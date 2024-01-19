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Альтернатива необходимой жестокости войны. Печенег с Кастетом и Француз с Мышом

Альтернатива необходимой жестокости войны. Печенег с Кастетом и Француз с Мышом - 19.01.2024 Украина.ру

Альтернатива необходимой жестокости войны. Печенег с Кастетом и Француз с Мышом

Некоторые особенности солдатского быта на специальной военной операции (хотя на самом деле войне, как ее называют здесь) описывать неудобно. Дело в том, что практически в каждой землянке-блиндаже, в подвалах полуразрушенных домов, где находятся казармы, на наблюдательных и командных пунктах есть любимцы, в 99% случаев коты и кошки

2024-01-19T08:33

2024-01-19T08:33

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спецоперация

сво

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Феномену этому есть объяснение, о котором в конце.А неудобство в том, что, ну, в самом деле, не будешь же писать в каждом тексте о «неуставных отношениях» солдат и офицеров с питомцами. Хотя Уставами ВС РФ это точно не запрещено, но и не разрешено. И вот именно это журналистское невнимание к ним в некоторых случаях и вызывает… обиды у хозяев котов и кошек.Командир роты мотострелков Француз, у которого я жил несколько дней в его блиндаже, который он мне гостеприимно уступил, внимательно прочитав написанный, но ещё не отправленный в редакцию репортаж, внёс незначительные поправки и взял на руки Мыша.Мыш (именно так, без мягкого знака, почему, сейчас станет понятно) — это маленький серый котёнок, почти игрушечный, с маленькими глазками, как головки от булавок. В те дни, о которых идёт речь, он спокойно умещался на ладони.Хотя нет, на ладони он мог бы уместиться, если бы спокойно сидел. Но сидеть на месте, да ещё спокойно, да и вообще вести себя «прилично» он пока не научился. Поэтому, оказавшись на руках, он сразу начинает кусать пальцы (не сильно, зубки маленькие, но острые как острие от тех же булавок), оказавшись на земляном полу блиндажа, цепляется за штанину и упорно лезет вверх, чтобы опять же поточить свои растущие зубки о руки гостя или командира роты и его подчиненных.И вот, прочитав репортаж, Француз взял на руки Мыша и начал довольно сильно гладить его по шерсти. В репортаже присутствовали кот и кошка, с которыми я познакомился в двухместном блиндаже Компаса и Дёмки (это у них позывные такие). Попал я туда совершенно случайно — во время миномётного обстрела наших позиций это был ближайший блиндаж к тому месту, где я находился. Увидев мою растерянность (с непривычки я искал, куда упасть — в колею от машин или в кусты), Компас схватил меня за рукав и легко втянул в землянку. Там я и обнаружил его с напарником, а ещё через несколько минут увидел, что нас не трое, а пятеро. К нашей беседе про Байдена и Шольца присоединились два удивительно красивых создания природы — кот и кошка. Им особенно не нравился Шольц, германский канцлер, реально предавший интересы своей страны ради выгоды США. Всякий раз, когда в разговоре возникало его имя, кот зло скалился (типа зевал), а кошка хищно прижимала к земле голову, показывая тем самым , что готова к прыжку на канцлера ФРГ.Вот всю эту сцену я и описал в репортаже, который читал командир роты Француз. Его любимца Мыша в нем не было.И это, судя по всему, очень расстроило Француза. Как интеллигентный человек, к тому же с двумя высшими образованиями, он не показывал свою обиду, но давал понять, что я совершил непростительную неловкость.Гладя Мыша, он приговаривал, как бы косвенно обращаясь ко мне: «Вот, Мыш, про других кошек пишут и даже будут публиковать в интернете, а про тебя нет. Потому что ты шалун, потому что ты царапаешься, потому что ты маленький хулиган».Мне и правда стало неловко, потому что я знал нетривиальную историю дружбы Француза и Мыша.Мыш сначала был Мышью (с мягким знаком на конце). Его Француз подобрал в каком-то овраге, недельного, умирающего от голода. Маленький, серенький с заплесневевшими глазками он уже прощался с жизнью, но попал в руки Француза, который принёс его в свой блиндаж, напоил молоком (есть он ещё не умел), отчего, видимо, из-за резкого переходя от голода к насыщению, он стал умирать.Француз вспомнил полученные на тренировках по тактической медицине навыках, и сделал малышу тогда ещё размером меньше ладони, искусственное дыхание. Когда котёнок немного оклемался и начал более-менее ровно дышать, Француз устроил его в свою кровать, выходил и, учитывая его серую окраску и малый объем, когда ещё нельзя было определить его пол, дал ему позывной «Мышь». Потому что именно командиры роты дают позывные своим подчиненным. Так котёнок стал жить в блиндаже комроты. Привилегия, однако.А через несколько дней выяснилось некое обстоятельство: Мышь оказалась не девочкой, как предполагал Француз сначала, а мальчиком. И Француз поступил мудро: он просто убрал из его позывного мягкий знак. Так Мышь превратился в Мыш. Теперь он здоров, шаловлив и при всяком удобном случае забирается на колени гостей Француза, чтобы поточить зубки об их добрые к нему пальцы.Вообще, коты и кошки, проживающие практически везде, где есть российские солдаты, официально находятся здесь как помощники в борьбе с реальными мышами.Полчища их проникали минувшей осенью во все помещения, где есть тепло и еда. Сотнями и тысячами. Появление их объясняется просто: война. Да, бои под Соледаром (и не только под Соледаром, но сейчас речь именно об этом направлении), не позволили весной засевать поля кукурузой и зерновыми, которые раньше здесь произрастали. Раньше за лето мыши накапливали запасы впрок и могли себе позволить жить зимой припеваючи под покровом снега и земли. Нынешнее лето оставило их по известным причинам без припасов, и они ринулись в землянки, казармы, наблюдательные и командные пункты и опорники.Вред они приносили существенный, потому что прогрызали не только дырки в мешках с солдатскими припасами, но ещё и оплетку на технике, в том числе БПЛА. Конечно, все это легко ремонтируется и приводится в надлежащий порядок, но если бы их были десятки, а речь идёт о тысячах! Вели они себя агрессивно и нагло, забираясь ночью в спальные мешки (автор сам испытал на себе такое), на столы, в одежду и обувь.В общем, когда солдаты завели в помещениях котов и кошек, командование 200-й Гвардейской бригады Северного флота, понимая сложности солдатской жизни, сделало вид, что не видит этого хотя и не нарушения, но, как уже было сказано, некоего неуставного отношения солдатской массы и животного мира.Кошачье племя сначала рьяно взялось за истребление мышей. С первого дня пожирало их нещадно, потом, когда наелось от пуза, стало, придушив, приносить хозяевами блиндажей и казарм в качестве отчётов о проделанной работе. Потом и это стало неинтересно, и коты и кошки, изловив очередного грызуна, приносили его в живом виде (видимо, наевшись до отрыжки) на кухню или в спальное помещение. Потом перестали делать и это. Поскольку кормят котов и кошек отменно, они вообще перестали обращать внимание на мышей.Но русские солдаты не выкинули их на улицу за ненадобностью, а продолжают их кормить и холить. И вовсе не по привычке, а по совсем другой причине, о которой мы скажем в своё время.Для того чтобы понять глубинные причины особых отношений русских солдат с питомцами, надо, видимо, рассказать ещё одну историю не совсем обычной дружбы.Герой другой истории имеет грозный позывной Кастет. Только кастета он никогда в руках не держал. Позывной образован от его имени: Костя. «Ну значит, будешь Кастетом».Француз и Кастет могли бы быть полными кинематографическими противоположностями.Командир роты мотострелков лейтенант Француз получил свой позывной из-за дислексии, которая возникла у него после контузии — не все звуки чётко выговаривает. Высокий, стройный брюнет, с модной современной стрижкой — кто уж ему её сделал и почти ежедневно поддерживает в этих промерзших окопах Соледара, которые он практически не покидает месяцами, большой секрет. Да, в общем, это и не важно.Высокий, холеный, Француз имеет два образования — юридическое и прикладная информатика. Но служит в армии, из которой уходить не собирается и после победы.В противовес ему Кастет — невысокий крепыш, блондин, сержант, инструктор-разведчик, пару лет провёл в спецназе, отлично знает все виды стрелкового оружия, рукопашный бой, умеет управлять БПЛА. После срочной службы поступил в университет в Санкт-Петербурге, но бросил его через четыре месяца. Понял, что это не его. По контракту начал служить ещё в 15-м. Овладел в совершенстве всеми навыками, которые должны быть у любого разведчика, водить может практически любую военную технику.Несколько раз был «за ленточкой», то есть выполнял операции в тылу врага. Но рассказывать об этом не хочет. О том, что будет после победы тоже не хочет говорить, просто об этом не думал и, видимо, из суеверия, думать не собирается, пока не будет победы. Возможно, Француз и Кастет где-нибудь когда-нибудь встречались, может быть выполняли в какой-либо местности совместные операции. Все же до недавнего времени служили в одной 200-й бригаде Северного флота. А может, и не встречались. Мне это неведомо, да это и не так уж важно.В общем, по большинству параметров Француз и Кастет — полные противоположности или, говоря по-научному, антиподы. Но есть нечто, что их очень даже роднит. Нетрудно догадаться, что это отношение к питомцам. И обе их истории в чем-то странно перекликаются.Только у Кастета собака по кличке Печенег. Ничего общего с исчезнувшей в древности народностью этот позывной пса не имеет. Просто место пребывания 200 бригады в мирное время (по военной терминологии ППД — пункт постоянной дислокации) находится в городе Печенга (с ударением на первый слог). Ну а поскольку пёс оказался мальчиком, Кастет назвал его мужским именем, переделав его из названия города.К нему он попал тоже необычно. Кто-то из однополчан-разведчиков, видимо завзятый собачник (так называют любителей этого вида животных), попросил достать ему пса. Ему и принесли щенка. Но к этому моменту самого собачника уже не было ни в расположении роты, ни в ближайшем от неё расстоянии. Был переведен в другую часть, что довольно распространённое явление в зоне СВО. Тот, кто принёс щеночка разведчикам, забирать его отказался, мол и себе взял уже его братика, поэтому извините.Разведчики посоветовались и решили: оставить пса себе, воспитать, так сказать, сына, пардон, щенка полка.— Мы вообще-то думали, что это овчарка. Потому что очень уж было похоже на то, — вспоминает Кастет.Разведчики полазили по интернету и нашли полную схожесть с щенком немецкой овчарки и назвали его, как я уже сказал, Печенег.А дальше начались проблемы. Во-первых, щенок был очень блохастым. Кастет купил специальное мыло, для чего надо было отмахать несколько километров пешком, а потом съездить в неблизкий к фронту город. Когда Печенега отмыли (он был к тому же ужасно грязен) и освободили от блох, Кастет нашёл на его тельце семь клещей. Кастет вытащил их, но было уже поздно, клещи были, видимо, энцефалитные, и щенок стал от них умирать. Казалось, в нем осталось жизни на несколько часов.Понимая всю бесперспективность своих действий, но только чтобы освободить нового друга от страданий, Кастет проделал второй раз сложный путь в ветеринарную аптеку и принёс таблетки от клещей, которые заставил выпить Печенега.— Три дня он после этого умирал, лежал тихо, негромко поскуливая и почти не подавая признаков жизни, — с горестью и нежностью в голосе вспоминает те дни Кастет.Он кормил его с ложечки молоком и кашей, выносил за ним естественные отходы больной жизнедеятельности и уже не надеялся на лучшее. На утро четвёртого дня он проснулся, оттого что кто-то радостно лижет его в нос и щеки. Печенег не просто выжил, а со временем вырос и превратился не в немецкую овчарку, а в самую обыкновенную дворнягу — с толстым лоснящимся телом, бесконечно подвижным хвостом, короткими ногами и, как уверяет меня Кастет, почти всегда улыбающейся мордочкой.Теперь Печенег, и правда, стал в некотором смысле своеобразным талисманом роты разведчиков — провожает их на операции, встречает с них, радостно выстукивая собачий туш хвостом. Шалопайничает напропалую, поскольку является всеобщим любимцем, и при этом стеснительно нагибает мордочку, прикрывая ее лапой от притворного стыда, когда Кастет ему нестрого, по-отечески выговаривает за проказы.Да, по-отечески.— Я к нему как к сыночку отгощусь. Да нет, — поправляется он, оглядываясь вокруг, чтобы Печенег случайно не услышал этого его признания. — Он и есть мой сынок. Не по крови, а духу.Когда роту разведчиков в ходе ротации перевили из мотострелковой 200-й бригады в 61-ю морской пехоты, мы все вместе ехали на десятке доверху забитых вещами, солдатским имуществом и оборудованием легковых машинах, потрепанных на фронте под Соледаром. И вместе с нами ехал Печенег. Периодически, когда мы делали остановки, он выбегал в поле сделать свои собачьи дела и тут же возвращался обратно (хотя была кромешная ночь) будто понимая, что если он убежит или где-то задержится невзначай, то сорвёт нам график движения. Потому что без него никто никуда не поедет.Вот такие две истории. Хотя их можно, наверное, рассказать сотни или тысячи. Ведь у каждого кота, кошки, обитающих в русских землянках и казармах, или у каждого прифронтового пса она, такая история, своя.Неформально, без записи, общаясь солдатами России, я пришёл к выводу, что основа их не жестокость, которую они проявляют в бою. Там совсем другое. Один из законов войны: «Тебя убивают — ты убиваешь».А суть русского солдата, да и просто человека из России, русский он, татарин или бурят, не имеет значения — творить добро. Поэтому, убивая врагов, они никогда, и это подтвердят многие, кто с этим сталкивался, не бьют пленных, не издеваются над ними, в отличие от украинских нацистов, делятся едой с населением и даже помогают им по хозяйству: чинят сарайчики, рубят дрова. В принципе, все с кем довелось столкнуться на передовой, чётко разделяют противника и население, которое они пришли не покорять, а защищать и освобождать от нацистского режима. Поэтому все эти россказни украинской пропаганды про Бучу и прочие подобные псевдоистории всего лишь фейки, рассчитанные на западные СМИ, запрограммированные на ненависть к русским.Душа русского солдата — не потемки, а вполне себе прозрачная ваза с цветами. Защищая себя и своё Отечество, русский солдат вынужден быть жестоким в бою. Но эта жестокость, хоть и не в полной мере компенсируется, конечно, подсознательно, конечно, не демонстративно, а вполне естественно необыкновенно чутким и бережным отношением ко всему живому, что ему, русскому солдату, не враждебно.В том числе и к обитателям казарм, подвалов, землянок и опорников, в которых рядом и наравне с ними живут все эти шкодливые котята и щенки.

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эксклюзив, спецоперация, сво, захар виноградов