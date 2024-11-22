Таких ударов не было два месяца: Поликарпов раскрыл, какие цели поразили ракеты и "Герани" на Украине
Атака 17 ноября по военным и энергетическим объектам Украины стала одной из самых масштабных за все время СВО: больше 100 ракет и минимум 70 "Гераней". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК Михаил Поликарпов
17 ноября после долгого перерыва армия России нанесла массированный ракетный удар по военным, инфраструктурным и энергетическим объектам на территории Украины. Наиболее заметными стали удары по мосту через Кременчугское водохранилище в районе Черкасс, по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, а также по подстанции в Мукачево.
По словам историка, таких массированных ударов не было уже два месяца. Эта атака стала одной из самых масштабных за все время СВО: больше 100 ракет и минимум 70 "Гераней". Основной упор делался на объекты критической инфраструктуры по всей территории Украины, добавил он.
"Пройдемся по конкретным целям. Первое. Бурштынская ТЭС была выведена из строя еще в марте. Похоже, Украина смогла там что-то восстановить, а сейчас был удар на ее добивание. Второе. Кременчугская ГЭС — эта одна из ГЭС Днепровского каскада, которая все еще работала", — отметил Поликарпов.
Третье. Подстанция в Мукачево — это особенно интересно, потому что ВС РФ почти не наносили ударов по Закарпатью. Видимо, у России были политические договоренности с Венгрией, поэтому никакие гражданские и военные объекты там не атаковали, подчеркнул эксперт.
Исключением являются попытки ударить по тоннелю, который соединяет Закарпатье с остальной частью Украины, а также удары по тяговой станции два года назад, которая обеспечивает напряжение в сети железных дорог, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.
Также о последствиях массированного налета на энергосистему Украины — в материале Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает на сайте Украина.ру.
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