть не только передовые позиции, но и тыл, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240119/1052791932.html
россия
украина
запорожское направление
авдеевка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, сво, оборона, наступление, запорожское направление, авдеевка, марьинка, прорыв
Новости, Россия, Украина, СВО, оборона, наступление, Запорожское направление, Авдеевка, Марьинка, прорыв

Военный обозреватель о том, сможет ли армия России прорвать фронт и пойти в наступление на Запорожье

05:00 21.01.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСовместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Стратегия активной обороны не предполагает наступательных операций в классическом смысле. Цель российской армии — нанести противнику максимальный ущерб и продвинуться там, где есть возможность. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Армия РФ сможет использовать Запорожское направление для наступления только в случае прорыва фронта. Но прорвать фронт пока не получилось. Очень легко рисовать стрелочки на карте, но нужно смотреть на факты, рассказал обозреватель.
Авдеевская операция ВС РФ длится уже четыре месяца. Из-за очень тяжелой местности российские силы продвигаются очень медленно. А успех в Марьинке - это продвижение на 2-3 километра, добавил эксперт.
"Стратегия активной обороны не предполагает наступательных операций в классическом смысле (цель в виде продвижения на какой-то рубеж или взятия какого-то города, замысел, соотношение сил/средств, реализация). Наша цель — нанести противнику максимальный ущерб и продвинуться там, где получается", - подчеркнул Полетаев.
Поэтому если на Запорожском направлении начнется какая-то операция, то мы еще успеем обсудить подготовку к ней. Потому что современные средства разведки позволяют видеть не только передовые позиции, но и тыл, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Ксавье Моро интервью - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
19 января, 15:39
Ксавье Моро: Пока Франция готовит для Киева чудо-бомбы и наемников, Россия угощает ВСУ "завтраком"Министр обороны Франции Лекорню обещал три тысячи снарядов в месяц для Украины. Он очень доволен, потому что раньше было две тысячи снарядов. Но это то, что Россия выстреливает на завтрак, считает военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
 
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