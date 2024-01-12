https://ukraina.ru/20240112/1052648497.html

Украине выделят еще $3,2 млрд. Сунак объявит об этом Зеленскому в Киеве

Украине выделят еще $3,2 млрд. Сунак объявит об этом Зеленскому в Киеве - 12.01.2024 Украина.ру

Украине выделят еще $3,2 млрд. Сунак объявит об этом Зеленскому в Киеве

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак совершает неожиданный визит на Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает 12 января Independent

2024-01-12T10:57

2024-01-12T10:57

2024-01-12T10:57

риши сунак

помощь

британия

владимир зеленский

новости

зарубежье

украина

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"Это происходит на фоне опасений, что интерес к войне среди союзников ослабевает по мере того, как война затягивается. Кризис на Ближнем Востоке... также отвлек внимание всего мира", - говорится в материале. Сунак подпишет с президентом Зеленским британско-украинское соглашение о сотрудничестве в области безопасности, которое обязывает Великобританию предоставлять разведданные, обеспечивать кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также сотрудничество в области оборонной промышленности.Кроме того, премьер приехал, чтобы огласить новый пакет финансовой помощи Украине.Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3,19 миллиарда долларов) в 2024-25 годах, что на 200 миллионов фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года, объявил он.

https://ukraina.ru/20231007/1049983351.html

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риши сунак, помощь, британия, владимир зеленский, новости, зарубежье, украина