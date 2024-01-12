Украине выделят еще $3,2 млрд. Сунак объявит об этом Зеленскому в Киеве - 12.01.2024 Украина.ру
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Украине выделят еще $3,2 млрд. Сунак объявит об этом Зеленскому в Киеве
Украине выделят еще $3,2 млрд. Сунак объявит об этом Зеленскому в Киеве - 12.01.2024 Украина.ру
Украине выделят еще $3,2 млрд. Сунак объявит об этом Зеленскому в Киеве
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак совершает неожиданный визит на Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает 12 января Independent
2024-01-12T10:57
2024-01-12T10:57
риши сунак
помощь
британия
владимир зеленский
новости
зарубежье
украина
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"Это происходит на фоне опасений, что интерес к войне среди союзников ослабевает по мере того, как война затягивается. Кризис на Ближнем Востоке... также отвлек внимание всего мира", - говорится в материале. Сунак подпишет с президентом Зеленским британско-украинское соглашение о сотрудничестве в области безопасности, которое обязывает Великобританию предоставлять разведданные, обеспечивать кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также сотрудничество в области оборонной промышленности.Кроме того, премьер приехал, чтобы огласить новый пакет финансовой помощи Украине.Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3,19 миллиарда долларов) в 2024-25 годах, что на 200 миллионов фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года, объявил он.
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риши сунак, помощь, британия, владимир зеленский, новости, зарубежье, украина
Риши Сунак, помощь, Британия, Владимир Зеленский, Новости, Зарубежье, Украина

Украине выделят еще $3,2 млрд. Сунак объявит об этом Зеленскому в Киеве

10:57 12.01.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак совершает неожиданный визит на Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает 12 января Independent
"Это происходит на фоне опасений, что интерес к войне среди союзников ослабевает по мере того, как война затягивается. Кризис на Ближнем Востоке... также отвлек внимание всего мира", - говорится в материале.

Сунак подпишет с президентом Зеленским британско-украинское соглашение о сотрудничестве в области безопасности, которое обязывает Великобританию предоставлять разведданные, обеспечивать кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также сотрудничество в области оборонной промышленности.
Кроме того, премьер приехал, чтобы огласить новый пакет финансовой помощи Украине.

Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3,19 миллиарда долларов) в 2024-25 годах, что на 200 миллионов фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года, объявил он.
Туалет
7 октября 2023, 11:27
Трансгендеры меняют власть. Риши Сунак может потерять кресло премьера, не разобравшись с поламиКогда в июле прошлого года в Сенате, верхней палате Конгресса США, на слушаниях по отмене права на аборты сенаторы крепко поспорили, кто же в этой жизни может, извините, забеременеть, в остальном мире все посмеялись. И как оказалось, зря – это очень серьезный вопрос. Уже политический.
 
Риши СунакпомощьБританияВладимир ЗеленскийНовостиЗарубежьеУкраина
 
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