Таких ударов не было два месяца: Поликарпов раскрыл, какие цели поразили ракеты и "Герани" на Украине - 22.11.2024 Украина.ру
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Таких ударов не было два месяца: Поликарпов раскрыл, какие цели поразили ракеты и "Герани" на Украине
Таких ударов не было два месяца: Поликарпов раскрыл, какие цели поразили ракеты и "Герани" на Украине - 22.11.2024 Украина.ру
Таких ударов не было два месяца: Поликарпов раскрыл, какие цели поразили ракеты и "Герани" на Украине
Атака 17 ноября по военным и энергетическим объектам Украины стала одной из самых масштабных за все время СВО: больше 100 ракет и минимум 70 "Гераней". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК Михаил Поликарпов
2024-11-22T06:30
2024-11-22T06:30
новости
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мукачево
энергетика
закарпатье
закарпатская область
ракеты
ракетный удар
гэс
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17 ноября после долгого перерыва армия России нанесла массированный ракетный удар по военным, инфраструктурным и энергетическим объектам на территории Украины. Наиболее заметными стали удары по мосту через Кременчугское водохранилище в районе Черкасс, по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, а также по подстанции в Мукачево.По словам историка, таких массированных ударов не было уже два месяца. Эта атака стала одной из самых масштабных за все время СВО: больше 100 ракет и минимум 70 "Гераней". Основной упор делался на объекты критической инфраструктуры по всей территории Украины, добавил он.Третье. Подстанция в Мукачево — это особенно интересно, потому что ВС РФ почти не наносили ударов по Закарпатью. Видимо, у России были политические договоренности с Венгрией, поэтому никакие гражданские и военные объекты там не атаковали, подчеркнул эксперт.Исключением являются попытки ударить по тоннелю, который соединяет Закарпатье с остальной частью Украины, а также удары по тяговой станции два года назад, которая обеспечивает напряжение в сети железных дорог, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.Также о последствиях массированного налета на энергосистему Украины — в материале Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241121/1059084326.html
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новости, украина, россия, мукачево, энергетика, закарпатье, закарпатская область, ракеты, ракетный удар, гэс, венгрия, сво, спецоперация, детали
Новости, Украина, Россия, Мукачево, энергетика, Закарпатье, Закарпатская область, ракеты, ракетный удар, ГЭС, Венгрия, СВО, Спецоперация, детали

Таких ударов не было два месяца: Поликарпов раскрыл, какие цели поразили ракеты и "Герани" на Украине

06:30 22.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНочной этап военных учений "Ладога 2009"
Ночной этап военных учений Ладога 2009 - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Атака 17 ноября по военным и энергетическим объектам Украины стала одной из самых масштабных за все время СВО: больше 100 ракет и минимум 70 "Гераней". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК Михаил Поликарпов
17 ноября после долгого перерыва армия России нанесла массированный ракетный удар по военным, инфраструктурным и энергетическим объектам на территории Украины. Наиболее заметными стали удары по мосту через Кременчугское водохранилище в районе Черкасс, по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, а также по подстанции в Мукачево.
По словам историка, таких массированных ударов не было уже два месяца. Эта атака стала одной из самых масштабных за все время СВО: больше 100 ракет и минимум 70 "Гераней". Основной упор делался на объекты критической инфраструктуры по всей территории Украины, добавил он.
"Пройдемся по конкретным целям. Первое. Бурштынская ТЭС была выведена из строя еще в марте. Похоже, Украина смогла там что-то восстановить, а сейчас был удар на ее добивание. Второе. Кременчугская ГЭС — эта одна из ГЭС Днепровского каскада, которая все еще работала", — отметил Поликарпов.
Третье. Подстанция в Мукачево — это особенно интересно, потому что ВС РФ почти не наносили ударов по Закарпатью. Видимо, у России были политические договоренности с Венгрией, поэтому никакие гражданские и военные объекты там не атаковали, подчеркнул эксперт.
Исключением являются попытки ударить по тоннелю, который соединяет Закарпатье с остальной частью Украины, а также удары по тяговой станции два года назад, которая обеспечивает напряжение в сети железных дорог, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.
Также о последствиях массированного налета на энергосистему Украины — в материале Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 07:46
Ростислав Ищенко: Если начнется война на Ближнем Востоке, Россия будет помогать Ирану, как США УкраинеБлижний и Дальний Восток и акватория Тихого океана — это принципиальные вопросы для США. Это не то, что они могут взять и подарить, сказав, забирайте, только подпишите с нами геополитические соглашения. Если они отдадут Ближний Восток и акваторию Тихого океана, тогда они проиграют в геополитическом плане. Там они будут стоять до конца
 
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