Дело не только в РЗК: эксперт объяснил, почему для уничтожения ПВО нужно бить по подстанциям и мостам - 17.01.2024 Украина.ру
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Дело не только в РЗК: эксперт объяснил, почему для уничтожения ПВО нужно бить по подстанциям и мостам
Дело не только в РЗК: эксперт объяснил, почему для уничтожения ПВО нужно бить по подстанциям и мостам - 17.01.2024 Украина.ру
Дело не только в РЗК: эксперт объяснил, почему для уничтожения ПВО нужно бить по подстанциям и мостам
Армия РФ нужно наносить удары по стационарным объектам украинской ПВО, а также инфраструктурным объектам, которые обеспечивают её работу. Пока ВСУ достаточно надежно защищают свое воздушное пространство и с этим приходится считаться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
2024-01-17T17:45
2024-01-17T17:45
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Западная Европа помогает Киеву поставками вооружения даже в ущерб себе. Несмотря на то, что их жители выступают с акциями протеста. Пока это помогает ВСУ достаточно надежно защищать свое воздушное пространство и с этим приходится считаться, рассказал летчик.Армия РФ нужно наносить удары по вновь выявленным и стационарным объектам ПВО, а также инфраструктурным объектам, которые обеспечивают работу этой системы. Это электроподстанции и подвижные дизельные подстанции, дороги и мосты, добавил генерал-майор.Погода ВС РФ в этом случае тоже особенно не поможет, потому что начались снегопады. Конечно, сейчас ездить такой технике тяжело. Но и засечь ее еще труднее. Это сковывает оперативность российских подразделений, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240117/1052729714.html
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новости, украина, россия, сво, пво, зрк бук, зрк patriot, электроподстанции, мосты, дороги, вооружение, вс рф
Новости, Украина, Россия, СВО, ПВО, ЗРК Бук, ЗРК Patriot, электроподстанции, мосты, дороги, вооружение, ВС РФ

Дело не только в РЗК: эксперт объяснил, почему для уничтожения ПВО нужно бить по подстанциям и мостам

17:45 17.01.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Армия РФ нужно наносить удары по стационарным объектам украинской ПВО, а также инфраструктурным объектам, которые обеспечивают её работу. Пока ВСУ достаточно надежно защищают свое воздушное пространство и с этим приходится считаться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
Западная Европа помогает Киеву поставками вооружения даже в ущерб себе. Несмотря на то, что их жители выступают с акциями протеста. Пока это помогает ВСУ достаточно надежно защищать свое воздушное пространство и с этим приходится считаться, рассказал летчик.
Армия РФ нужно наносить удары по вновь выявленным и стационарным объектам ПВО, а также инфраструктурным объектам, которые обеспечивают работу этой системы. Это электроподстанции и подвижные дизельные подстанции, дороги и мосты, добавил генерал-майор.
"Что такое локационная станция на базе автомобиля или гусеничного тягача? Это подвижная система. Даже если она двигается со скоростью в 40 километров в час, попасть в нее трудно. Она может спрятаться где-то в лесу, и ты ее не найдешь", - подчеркнул Попов.
Погода ВС РФ в этом случае тоже особенно не поможет, потому что начались снегопады. Конечно, сейчас ездить такой технике тяжело. Но и засечь ее еще труднее. Это сковывает оперативность российских подразделений, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Илья Мощанский интервью
04:24
Илья Мощанский: У России появились "бобры", которые обязательно спилят все четыре толстенных "дерева" ВСУДо конца марта противник серьезных наступательных операций проводить не будет. Это будет или вынужденный контрудар, если мы начнем наступление по границам Харьковской области или где-то прорвем фронт
 
НовостиУкраинаРоссияСВОПВОЗРК БукЗРК PatriotэлектроподстанциимостыдорогивооружениеВС РФ
 
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Заголовок открываемого материала
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17:45Дело не только в РЗК: эксперт объяснил, почему для уничтожения ПВО нужно бить по подстанциям и мостам
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