https://ukraina.ru/20240117/1052750890.html

Дело не только в РЗК: эксперт объяснил, почему для уничтожения ПВО нужно бить по подстанциям и мостам

Дело не только в РЗК: эксперт объяснил, почему для уничтожения ПВО нужно бить по подстанциям и мостам - 17.01.2024 Украина.ру

Дело не только в РЗК: эксперт объяснил, почему для уничтожения ПВО нужно бить по подстанциям и мостам

Армия РФ нужно наносить удары по стационарным объектам украинской ПВО, а также инфраструктурным объектам, которые обеспечивают её работу. Пока ВСУ достаточно надежно защищают свое воздушное пространство и с этим приходится считаться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов

2024-01-17T17:45

2024-01-17T17:45

2024-01-17T17:45

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Западная Европа помогает Киеву поставками вооружения даже в ущерб себе. Несмотря на то, что их жители выступают с акциями протеста. Пока это помогает ВСУ достаточно надежно защищать свое воздушное пространство и с этим приходится считаться, рассказал летчик.Армия РФ нужно наносить удары по вновь выявленным и стационарным объектам ПВО, а также инфраструктурным объектам, которые обеспечивают работу этой системы. Это электроподстанции и подвижные дизельные подстанции, дороги и мосты, добавил генерал-майор.Погода ВС РФ в этом случае тоже особенно не поможет, потому что начались снегопады. Конечно, сейчас ездить такой технике тяжело. Но и засечь ее еще труднее. Это сковывает оперативность российских подразделений, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240117/1052729714.html

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новости, украина, россия, сво, пво, зрк бук, зрк patriot, электроподстанции, мосты, дороги, вооружение, вс рф