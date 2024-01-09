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Российские военные сделают все возможное, чтобы защитить Белгород – Кремль

Российские военные сделают все возможное, чтобы защитить Белгород – Кремль - 09.01.2024 Украина.ру

Российские военные сделают все возможное, чтобы защитить Белгород – Кремль

Киевские власти не гнушаются обстрелами гражданских объектов, но специальная военная операция продолжается для того, чтобы защитить российские города, заявил 9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2024-01-09T12:46

2024-01-09T12:46

2024-01-09T12:46

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белгород

обстрелы

всу

дмитрий песков

кремль

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"Такое стало возможным в связи с тем, что киевский режим не гнушается обстрелами гражданских объектов, не гнушается использования кассетных боеприпасов, стреляя по центру города. Подчеркиваю, не по военным объектам, а по центру города, где нет военных объектов. Разумеется, наши военные будут и дальше делать все, чтобы эту опасность сначала минимизировать, а затем полностью от нее избавиться. Специальная военная операция для этого продолжается", - ответил Песков на вопрос журналистки о том, почему удары по Белгороду стали возможны.В конце декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. Удар был нанесен по новогодней ярмарке в самом центре города.В Минобороны РФ заявили, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.Автор издания Украина.ру Геннадий Алёхин считает, что "истеричные обстрелы" – реакция противника на точечные удары ВС РФ по украинским военным объектам в разных регионах страны, нанесенных в декабре.

https://ukraina.ru/20240107/1052570734.html

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новости, белгород, обстрелы, всу, дмитрий песков, кремль