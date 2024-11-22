Главное за ночь 22 ноября - 22.11.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 22 ноября
Главное за ночь 22 ноября - 22.11.2024 Украина.ру
Главное за ночь 22 ноября
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских дрона над российскими регионами, сообщило Минобороны России. Над территорией Брянской области уничтожено Украина.ру, 22.11.2024
2024-11-22T08:09
2024-11-22T08:09
новости
россия
курская область
брянская область
дональд трамп
мэтт гетц
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских дрона над российскими регионами, сообщило Минобороны России. Над территорией Брянской области уничтожено 12 беспилотников, девять уничтожено над территорией Калужской области и два – над территорией Курской области.Военнослужащие группировки "Центр" разминировали основной путь из Донецка в Селидово протяженностью 32 км, рассказал боец ВС РФ.Этим утром прилет был зафиксирован в Сумах, взрыв был со стороны полигона бывшего военного училища с блокпостами и усиленной охраной, сообщили РИА Новости в подполье.Обстановку с фронтов докладывают "Два майора":- в Курской области продолжаются тяжёлые бои. Группировка войск "Север" продвинулась в районе н.п. Дарьино и лесных массивах возле н.п. Малая Локня. Взято в плен 3 украинских военнослужащих. Общее количество пленных ВСУ составляет 475 человек. Отражены 2 контратаки врага с использованием бронетехники: в н.п. Новоивановка и в районе н.п. Дарьино;- на Харьковском направлении отражены очередные накаты ВСУ на Липцовском направлении, враг потерял личный состав и бронетехнику, успеха не достиг. Продолжаются бои в Волчанске вблизи района многоэтажек;- на севере Кураховского направления сообщают о боях за н.п. Берестки. Южнеее Курахово ВС России закрепились в н.п. Дальнее, что рассекает "карман" обороны ВСУ надвое и создаёт угрозу каскаду сёл у р. Сухие Ялы;- на Времевском направлении ВС РФ ведут бои на подступах к Раздольному и Великой (Большой) Новоселки, наступая со стороны Новодонецкого и Ясной Поляны. Со стороны Раздольного наши войска создают угрозу отрезания противника в Великой (Большой) Новоселке от основной дороги на север (н.п. Богатырь). Судя по схеме ЛБС, дорога уже под огневым контролем ВС России.Дональд Трамп после самоотвода Мэтта Гетца предложил Пэм Бонди на пост министра юстиции, сообщает генпрокурора США.Украина сейчас находится в самом слабом положении за всё время конфликта, так утверждает глава отдела военных наук британского аналитического центра Royal United Services Institute Мэтью Сэвилл, передает Times. Он также считает, что разрешение Киеву использовать дальнобойные Storm Shadow для ударов вглубь России не изменит ход конфликта.Подробнее об ударах - в материале Удары ATACMS по Брянщине, саммит G20, "План стойкости" Зеленского. Итоги 19 ноября на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курская область, брянская область, дональд трамп, мэтт гетц, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Курская область, Брянская область, Дональд Трамп, Мэтт Гетц, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 22 ноября

08:09 22.11.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских дрона над российскими регионами, сообщило Минобороны России. Над территорией Брянской области уничтожено 12 беспилотников, девять уничтожено над территорией Калужской области и два – над территорией Курской области.
Военнослужащие группировки "Центр" разминировали основной путь из Донецка в Селидово протяженностью 32 км, рассказал боец ВС РФ.
Этим утром прилет был зафиксирован в Сумах, взрыв был со стороны полигона бывшего военного училища с блокпостами и усиленной охраной, сообщили РИА Новости в подполье.
Обстановку с фронтов докладывают "Два майора":
- в Курской области продолжаются тяжёлые бои. Группировка войск "Север" продвинулась в районе н.п. Дарьино и лесных массивах возле н.п. Малая Локня. Взято в плен 3 украинских военнослужащих. Общее количество пленных ВСУ составляет 475 человек. Отражены 2 контратаки врага с использованием бронетехники: в н.п. Новоивановка и в районе н.п. Дарьино;
- на Харьковском направлении отражены очередные накаты ВСУ на Липцовском направлении, враг потерял личный состав и бронетехнику, успеха не достиг. Продолжаются бои в Волчанске вблизи района многоэтажек;
- на севере Кураховского направления сообщают о боях за н.п. Берестки. Южнеее Курахово ВС России закрепились в н.п. Дальнее, что рассекает "карман" обороны ВСУ надвое и создаёт угрозу каскаду сёл у р. Сухие Ялы;
- на Времевском направлении ВС РФ ведут бои на подступах к Раздольному и Великой (Большой) Новоселки, наступая со стороны Новодонецкого и Ясной Поляны. Со стороны Раздольного наши войска создают угрозу отрезания противника в Великой (Большой) Новоселке от основной дороги на север (н.п. Богатырь). Судя по схеме ЛБС, дорога уже под огневым контролем ВС России.
Дональд Трамп после самоотвода Мэтта Гетца предложил Пэм Бонди на пост министра юстиции, сообщает генпрокурора США.
Украина сейчас находится в самом слабом положении за всё время конфликта, так утверждает глава отдела военных наук британского аналитического центра Royal United Services Institute Мэтью Сэвилл, передает Times. Он также считает, что разрешение Киеву использовать дальнобойные Storm Shadow для ударов вглубь России не изменит ход конфликта.
Подробнее об ударах - в материале Удары ATACMS по Брянщине, саммит G20, "План стойкости" Зеленского. Итоги 19 ноября на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКурская областьБрянская областьДональд ТрампМэтт ГетцВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
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