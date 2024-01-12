https://ukraina.ru/20240112/1052656304.html

Дмитрий Дробницкий: Хотя США втянулись в заваруху с хуситами, ВСУ еще не скоро останутся без снарядов

Дмитрий Дробницкий: Хотя США втянулись в заваруху с хуситами, ВСУ еще не скоро останутся без снарядов - 12.01.2024 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: Хотя США втянулись в заваруху с хуситами, ВСУ еще не скоро останутся без снарядов

США сейчас остановили предоставление военной помощи Украине в связи с прекращением финансирования, но огромное количество грузов еще находится в пути, считает политолог, американист Дмитрий Дробницкий

2024-01-12T14:39

2024-01-12T14:39

2024-01-12T14:39

интервью

дмитрий дробницкий

сша

хуситы

всу

снаряды

йемен

украина

впк

ким чен ын

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.США и Великобритания начали военную операцию против йеменских хуситов. Удары нанесли по городам Сана, Ходейда, Таис и Саада. Удары наносились в том числе крылатыми ракетами большой дальности Tomahawk с атомной подлодки Florida. На фоне этого координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США выдали из имевшихся запасов последний пакет помощи Киеву, на который было выделено финансирование.- Дмитрий Олегович, что значит конфликт в красном море для Вашингтона на фоне украинского, можно ли теперь поставить крест на военной помощи Киеву?- Нет, все будет зависеть от двух вещей – от договоренностей с Конгрессом, и от реального наличия матчасти, которая будет расходоваться на три конфликта. Администрация Байдена, воспользовавшись тем, что Конгресс ушел на каникулы, в декабре отправила в экстренном порядке помощь Израилю. Отправить куда бы то ни было еще они не решились, но матчасть продолжала утекать. Все это придётся поставлять со складов армии США на территории США. Но для авианосной группировки, которая наносит удары по ЙеменеУ, тоже нужно экстренное финансирование. Они выстрелят свой боезапас, а дальше что? Пентагон запросил помощь в экстренном билле, который завис в Конгрессе, а там еще бюджет принимать. Ситуация тяжелая, но начало этого конфликта не ставит крест на помощи Киеву.Еще раз, все дело в играх между Конгрессом и Администрацией и реальном наличии материальных ресурсов, потому что денег можно напечатать сколько угодно, это не проблема для США. В связи с этим будет активизирована программа по F-16, но это все-таки отмазка. Сколько они могут сразу поставить? Штук 10-15? Как их будут перевозить, с самого начала была серьезная логистическая проблема. Но думаю, они это активизируют, чтобы показать, что дали все, что могли. Было прогнозируемо, что США втянутся в конфликт на Ближнем Востоке.В итоге два ближневосточных конфликта, конфликт в Восточной Европе, а 13-го числа выборы на Тайване. Все будет зависеть от того, насколько будут растянуты ресурсы, насколько Конгресс позволит выгрести все со складов в США, может быть, в Европе какие-то заначки есть. Напомню, что американские боеприпасы, которые хранились в Израиле с условием того, что Израиль может их использовать в военном конфликте, американцы отправили на Украину. Но тогда эта заваруха на Ближнем Востоке еще не началась.Да, у США мощный ВПК, но просто так по щелчку пальцев он включиться не может. Если захотят, они нарастят мощности, но для этого потребуется девять месяцев и серьезные вливания, чтобы снабжать Украину по полной так. Как они снабжали весь 2022 год. Так что весь вопрос в реальном раскладе сил в политической верхушке, потому что на деле матчасть есть, но ее надо забирать совсем у армии США.- А пока свое мощное плечо Киеву. Видимо, собирается подставить премьер-министр Британии Риши Сунак, который в Киеве подпишет двустороннее соглашение и передаст грандиозную партии дронов для ВСУ. Это паллиативная помощь киевскому режиму?- Все виды БПЛА показали себя важной составляющей частью войну 21 века. Чтобы на Украину не поставлялось, будет играть против нашей армии. В первую очередь, там нужны, конечно, боеприпасы для ствольной и реактивной артиллерии, запчасти для бронетехники. Но сколько снарядов хранится на складах США – неизвестно, учитывая непрозрачность Пентагона, который ни разу аудит не прошел.Поэтому появляются всякие конспирологические версии не только у нас, но и на Западе. Например, болезнь министра обороны Остина – это либо притворная вещь, либо возникший на ее фоне кризис по поводу того, как распределять матчасть.Сейчас в США – два вопроса. Первый – политический, поскольку сопротивление участию США в удаленных конфликтах, а это байденовские конфликты будет расти. А второе – это опять-таки реальное наличие матчасти. ВПК раскрутить можно, но его надо выводить из глубокой гибернации. Это не компьютер, который из гибернации выводится нажатием на клавишу пробел.- Можно ли сказать, что в связи со всеми этими событиями окно возможностей для нашей армии в зоне конфликта становится все более распахнутым?- США сейчас остановили предоставление военной помощи Украине в связи с прекращением финансирования. Но огромное количество грузов еще находится в пути. И когда реальное окно возможностей откроется в связи с перебоями поставок – неизвестно. Всерьез я бы на это не рассчитывал, но еще до того, как этот поток прекратился, а этого еще не произошло, прекратилось только финансирование, российская армия продемонстрировала, что не только может остановить контрнаступ, но и перехватить инициативу. Оставшись совсем без снарядов, ВСУ ничего сделать не смогут, но это произойдет нескоро.- У вас есть ощущение, что именно в 2024 году мир во всем мире стоит на грани, учитывая то, как этот год начался. Конфликт в Йемене, заявления Ким Чен Ына о готовности уничтожить Южную Корею, ситуация вокруг Тайваня?- Ким Чен Ын делал и более серьезные заявления в свое время. Это чисто психологический эффект наблюдателя. На самом деле, в 2023 году мы ждали, что многие узелки развяжутся, а они нигде в мире не развязались. Все это напряжение в мире отложилось на 2024 год и накапливается. Действительно, США готовы к тому, чтобы оказаться в трех конфликтах, где-то гибридным образом, где-то непосредственным участием, как в Йемене, что будет происходить в Тайваньском заливе вообще неизвестно.Я бы не сказал, что мир висит на волоске, но понимаемая по-старому гегемония США уже не срабатывает. Многие страны уже отказываются считать США гегемоном, а это многое значит для развития ситуации в мире. То, что в мире возникает много точек хаоса – тоже правда. Не хотели США участвовать в двух конфликтах, а в трех тем более, но, скорее, в трех и будут участвовать. Это вызовет напряжение внутри страны, которое потребует смены парадигмы. Тот же ВПК, о котором говорят, что он нажился на украинском конфликте, на самом деле, ни черта не получил. Наоборот, он получил сокращение программ, на которые рассчитывал.- А как же слова Блинкена о том, что около 90% американских средств на военную помощь Украине было в действительности направлено в ВПК США?- ВПК США не интересуют деньги на производство снарядов в режиме включил конвейер, заполнил склады, выключил. ВПК США интересуют разработки новейших вооружений. Освоить производство самолета F-35 для него был бы идеальным вариантом, хотя с его разработкой была цела эпопея. Для подлодок класса "Вирджиния" уже потребовали дополнительное финансирование. Напомню, что в экстренном пакете Байдена, который предназначался для Украины, Израиля и Тайваня, еще несколько миллиардов на самом деле для продолжения разработки этой лодки сверх ранее запланированных денег.Вот это для ВПК действительно важная вещь. Там еще куча всего: обновление космического беспилотника, модернизация ядерных сил, вот на что они хотят деньги. Производство снарядов – это несерьезно. Этим концернам проще перейти в гражданский сектор, пока спрос не упал. Вот если в США произойдет серьезный кризис с радикальным падением гражданского спроса, тогда военные заказы будут лакомым кусочком. Но пока ситуация качественно не изменилась, для ВПК все эти снаряды не интересны. Им интересно осваивать сотни миллиардов долларов, даже триллионы, на разработку новых систем. То, что часть лунной программы отдали Илону Маску, а не "Боингу" тоже было для них большим ударом. Поэтому у военных корпораций большая претензия к Белому дому, поскольку им не дали денег, которые они уже считали освоенными. Поэтому деньги, выделенные Украине, в США может быть, и останутся, но решаться проблемы США на эти деньги не будут.

https://ukraina.ru/20210324/1030925557.html

https://ukraina.ru/20240112/1052648560.html

https://ukraina.ru/20240112/1052637614.html

https://ukraina.ru/20240112/1052642133.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, дмитрий дробницкий, сша, хуситы, всу, снаряды, йемен, украина, впк, ким чен ын, илон маск