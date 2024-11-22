Байден разрешил Киеву бить вглубь России из-за победы Трампа - Рейтер - 22.11.2024 Украина.ру
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Байден разрешил Киеву бить вглубь России из-за победы Трампа - Рейтер
Байден разрешил Киеву бить вглубь России из-за победы Трампа - Рейтер - 22.11.2024 Украина.ру
Байден разрешил Киеву бить вглубь России из-за победы Трампа - Рейтер
Решение президента США Джо Байдена по ударам вглубь России связано с победой на выборах республиканца Дональда Трампа, передает Рейтер
2024-11-22T07:30
2024-11-22T07:30
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Агентство уточнило, что два знакомых с ситуацией источника связали решение Байдена "с избранием Трампа, который глубоко скептичен по вопросу поддержки США Украины", победа республиканца на выборах "прибавила давления на администрацию".На днях газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Подробнее об ударах - в материале Удары ATACMS по Брянщине, саммит G20, "План стойкости" Зеленского. Итоги 19 ноября на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, джо байден, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, впк
Новости, Джо Байден, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, ВПК

Байден разрешил Киеву бить вглубь России из-за победы Трампа - Рейтер

07:30 22.11.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Решение президента США Джо Байдена по ударам вглубь России связано с победой на выборах республиканца Дональда Трампа, передает Рейтер
Агентство уточнило, что два знакомых с ситуацией источника связали решение Байдена "с избранием Трампа, который глубоко скептичен по вопросу поддержки США Украины", победа республиканца на выборах "прибавила давления на администрацию".
"Решение может помочь сделать части украинской повестки Байдена "трампонепробиваемыми", - сказал один из источников.
На днях газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Подробнее об ударах - в материале Удары ATACMS по Брянщине, саммит G20, "План стойкости" Зеленского. Итоги 19 ноября на сайте Украина.ру.
 
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Заголовок открываемого материала
09:08Удар "Орешником" и его последствия. Главное на Украине на утро 22 ноября
08:45Заявления Путина "встревожили" ООН
08:29Белый дом отреагировал на запуск российской ракеты "Орешник"
08:2120 лет "Оранжевой революции" 2004 года: как это было
08:13За час до ядерной войны? О реальных намерениях и подлых провокациях – Безпалько
08:09Главное за ночь 22 ноября
07:53Зеленский ответил на слова Путина об атаках ВСУ по Брянской и Курской областям
07:30Байден разрешил Киеву бить вглубь России из-за победы Трампа - Рейтер
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