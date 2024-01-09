https://ukraina.ru/20240109/1052588824.html
Российские военные сделают все возможное, чтобы защитить Белгород – Кремль
Российские военные сделают все возможное, чтобы защитить Белгород – Кремль - 09.01.2024 Украина.ру
Российские военные сделают все возможное, чтобы защитить Белгород – Кремль
Киевские власти не гнушаются обстрелами гражданских объектов, но специальная военная операция продолжается для того, чтобы защитить российские города, заявил 9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-01-09T12:46
2024-01-09T12:46
2024-01-09T12:46
новости
белгород
обстрелы
всу
дмитрий песков
кремль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1f/1052521365_0:338:3040:2048_1920x0_80_0_0_b44ada2dab51e884ed8310dd86c79823.jpg
"Такое стало возможным в связи с тем, что киевский режим не гнушается обстрелами гражданских объектов, не гнушается использования кассетных боеприпасов, стреляя по центру города. Подчеркиваю, не по военным объектам, а по центру города, где нет военных объектов. Разумеется, наши военные будут и дальше делать все, чтобы эту опасность сначала минимизировать, а затем полностью от нее избавиться. Специальная военная операция для этого продолжается", - ответил Песков на вопрос журналистки о том, почему удары по Белгороду стали возможны.В конце декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. Удар был нанесен по новогодней ярмарке в самом центре города.В Минобороны РФ заявили, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.Автор издания Украина.ру Геннадий Алёхин считает, что "истеричные обстрелы" – реакция противника на точечные удары ВС РФ по украинским военным объектам в разных регионах страны, нанесенных в декабре.
https://ukraina.ru/20240107/1052570734.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1f/1052521365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_954fa1015bd817297d4346b6c42dea15.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгород, обстрелы, всу, дмитрий песков, кремль
Российские военные сделают все возможное, чтобы защитить Белгород – Кремль
Киевские власти не гнушаются обстрелами гражданских объектов, но специальная военная операция продолжается для того, чтобы защитить российские города, заявил 9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Такое стало возможным в связи с тем, что киевский режим не гнушается обстрелами гражданских объектов, не гнушается использования кассетных боеприпасов, стреляя по центру города. Подчеркиваю, не по военным объектам, а по центру города, где нет военных объектов.
Разумеется, наши военные будут и дальше делать все, чтобы эту опасность сначала минимизировать, а затем полностью от нее избавиться. Специальная военная операция для этого продолжается", - ответил Песков на вопрос журналистки о том, почему удары по Белгороду стали возможны.
В конце декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. Удар был нанесен по новогодней ярмарке в самом центре города.
В Минобороны РФ заявили, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
Автор издания Украина.ру Геннадий Алёхин считает, что "истеричные обстрелы" – реакция противника на точечные удары ВС РФ по украинским военным объектам в разных регионах страны, нанесенных в декабре.