Медведев предостерег "наглых британцев" от объявления войны России - 12.01.2024 Украина.ру
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Медведев предостерег "наглых британцев" от объявления войны России
Медведев предостерег "наглых британцев" от объявления войны России - 12.01.2024 Украина.ру
Медведев предостерег "наглых британцев" от объявления войны России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канал прокомментировал визит премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Размещение официального воинского контингента Великобритании на Украине будет означать объявление войны, написал он 12 января
2024-01-12T15:37
2024-01-12T15:40
новости
россия
дмитрий медведев
владимир зеленский
риши сунак
великобритания
украина
визит
война
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Медведев поинтересовался, как бы отнеслась западная общественность к тому, что "британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода".Британское издание Independent 12 января сообщило, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетит украинскую столицу. Сунак планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Британский премьер подпишет с президентом Украины британско-украинское соглашение о сотрудничестве в области безопасности, которое обязывает Великобританию предоставлять разведданные, обеспечивать кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также сотрудничество в области оборонной промышленности.Кроме того, премьер приехал, чтобы огласить новый пакет финансовой помощи Украине.Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3,19 миллиарда долларов) в 2024-25 годах, что на 200 миллионов фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года, объявил он.
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новости, россия, дмитрий медведев, владимир зеленский, риши сунак, великобритания, украина, визит, война
Новости, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Риши Сунак, Великобритания, Украина, визит, война

Медведев предостерег "наглых британцев" от объявления войны России

15:37 12.01.2024 (обновлено: 15:40 12.01.2024)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Д. Медведев принял участие в форуме "АРМИЯ-2023"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Д. Медведев принял участие в форуме АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канал прокомментировал визит премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Размещение официального воинского контингента Великобритании на Украине будет означать объявление войны, написал он 12 января
Медведев поинтересовался, как бы отнеслась западная общественность к тому, что "британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода".
"И ещё: надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране", - написал Медведев.
Британское издание Independent 12 января сообщило, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетит украинскую столицу. Сунак планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Британский премьер подпишет с президентом Украины британско-украинское соглашение о сотрудничестве в области безопасности, которое обязывает Великобританию предоставлять разведданные, обеспечивать кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также сотрудничество в области оборонной промышленности.
Кроме того, премьер приехал, чтобы огласить новый пакет финансовой помощи Украине.

Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3,19 миллиарда долларов) в 2024-25 годах, что на 200 миллионов фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года, объявил он.
Зеленский и начальство (Сунак) - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
13:00
Утешительный визит Сунака, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 12 январяВ Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским прибудет премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
 
НовостиРоссияДмитрий МедведевВладимир ЗеленскийРиши СунакВеликобританияУкраинавизитвойна
 
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