https://ukraina.ru/20241122/1059109920.html

Авдеевская нирвана. Что сейчас происходит в освобожденном пригороде Донецка?

Авдеевская нирвана. Что сейчас происходит в освобожденном пригороде Донецка? - 22.11.2024 Украина.ру

Авдеевская нирвана. Что сейчас происходит в освобожденном пригороде Донецка?

Корреспондент издания Украина.ру на днях побывал в Авдеевке. К сожалению, в силу того, что этот пригород Донецка остается закрытым городом, нам разрешили осмотреть только небольшую его часть - все то, что находится на ул. Гагарина и по дороге к ней. Мы не смогли побывать на знаменитом Коксохиме и в других районах.

2024-11-22T06:53

2024-11-22T06:53

2024-11-22T06:53

эксклюзив

авдеевка

ясиноватая

донецк

азовсталь

вооруженные силы украины

александр чаленко

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Ограничено также было и время пребывания - буквально два часа.Авдеевка после 2014 года была превращена в один из самых крупных укрепрайонов под Донецком. Её планировали сделать плацдармом ВСУ для наступления на столицу ДНР, но, как говорится, у украинцев не сложилось. В конце февраля 2024 года после двухлетних боев город был освобожден российской армией. Когда едешь в Авдеевку со стороны Ясиноватой, то на въезде с правой стороны можно увидеть небольшой мемориал: на возвышенности возведен поклонный крест, рядом с ним с десяток флагштоков с флагами подразделений, которые принимали участие в освобождении города. Две башни - от танка и от БТР - укреплены на невысоких постаментах. С правой и с левой стороны − два каменных уголка. На одном из них − большая плита, на которой изображен российский танкист, держащий на руках маленькую девочку из Авдеевки. Это реальная история. Семья девочки и она сама до сих пор живут в городе.Безлюдность. В апреле 2022 года, когда я в первый раз попал в Мариуполь, еще шли бои за "Азовсталь". Побывал тогда как на левом берегу, так и на правом. В Авдеевку, правда, приехал только через полгода после освобождения. Поэтому эти два города сравнивать не совсем корректно, но это надо делать, учитывая, что они оба на слуху.Первое, что бросилось сейчас в глаза в Авдеевке, так это фактически безлюдность города по сравнению с Мариуполем. Как мне сообщил Александр Пеняев, мэр соседней Ясиноватой, которому поручено курировать вопросы возрождения Авдеевки, сейчас в ней проживают почти 700 человек. До СВО численность населения Авдеевки составляла 31 тыс человек.В апреле 2022 года в Мариуполе по улицам ходили толпы людей − да, переживших весь ужас войны, но их были десятки тысяч. Везде виднелись очереди за гуманитаркой, во дворах и в подвалах людей тоже было много. На импровизированных кухнях рядом с подъездами люди готовили, разводя небольшие костры в мангалах. Город жил, если те условия, конечно, можно назвать жизнью. В Авдеевке же картина иная – никаких толп на улицах, никаких очередей, никаких готовок, костров, ничего. Город-призрак.В него мы въехали со стороны Ясиноватой. Проехали пустой частный сектор. По дороге нам иногда встречались машины. Пару раз увидели дядек в возрасте на велосипедах. Перед одним из частных домов нам встретилась импровизированная торговая точка. На дороге стоял небольшой рекламный щит, на котором было написано: "Напитки". Рядом с ним - зеленый пластмассовый столик, на котором выстроились эти самые напитки: какие-то лимонады и пиво в жестяных банках. Продавца не было. Покупателей тоже. Поэтому узнать, как идет торговля, мы не смогли. Постояв пять-семь минут, уехали.Миновав частный сектор, въехали в кварталы многоэтажек, на въезде нас встретил блок-пост. Буквально через 5-10 минут мы уже были на улице Гагарина, где находится административный центр города. Там есть местный "мэр", ЖЭК, МФЦ, центр гуманитарной помощи, строительный магазин. Все это разместилось в сохранившейся хрущевке. Правда, на верхних этажах не было ни одного целого окна. Местные - взрослые люди то ли пенсионного, то ли предпенсионного века. Сейчас живут в подвалах. Сидят на стульях в подъездах (на входе). Плохо одеты, но все трезвые, спокойные. Тихо между собой переговариваются. Увидев нас, долго рассматривали, но какого-то интереса к нам не проявили. Общаться и сниматься не хотели.Создалось впечатление, что они находятся в некоторой прострации. Абсолютное спокойствие и безразличие на лицах. Какая-то авдеевская нирвана. Самыми веселыми людьми в городе оказались макеевские строители, которые восстанавливают город.Детей или молодежь мы в Авдеевке не видели. Кто-то из них, как нам рассказали, должен здесь быть, но живут они где-то в частном секторе.Причины безлюдности и наличия в городе только людей в возрасте просты: люди либо погибли, либо выехали – кто на территорию Украины, кто в Россию из-за отсутствия бытовых условий: электричества, воды, тепла, транспорта.Кто-то переселился в соседние города – Ясиноватую, Макеевку, Донецк. Они находятся рядом – в 20 минутах езды. И как только можно будет вернуться в Авдеевку, как только в ней восстановится жизнь, они, наверное, вернутся.Житьё-бытьё. С улиц города практически убран мусор. Вы спокойно можете по ним пройти и проехать. Никаких препятствий в виде поваленных деревьев, мин, осколков снарядов, битого кирпича и стекла нет. Те места, которые нам удалось осмотреть, не производили впечатления тотально разрушенных.Авдеевка в плане архитектуры – это небольшой городок, застроенный либо частными домами, либо хрущевками, либо панельными многоэтажками. В целом дома сохранились, правда, нигде нет ни одного целого окна. В некоторых хрущевках нет середины – дома от попадания артиллерийского снаряда рассечены пополам, центральная часть полностью разрушена. Хрущевки это, в общем-то, панельки, которые соединены заваренными прутьями. Поэтому если снаряд попадает в ту или иную секцию, то весь проём попросту складывается.Что касается многоэтажных панелек, то там в основном разрушены верхние этажи. Видимо, у ВСУ там были огневые точки, и их уничтожали выстрелами из танков или артиллерией.Необычно смотрятся хрущевки на улице Гагарина: там целыми и почти невредимыми остались украинские агитационные муралы, которые были призваны подчеркнуть, что Авдеевка – це Украина. Например, на одном из них изображен казак Мамай, играющий на бандуре. На другом – какая-то девушка в украинской национальной одежде.Все бытовые вопросы оставшиеся жители могут решить в местной администрации на улице Гагарина у Марины Тимофеевны Асеевой, которая является, если так можно выразиться, мэром Авдеевки. Она сама авдеевчанка, но после Русской весны ей пришлось переехать в Донецк. Асеева является главой администрации поселка Спартак и еще прилегающих к нему более мелких населенных пунктов. В 2024 году ко всему этому хозяйству добавилась и Авдеевка.На улице работают генераторы – дают электричество во все близлежащие учреждения.Каждый четверг в город приезжает выездное МФЦ. Выдает необходимые документы. В четверг, когда мы приехали в город, МФЦ работало. Правда, за весь день приняли только трех человек.В городе все проживающие – уже граждане России. Если у вас сохранились украинские документы, то паспорт выдадут через сутки. Если документов нет, то необходимые бумаги собираются, передаются в миграционную службу и отправляются в Ростов-на-Дону, где в течение 3-6 месяцев устанавливают личность человека. Пока это делается, он живет за счет гуманитарной помощи: крупы, тушенка, растительное масло, печенье и так далее. Выдают даже корма для животных. По улицам города бегают бездомные собаки. Правда, они живут там, где обитают люди.Рядом с МФЦ открылся большой строительный магазин "Мега" - площадь 100-150 кв.м. В нем сделан хороший ремонт. Есть свет и тепло. Очень большой ассортимент: все, что обычно продают в строительных магазинах. Даже теплые носки есть. Его владелец − бизнесмен из Ясиноватой. К сожалению, общаться с нами он не захотел, сославшись на маленького ребенка − боится за него. Сказал только, что покупатели − местные жители.Как нам рассказал Александр Пеняев, есть и продуктовые магазины. Даже рассказал историю, как бизнесмены из Ясиноватой начали торговать колбасой по цене в тысячу рублей (основной покупатель - российские военные, для которых такая цена приемлема). Мэр им пригрозил отправкой на передовую, если будут и дальше ставить для местных цены, которые те не в состоянии потянуть.На Гагарина есть ЖЭК. В нем работает уже 40 человек. У одной из работниц спросил о зарплате. Говорит, что у нее минималка – 20 тысяч рублей плюс доплата в 20% - боевые.Авдеевка закрытый город. В него можно попасть либо местному жителю, либо по специальным пропускам. Если ни того, ни другого нет, то тебя сразу же завернут.На большую землю авдеевец может выбраться на маршрутке. Билет стоит 40 рублей. Она едет в Донецк через Ясиноватую и Макеевку. В Донецке конечная остановка на Крытом рынке. В Макеевке останавливается на Пассаже. В Ясиноватой на ж/д вокзале.Пункт временного размещения. На Гагарина есть свой ПВР, через который уже прошли 1200 человек, которых военные и волонтеры привозят из только что освобожденных городов ДНР – Селидово, Украинска и других. Он находится на первом этаже. Теплое и светлое помещение. Спят люди на раскладушках под теплыми одеялами. В помещении есть туалет и душ. Перемещенные лица тут не задерживаются – буквально сутки, и их отправляют в Ясиноватую. При нас прибыла очередная партия из Селидово. Власти поговорить с людьми не разрешили, так как те еще не прошли фильтрацию. В ПВР кормят, устанавливают личность и выясняют планы приехавших.Возрождение. За возрождение Авдеевки отвечают шефы-регионы: Челябинская область, Ханты-Мансийский округ. На улице Гагарина ремонтируются шесть домов, где будет 300 квартир. Это хрущевки, которые реконструируют. В них будут электричество, тепло и вода. Поселиться там смогут авдеевчане, потерявшие жилье. Если у тебя была двухкомнатная квартира – дадут двухкомнатную, однушка – однушку, трешка – трешку. В общем, компенсируют все то, что ты потерял. Внутрь нас не пустили, но мы смогли осмотреть то, что происходит на стройке. Дома в лесах, их будут утеплять. Металло-пластиковые окна уже вставлены. Рядом с домами мешки с бетоном. Работа кипит. Каждую неделю на стройку приезжает лично премьер-министр ДНР Евгений Солнцев. Все проверяет лично. Планируется все сдать чуть ли не к концу ноября, чтобы до холодов люди смогли перебраться из подвалов.Но на полную катушку возрождение начнется с 2025 года. Планы уже сверстаны. Будут менять все: прежде всего, канализационные сети. Многие из них изношены на 100%. Жилье не только будет реконструироваться, но и строиться новое. Учитывая, что Авдеевка – это ближайший пригород Донецка, предполагается, что в новостройках смогут селиться и многие дончане.Читайте также материал Александра Чаленко Глава администрации Ясиноватой о возрождении Авдеевки и о планах на знаменитый коксохимический завод

https://ukraina.ru/20241115/1058939906.html

https://ukraina.ru/20241022/1058258365.html

авдеевка

ясиноватая

донецк

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Александр Чаленко

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Александр Чаленко

эксклюзив, авдеевка, ясиноватая, донецк, азовсталь, вооруженные силы украины, александр чаленко