Медведев предостерег "наглых британцев" от объявления войны России
15:37 12.01.2024 (обновлено: 15:40 12.01.2024)
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Д. Медведев принял участие в форуме "АРМИЯ-2023"
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канал прокомментировал визит премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Размещение официального воинского контингента Великобритании на Украине будет означать объявление войны, написал он 12 января
Медведев поинтересовался, как бы отнеслась западная общественность к тому, что "британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода".
"И ещё: надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране", - написал Медведев.
Британское издание Independent 12 января сообщило, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетит украинскую столицу. Сунак планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Британский премьер подпишет с президентом Украины британско-украинское соглашение о сотрудничестве в области безопасности, которое обязывает Великобританию предоставлять разведданные, обеспечивать кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также сотрудничество в области оборонной промышленности.
Кроме того, премьер приехал, чтобы огласить новый пакет финансовой помощи Украине.
Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3,19 миллиарда долларов) в 2024-25 годах, что на 200 миллионов фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года, объявил он.
Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3,19 миллиарда долларов) в 2024-25 годах, что на 200 миллионов фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года, объявил он.