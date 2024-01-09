https://ukraina.ru/20240109/1052587104.html

Стартуют переговоры по безопасности. Что должна получить Украина

Стартуют переговоры по безопасности. Что должна получить Украина - 09.01.2024 Украина.ру

Стартуют переговоры по безопасности. Что должна получить Украина

Президент Зеленский 8 января утвердил состав делегации для участия в переговорах по гарантиям безопасности. Делегацию возглавил глава ОП Андрей Ермак, также в неё войдут Кирилл Буданов, Василий Малюк, Рустем Умеров

2024-01-09T12:10

2024-01-09T12:10

2024-01-09T12:10

эксклюзив

украина

запад

гарантии безопасности

дипломатия

внешняя политика

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МИД представлен заместителем министра Николаем Точицким. Планируется, что первые соглашения будут подписаны до 24 февраля.Изначально система соглашений о гарантиях безопасности со странами ЕС и НАТО должна была обеспечить независимость и территориальную целостность Украины в период до вступления страны в НАТО. Во всяком случае, так мечтается Киеву.Сразу обратим внимание на отсутствие в списке министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, при наличии представителей почти всего силового спектра (кроме МВД). Это связано с двумя моментами.С одной стороны, это личный проект главы ОП Ермака и МИД к этому отношения не имеет, все переговоры до сего момента вёл заместитель главы ОП Игорь Жовква.Само по себе это ни о чём не говорит – по Конституции внешние сношения являются зоной ответственности президента, потому взаимодополнение и конкуренция профильных министерства и управления ОП являются обычным делом и никого особенно не напрягают.В данном случае речь скорее идёт о разделении труда: МИД занимается евроатлантической интеграцией, а ОП – получением гарантий. Причём второе направление объективно важнее – даже окружению Зеленского приходится считаться с высокой вероятностью того, что членом НАТО Украина станет очень нескоро – примерно никогда.С другой стороны, в соглашениях о безопасности Украины собственно о безопасности речь не идёт. Там минимум дипломатической составляющей и максимум – военной.В частности, предполагается обеспечение подготовки и тренировки ВСУ, углубление сотрудничества с украинским ОПК, усиление способности Украины противостоять кибер- и гибридным угрозам, поддержка реформ оборонного сектора, обмен разведданными, помощь в разминировании.Из не силовой составляющей говорится только об участии в восстановлении Украины, в частности, критически важной и социальной инфраструктуры, которые, опять же, нужны для поддержания в боеспособном состоянии ВСУ и развития ОПК. На этом фоне понятно присутствие в списке министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.Обращает на себя внимание то, что в планах администрации Зеленского было подписание первых соглашений ещё в прошлом году, но делегация сформирована только сейчас.Логика – несколько непонятная: по мнению украинской стороны, подписание соглашений тормозится Западом. Разумеется, формирование делегации в прошлом году не имело смысла, но само по себе оно могло к чему-то подтолкнуть страны Запада.Сейчас же смысла в формировании делегации тоже нет – страны НАТО не хотят быть первыми в этом бессмысленном начинании, ожидая отмашки со стороны США. А президент Байден с началом предвыборной кампании стал удивительно миролюбивым – он, оказывается, "тихо работал с израильским правительством, чтобы заставить их значительно сократить свое присутствие в Газе и уйти оттуда".Это не говоря о многих других противоречиях между Украиной и западными союзниками.В частности, страны Запада не хотят давать гарантии. Они хотят ограничиться декларациями.Тут надо пояснить. В международном праве вообще не имеет значения, как называется документ. Важно его содержание. Вот, например, пресловутый Будапештский меморандум гарантировал Украине, что сила против него будет странами-подписантами применяться только в рамках устава ООН. Устав ООН проведения СВО не запрещает.Логика в отказе Запада от гарантий есть – гарантии даёт НАТО в форме взаимных обязательств. А какие обязательства может дать Украина? Только втянуть НАТО в войну с Россией… На этом фоне понятно выглядит и нежелание давать Украине чёткие обязательства предоставить Украине военное оборудование, технику, снаряды.Запад также настаивает на том, что участие в восстановлении Украины должно начаться после завершения войны, а это не устраивает Киев.Опять же, логика Запада понятна: с какой радости они будут тратить свои средства, вместо того чтобы зарабатывать, да ещё и в условиях риска того, что в восстанавливаемую электростанцию опять "прилетит"?Задача Киева – слишком прозрачна: втянуть союзников в войну на своей стороне, с тем, чтобы гарантировать собственность над "восстанавливаемыми" объектами (платить Киеву всё равно нечем).В общем, правильно называть "гарантии безопасности" соглашениями о милитаризации Украины. Учитывая декларируемые цели СВО, это не соглашения о безопасности, а соглашения о продолжении войны.Впрочем, даже тут Украина вряд ли получит что-то осязаемое. Союзники постараются выписать такие "гарантии", которые не будут ничего гарантировать, но позволят в выгодной ситуации предпринимать необходимые действия, не особенно считаясь с украинскими "не халявщиками, а партнёрами".Впрочем, похоже, что в условиях отсутствия американской помощи, Зеленскому срочно нужно предъявить хоть какие-то внешнеполитические успехи. Пусть даже это будут никчёмные декларации. Что, конечно, не означает, что подписание такого рода документов можно игнорировать – они могут дать совершенно неожиданный результат в самое неудачное для России время.

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эксклюзив, украина, запад, гарантии безопасности, дипломатия, внешняя политика