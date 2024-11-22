https://ukraina.ru/20241122/1059093517.html

Таких ударов не было два месяца: Поликарпов раскрыл, какие цели поразили ракеты и "Герани" на Украине

Таких ударов не было два месяца: Поликарпов раскрыл, какие цели поразили ракеты и "Герани" на Украине - 22.11.2024 Украина.ру

Таких ударов не было два месяца: Поликарпов раскрыл, какие цели поразили ракеты и "Герани" на Украине

Атака 17 ноября по военным и энергетическим объектам Украины стала одной из самых масштабных за все время СВО: больше 100 ракет и минимум 70 "Гераней". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также об истории наемников и ЧВК Михаил Поликарпов

2024-11-22T06:30

2024-11-22T06:30

2024-11-22T06:30

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17 ноября после долгого перерыва армия России нанесла массированный ракетный удар по военным, инфраструктурным и энергетическим объектам на территории Украины. Наиболее заметными стали удары по мосту через Кременчугское водохранилище в районе Черкасс, по Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, а также по подстанции в Мукачево.По словам историка, таких массированных ударов не было уже два месяца. Эта атака стала одной из самых масштабных за все время СВО: больше 100 ракет и минимум 70 "Гераней". Основной упор делался на объекты критической инфраструктуры по всей территории Украины, добавил он.Третье. Подстанция в Мукачево — это особенно интересно, потому что ВС РФ почти не наносили ударов по Закарпатью. Видимо, у России были политические договоренности с Венгрией, поэтому никакие гражданские и военные объекты там не атаковали, подчеркнул эксперт.Исключением являются попытки ударить по тоннелю, который соединяет Закарпатье с остальной частью Украины, а также удары по тяговой станции два года назад, которая обеспечивает напряжение в сети железных дорог, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Россия отобрала у Украины "закарпатский офшор", а Польше придется эвакуировать Жешув на сайте Украина.ру.Также о последствиях массированного налета на энергосистему Украины — в материале Юрий Кнутов: Россия довела ВСУ в лесах под Курском до отчаяния, и "Баба Яга" их уже не спасает на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241121/1059084326.html

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