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Медведев предостерег "наглых британцев" от объявления войны России

Медведев предостерег "наглых британцев" от объявления войны России - 12.01.2024 Украина.ру

Медведев предостерег "наглых британцев" от объявления войны России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канал прокомментировал визит премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Размещение официального воинского контингента Великобритании на Украине будет означать объявление войны, написал он 12 января

2024-01-12T15:37

2024-01-12T15:37

2024-01-12T15:40

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Медведев поинтересовался, как бы отнеслась западная общественность к тому, что "британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода".Британское издание Independent 12 января сообщило, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетит украинскую столицу. Сунак планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Британский премьер подпишет с президентом Украины британско-украинское соглашение о сотрудничестве в области безопасности, которое обязывает Великобританию предоставлять разведданные, обеспечивать кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также сотрудничество в области оборонной промышленности.Кроме того, премьер приехал, чтобы огласить новый пакет финансовой помощи Украине.Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3,19 миллиарда долларов) в 2024-25 годах, что на 200 миллионов фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года, объявил он.

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новости, россия, дмитрий медведев, владимир зеленский, риши сунак, великобритания, украина, визит, война