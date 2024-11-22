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Байден разрешил Киеву бить вглубь России из-за победы Трампа - Рейтер

Байден разрешил Киеву бить вглубь России из-за победы Трампа - Рейтер - 22.11.2024 Украина.ру

Байден разрешил Киеву бить вглубь России из-за победы Трампа - Рейтер

Решение президента США Джо Байдена по ударам вглубь России связано с победой на выборах республиканца Дональда Трампа, передает Рейтер

2024-11-22T07:30

2024-11-22T07:30

2024-11-22T07:30

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Агентство уточнило, что два знакомых с ситуацией источника связали решение Байдена "с избранием Трампа, который глубоко скептичен по вопросу поддержки США Украины", победа республиканца на выборах "прибавила давления на администрацию".На днях газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Подробнее об ударах - в материале Удары ATACMS по Брянщине, саммит G20, "План стойкости" Зеленского. Итоги 19 ноября на сайте Украина.ру.

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новости, джо байден, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, впк