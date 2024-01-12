Украине выделят еще $3,2 млрд. Сунак объявит об этом Зеленскому в Киеве
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак совершает неожиданный визит на Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает 12 января Independent
"Это происходит на фоне опасений, что интерес к войне среди союзников ослабевает по мере того, как война затягивается. Кризис на Ближнем Востоке... также отвлек внимание всего мира", - говорится в материале.
Сунак подпишет с президентом Зеленским британско-украинское соглашение о сотрудничестве в области безопасности, которое обязывает Великобританию предоставлять разведданные, обеспечивать кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также сотрудничество в области оборонной промышленности.
Сунак подпишет с президентом Зеленским британско-украинское соглашение о сотрудничестве в области безопасности, которое обязывает Великобританию предоставлять разведданные, обеспечивать кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также сотрудничество в области оборонной промышленности.
Кроме того, премьер приехал, чтобы огласить новый пакет финансовой помощи Украине.
Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3,19 миллиарда долларов) в 2024-25 годах, что на 200 миллионов фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года, объявил он.
Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3,19 миллиарда долларов) в 2024-25 годах, что на 200 миллионов фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года, объявил он.
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