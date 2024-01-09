Стартуют переговоры по безопасности. Что должна получить Украина
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Президент Зеленский 8 января утвердил состав делегации для участия в переговорах по гарантиям безопасности. Делегацию возглавил глава ОП Андрей Ермак, также в неё войдут Кирилл Буданов, Василий Малюк, Рустем Умеров
МИД представлен заместителем министра Николаем Точицким. Планируется, что первые соглашения будут подписаны до 24 февраля.
Изначально система соглашений о гарантиях безопасности со странами ЕС и НАТО должна была обеспечить независимость и территориальную целостность Украины в период до вступления страны в НАТО. Во всяком случае, так мечтается Киеву.
Сразу обратим внимание на отсутствие в списке министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, при наличии представителей почти всего силового спектра (кроме МВД). Это связано с двумя моментами.
С одной стороны, это личный проект главы ОП Ермака и МИД к этому отношения не имеет, все переговоры до сего момента вёл заместитель главы ОП Игорь Жовква.
Само по себе это ни о чём не говорит – по Конституции внешние сношения являются зоной ответственности президента, потому взаимодополнение и конкуренция профильных министерства и управления ОП являются обычным делом и никого особенно не напрягают.
В данном случае речь скорее идёт о разделении труда: МИД занимается евроатлантической интеграцией, а ОП – получением гарантий. Причём второе направление объективно важнее – даже окружению Зеленского приходится считаться с высокой вероятностью того, что членом НАТО Украина станет очень нескоро – примерно никогда.
5 декабря 2023, 08:46ИсторияБудапештский меморандум: гарантии безопасности и причина начала СВОПодписание Будапештского меморандума определило статус Украины как неядерного государства. Однако, в 2014 году Украина сочла, что Россия нарушила условия меморандума, а в феврале 2022 года Владимир Зеленский заявил о намерении покончить с этим статусом. Украинские намерения обзавестись ядерным или радиологическим оружием и стали одной из причин СВО
С другой стороны, в соглашениях о безопасности Украины собственно о безопасности речь не идёт. Там минимум дипломатической составляющей и максимум – военной.
В частности, предполагается обеспечение подготовки и тренировки ВСУ, углубление сотрудничества с украинским ОПК, усиление способности Украины противостоять кибер- и гибридным угрозам, поддержка реформ оборонного сектора, обмен разведданными, помощь в разминировании.
Из не силовой составляющей говорится только об участии в восстановлении Украины, в частности, критически важной и социальной инфраструктуры, которые, опять же, нужны для поддержания в боеспособном состоянии ВСУ и развития ОПК. На этом фоне понятно присутствие в списке министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.
Обращает на себя внимание то, что в планах администрации Зеленского было подписание первых соглашений ещё в прошлом году, но делегация сформирована только сейчас.
Логика – несколько непонятная: по мнению украинской стороны, подписание соглашений тормозится Западом. Разумеется, формирование делегации в прошлом году не имело смысла, но само по себе оно могло к чему-то подтолкнуть страны Запада.
Сейчас же смысла в формировании делегации тоже нет – страны НАТО не хотят быть первыми в этом бессмысленном начинании, ожидая отмашки со стороны США. А президент Байден с началом предвыборной кампании стал удивительно миролюбивым – он, оказывается, "тихо работал с израильским правительством, чтобы заставить их значительно сократить свое присутствие в Газе и уйти оттуда".
Это не говоря о многих других противоречиях между Украиной и западными союзниками.
14 февраля 2023, 10:49Вашингтон ждёт от Киева "перемог". Просьбы Зеленского утомили На этой неделе вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен и министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, а на следующей президент Байден посетит Польшу.
В частности, страны Запада не хотят давать гарантии. Они хотят ограничиться декларациями.
Тут надо пояснить. В международном праве вообще не имеет значения, как называется документ. Важно его содержание. Вот, например, пресловутый Будапештский меморандум гарантировал Украине, что сила против него будет странами-подписантами применяться только в рамках устава ООН. Устав ООН проведения СВО не запрещает.
Логика в отказе Запада от гарантий есть – гарантии даёт НАТО в форме взаимных обязательств. А какие обязательства может дать Украина? Только втянуть НАТО в войну с Россией…
На этом фоне понятно выглядит и нежелание давать Украине чёткие обязательства предоставить Украине военное оборудование, технику, снаряды.
Запад также настаивает на том, что участие в восстановлении Украины должно начаться после завершения войны, а это не устраивает Киев.
Опять же, логика Запада понятна: с какой радости они будут тратить свои средства, вместо того чтобы зарабатывать, да ещё и в условиях риска того, что в восстанавливаемую электростанцию опять "прилетит"?
Задача Киева – слишком прозрачна: втянуть союзников в войну на своей стороне, с тем, чтобы гарантировать собственность над "восстанавливаемыми" объектами (платить Киеву всё равно нечем).
В общем, правильно называть "гарантии безопасности" соглашениями о милитаризации Украины. Учитывая декларируемые цели СВО, это не соглашения о безопасности, а соглашения о продолжении войны.
Впрочем, даже тут Украина вряд ли получит что-то осязаемое. Союзники постараются выписать такие "гарантии", которые не будут ничего гарантировать, но позволят в выгодной ситуации предпринимать необходимые действия, не особенно считаясь с украинскими "не халявщиками, а партнёрами".
Впрочем, похоже, что в условиях отсутствия американской помощи, Зеленскому срочно нужно предъявить хоть какие-то внешнеполитические успехи. Пусть даже это будут никчёмные декларации.
Что, конечно, не означает, что подписание такого рода документов можно игнорировать – они могут дать совершенно неожиданный результат в самое неудачное для России время.