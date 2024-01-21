https://ukraina.ru/20240121/1052793912.html

Военный обозреватель о том, сможет ли армия России прорвать фронт и пойти в наступление на Запорожье

Военный обозреватель о том, сможет ли армия России прорвать фронт и пойти в наступление на Запорожье - 21.01.2024 Украина.ру

Военный обозреватель о том, сможет ли армия России прорвать фронт и пойти в наступление на Запорожье

Стратегия активной обороны не предполагает наступательных операций в классическом смысле. Цель российской армии — нанести противнику максимальный ущерб и продвинуться там, где есть возможность. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-01-21T05:00

2024-01-21T05:00

2024-01-21T05:00

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наступление

запорожское направление

авдеевка

марьинка

прорыв

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Армия РФ сможет использовать Запорожское направление для наступления только в случае прорыва фронта. Но прорвать фронт пока не получилось. Очень легко рисовать стрелочки на карте, но нужно смотреть на факты, рассказал обозреватель.Авдеевская операция ВС РФ длится уже четыре месяца. Из-за очень тяжелой местности российские силы продвигаются очень медленно. А успех в Марьинке - это продвижение на 2-3 километра, добавил эксперт.Поэтому если на Запорожском направлении начнется какая-то операция, то мы еще успеем обсудить подготовку к ней. Потому что современные средства разведки позволяют видеть не только передовые позиции, но и тыл, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240119/1052791932.html

россия

украина

запорожское направление

авдеевка

марьинка

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новости, россия, украина, сво, оборона, наступление, запорожское направление, авдеевка, марьинка, прорыв