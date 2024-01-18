Военный летчик раскрыл, когда армия РФ окончательно перемолотит украинскую систему ПВО и натовские ЗРК - 18.01.2024 Украина.ру
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Военный летчик раскрыл, когда армия РФ окончательно перемолотит украинскую систему ПВО и натовские ЗРК
Военный летчик раскрыл, когда армия РФ окончательно перемолотит украинскую систему ПВО и натовские ЗРК - 18.01.2024 Украина.ру
Военный летчик раскрыл, когда армия РФ окончательно перемолотит украинскую систему ПВО и натовские ЗРК
ВСУ постоянно получают новое вооружение и умудряются восстанавливать старые советские системы. Армии РФ необходимо довести количественное и качественное состояние украинской ПВО до того, чтобы их потенциал сократится хотя бы до 25%. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
2024-01-18T05:30
2024-01-18T05:30
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Когда российские самолеты начнут летать над противником с вероятностью преодоления вражеской ПВО хотя бы в 75%, это может стать достаточным показателем истощения украинской противовоздушной обороны, рассказал военный летчик.То есть необходимо довести количественное и качественное состояние украинской ПВО до того, что их потенциал сократится хотя бы до 25%. Пока армия РФ будет находиться в сложной ситуации, добавил генерал-майор.Западная Европа помогает Киеву огромными поставками вооружения даже в ущерб себе. Несмотря на то, что их жители выступают с акциями протеста. Пока это помогает ВСУ достаточно надежно защищать свое воздушное пространство и с этим приходится считаться, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240117/1052735389.html
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новости, россия, украина, пво, зрк бук, зрк patriot, поставки, вооружение, сво, запад
Новости, Россия, Украина, ПВО, ЗРК Бук, ЗРК Patriot, поставки, вооружение, СВО, Запад

Военный летчик раскрыл, когда армия РФ окончательно перемолотит украинскую систему ПВО и натовские ЗРК

05:30 18.01.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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ВСУ постоянно получают новое вооружение и умудряются восстанавливать старые советские системы. Армии РФ необходимо довести количественное и качественное состояние украинской ПВО до того, чтобы их потенциал сократится хотя бы до 25%. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
Когда российские самолеты начнут летать над противником с вероятностью преодоления вражеской ПВО хотя бы в 75%, это может стать достаточным показателем истощения украинской противовоздушной обороны, рассказал военный летчик.
То есть необходимо довести количественное и качественное состояние украинской ПВО до того, что их потенциал сократится хотя бы до 25%. Пока армия РФ будет находиться в сложной ситуации, добавил генерал-майор.
"Да, мы перемолотили множество вражеских зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Но они умудряются даже после ударов восстанавливать старые советские системы. И Запад киевскому режиму дает много чего. Этот объем поставок — очень большой", - отметил Попов.
Западная Европа помогает Киеву огромными поставками вооружения даже в ущерб себе. Несмотря на то, что их жители выступают с акциями протеста. Пока это помогает ВСУ достаточно надежно защищать свое воздушное пространство и с этим приходится считаться, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Вчера, 12:45
Алексей Фененко: Германия уже готовит новые "ВСУ", которые попытаются отобрать у России КалининградСША и Германия заключили интересную сделку, при которой последняя становится основным щитом против России на Западе, но при этом получает сферу влияния в Восточной Европе и право на воссоздание своей армии
 
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