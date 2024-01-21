Военный обозреватель о том, сможет ли армия России прорвать фронт и пойти в наступление на Запорожье
Стратегия активной обороны не предполагает наступательных операций в классическом смысле. Цель российской армии — нанести противнику максимальный ущерб и продвинуться там, где есть возможность. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Армия РФ сможет использовать Запорожское направление для наступления только в случае прорыва фронта. Но прорвать фронт пока не получилось. Очень легко рисовать стрелочки на карте, но нужно смотреть на факты, рассказал обозреватель.
Авдеевская операция ВС РФ длится уже четыре месяца. Из-за очень тяжелой местности российские силы продвигаются очень медленно. А успех в Марьинке - это продвижение на 2-3 километра, добавил эксперт.
"Стратегия активной обороны не предполагает наступательных операций в классическом смысле (цель в виде продвижения на какой-то рубеж или взятия какого-то города, замысел, соотношение сил/средств, реализация). Наша цель — нанести противнику максимальный ущерб и продвинуться там, где получается", - подчеркнул Полетаев.
Поэтому если на Запорожском направлении начнется какая-то операция, то мы еще успеем обсудить подготовку к ней. Потому что современные средства разведки позволяют видеть не только передовые позиции, но и тыл, резюмировал собеседник издания.
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