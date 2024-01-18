https://ukraina.ru/20240118/1052750027.html

Военный летчик раскрыл, когда армия РФ окончательно перемолотит украинскую систему ПВО и натовские ЗРК

Военный летчик раскрыл, когда армия РФ окончательно перемолотит украинскую систему ПВО и натовские ЗРК - 18.01.2024 Украина.ру

Военный летчик раскрыл, когда армия РФ окончательно перемолотит украинскую систему ПВО и натовские ЗРК

ВСУ постоянно получают новое вооружение и умудряются восстанавливать старые советские системы. Армии РФ необходимо довести количественное и качественное состояние украинской ПВО до того, чтобы их потенциал сократится хотя бы до 25%. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов

2024-01-18T05:30

2024-01-18T05:30

2024-01-18T05:30

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Когда российские самолеты начнут летать над противником с вероятностью преодоления вражеской ПВО хотя бы в 75%, это может стать достаточным показателем истощения украинской противовоздушной обороны, рассказал военный летчик.То есть необходимо довести количественное и качественное состояние украинской ПВО до того, что их потенциал сократится хотя бы до 25%. Пока армия РФ будет находиться в сложной ситуации, добавил генерал-майор.Западная Европа помогает Киеву огромными поставками вооружения даже в ущерб себе. Несмотря на то, что их жители выступают с акциями протеста. Пока это помогает ВСУ достаточно надежно защищать свое воздушное пространство и с этим приходится считаться, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240117/1052735389.html

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новости, россия, украина, пво, зрк бук, зрк patriot, поставки, вооружение, сво, запад