https://ukraina.ru/20240108/1052579494.html

России важна безопасность, Западу – территории. Две стратегии по Украине

России важна безопасность, Западу – территории. Две стратегии по Украине - 08.01.2024 Украина.ру

России важна безопасность, Западу – территории. Две стратегии по Украине

Печальная новость для неонацистского режима в Украине пришла, как и следовало ожидать, из США – главного куратора, вдохновителя и кошелька современных украинских руководителей. Оскудел кошелёк доброхотов.

2024-01-08T12:59

2024-01-08T12:59

2024-01-08T12:59

эксклюзив

украина

россия

территориальные потери

безопасность

нато

запад

владимир зеленский

сша

военная помощь

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Пресс-службы Конгресса и администрации президента США Джо Байдена сообщили, что Конгресс США скорее всего, проголосует за бюджет на 2024 год в размере почти 1,6 трлн долл. Эта цифра как бы согласована для того, чтобы избежать шатдауна (блокировка расчётов по государственным статьям расходов), который может наступить после 15 января, если страна останется без бюджета. Теперь шатдауна не будет.Из этой бюджета 886 миллиардов будут выделены на оборону, а остальные 704 миллиарда пойдут на другие нужды. Но беда-то в том, что в бюджете нет денег на Украину. Дополнительное финансирование, которое просил Байден для Украины и Израиля, не было включено в новый бюджет. Он, правда, пока не предполагает и увеличения расходов на стену (и другие мероприятия) между США и Мексикой, откуда валом валят мигранты. Но это и есть компромисс.Сам Байден также согласился лично прибыть в Конгресс, чтобы рассказать о положении дел в стране. Причём спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что администрации президента Джо Байдена нужно отчитаться письменно, а также необходимо выработать и пояснить стратегию в отношении Украины, в которой важно определить цель финансовой и военной поддержки, оказываемой украинским властям.Украина для Джонсона стоит на особом месте. Ею будут лупить по Байдену. "Чего мы добиваемся на Украине? Какова наша стратегия? Какую цель мы преследуем? Как мы будем осуществлять контроль над этими драгоценными средствами налогоплательщиков", — сказал он в интервью CBS. – "Мы несём ответственность перед людьми, которые это финансируют. Белый дом не предоставил ответов на эти вопросы. Я просил их письменно, публично, в частном порядке — всеми способами дать нам эти ответы, но они этого не сделали".По словам спикера Палаты представителей, его однопартийцы-республиканцы также заинтересованы в победе Украины, однако они выступают за рациональное выделение средств. Джонсон также заявил, что прежде чем обеспечить безопасность третьей страны, необходимо обеспечить безопасность США. И что если вопросы о защите границы и стратегии по Украине будут решены, финансирование будет выделено.Как известно, Байден просил Конгресс выделить 106 млрд долл на помощь Украине, Израилю, Тайваню и на укрепление южной границы США. И утвердить эти суммы в рамках одного пакета дополнительного финансирования. Киеву из этой суммы предполагалось выделить 61 млрд долл. Но республиканцы требуют, чтобы вопросы рассматривались отдельно. И письменного отчёта – чтобы можно было анализировать сказанное и при малейшей возможности драть рассказчика, как сидорову козу, за просчёты, провалы и нестыковки.И потому многие эксперты считают, что приход Байдена в Конгресс уже будет для него публичной поркой. Но он придёт. И потому, что закон есть закон – так принято в США. И потому, что ему придётся пройти горнило нелюбви конгрессменов и показать, что он дееспособный президент. В этом многие откровенно сомневаются. И всем известна предвыборная дилемма Байдена: если провалится в Конгрессе, то на выборы от демократов вместо него пойдет кто-то другой. Например, Мишель Обама, жена его бывшего шефа Барака, у которого Байден служил вице-президентом.И Байден уже публично признал: "двухпартийный проект финансирования, который согласовали лидеры в Конгрессе, приближает нас к тому, чтобы предотвратить ненужную приостановку работы правительства и защитить важные национальные приоритеты". Но не только это. По его словам, предусмотренный проектом финансирования бюджет отвечает требованиям Белого дома.То есть Белый дом согласен сокращать помощь Киеву!А представитель Госдепа США Мэттью Миллер ещё раньше на брифинге более откровенно заявил: "Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно, но это не значит, что мы будем поддерживать Украину с таким же уровнем военной поддержки, как в 2022-2023 годах. Мы не думаем, что это будет нужно, потому что наша цель, это сделать Украину самостоятельной, чтобы она могла "стоять на своих ногах", помочь Украине построить свой ПК и ВПК, чтобы она могла финансировать и строить своё собственное оружие..."Вот потому-то на Западе в новом году активнее заговорили о "похоронах" современной неонацистской Украины и режима Зеленского вместе с его фюрером путём раздела страны. И это связанные вещи: если режим ещё можно сохранить на части Украины, то раскола страны лично не перенесет Зеленский – его либо отставят и выпустят обживать "хатынки" за бугром (если повезёт, конечно), либо убьют свои же по заданию кураторов (фигурант слишком много знает, а значит, место ему на каштане на Крещатике повешенным за "зраду", как и обещал экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош).Сразу два западных эксперта заговорили громко о том, что спасение режима в разделе Украины. И что Украина будет вынуждена уступить свои территории России в качестве гарантии безопасности для Москвы. Сначала норвежский политолог Гленн Диссен в интервью польскому изданию Myśl Polska заявил, что если Украина всё ещё хочет вступить в НАТО, то ей надо отказаться от своей территории от Харькова до Одессы.По словам Диссена, Киев уже даже опоздал с этим решением по собственной глупости. Ибо перед СВО требования России были скромнее и касались исключительно ликвидации угрозы для неё, которая всё сильнее нарастала со стороны Украины, принимающей прозападную позицию. Но теперь ставки выросли и одними декларациями мирного нейтрального и внеблокового статуса уже не отделаешься.А безопасность для России гарантирует отказ Украины от территории от Харькова до Одессы. В том числе, отказ от всех промышленных центров и источников полезных ископаемых – без них Украина не будет обладать достаточным военным потенциалом, чтобы угрожать России.Затем 6 января 2024 года журналист британской газеты Spectator Оуэн Мэттьюз написал, что единственный способ урегулировать конфликт на Украине — разделить страну и дать западные гарантии безопасности Киеву, отказавшись, например, от идеи принятия её в НАТО. Это единственный способ завершить конфликт и прекратить боевые действия."Стоящая перед западными политиками проблема состоит в том, что как бы ни пострадала Россия, отсутствие поражения означает победу для Путина. Байдену не удалось мобилизовать достаточно политической воли ни для того, чтобы сделать из Украины глобальную войну за демократию, ни для того, чтобы превратить Запад в арсенал Украины. В этой прискорбной ситуации единственное выполнимое решение – принять реальное положение дел, состоящее в фактическом разделе по границе контролируемых сторонами территорий, подкреплённом гарантиями безопасности, но не полным членством в НАТО для Киева", – написал журналист.По его мнению, судьба СВО для Украины будет решатся не в Киеве, а в Вашингтоне, поддержка которого пока позволяет ВСУ продолжать военные действия. Но ключевое тут слово – "пока".И бывший американский разведчик Скотт Риттер уже напророчил, что ряд городов, находящихся сейчас под юрисдикцией Украины, войдут в состав России: "когда всё закончится, карта Украины не будет выглядеть, как сейчас. Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков будут территориями России".По прогнозу экс-разведчика, боевые действия могут завершиться уже к сентябрю текущего года, потому как сегодня ВСУ терпят крах и не в состоянии противостоять российским военным.Незавидной видится на Западе уже и судьба самого Зеленского. Британская ежедневная газета The Telegraph опубликовала статью с очень символическим заглавием "Уставший Зеленский слишком слаб, чтобы победить". Публикация сразу успокаивает западного обывателя мыслью о том, что Запад-де по любому не верит, что после поражения Киева Москва "собирается вторгнуться в страны НАТО".А об Украине и её фюрере прямо сказано, что президент Украины выглядит безынициативным и полностью оторванным от реалий проигранного им конфликта, переругавшимся со своим предшественником Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, посмевшим озвучить правду о тупиковом положении на фронте.При этом, утверждает газета, Зеленский пребывает в опасных фантазиях о возможности вернуть себе потерянную территорию и принудить Россию к мирным переговорам, что очень выгодно США и Европе.С этим мнением можно согласиться.Во-первых, западные СМИ всё чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского кризиса, а поддержка режима Зеленского ослабевает.Во-вторых, по информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Но зачем России это перемирие с незаконченной работой по обеспечению собственной безопасности при помощи СВО?И Запад уже начинает понимать, что Россию в этом вопросе сдвинуть с места, победив на поле боя, практически нереально. И вот результат этого понимания в дополнения об информации из Конгресса США. Датская газета Berlingske сообщила, что Дания перенесла сроки передачи Украине истребителей F-16 ещё на полгода. По мнению датских военных, ВСУ пока не готовы применять эти машины на фронте. И это правда – ведь подготовка пилотов ВСУ в США завершится только к концу года.Режим Зеленского после беспилотников "Байрактар", ракетных комплексов "Джавелин", танков "Леопард" и "Абрамс" в ранг новых "святых вундервафлей" (чудо-оружия) с полей сражения готов занести ещё и американский истребитель F-16.И вот Дания динамит: обещанная аж на декабрь прошлого года поставка откладывается. И эксперты настаивают: перенос поставки стал возможным, потому что:- Дания, присоединилась к плану европейских политиков, которые втайне от англо-саксонских бенефициаров войны в Европе как раз хотят минимизировать боевые действия и ускорить выход процесса на переговорный трек;- датских военных впечатлило то, как лихо и без толку ВСУ уложили западную военопомощь в ходе захлебнувшегося тупого контрнаступа.А издание The Wall Street Journal привело соотношение выпущенных снарядов ВСУ и российской армией летом прошлого года и сейчас. И если верить этой инфографике из США, то сейчас армия России выпускает на 400% больше снарядов, чем ВСУ.Из всего сказанного и сделанного эксперты и делают вывод: сегодня в вопросе СВО и возможного её мирного разрешения столкнулись, как минимум, две стратегии – западная и российская. И связаны они с ключевым вопросом спецоперации, который всегда обозначала Россия – гарантии её безопасности на украинском, если хотите, европейском или западном направлении.Безопасность – вот цель России и сердцевина её стратегии в СВО. Москва теоретически готова, оставив за собой уже принятые в состав России украинские территории (Крым, две области Донбасса, Запорожье и Херсонщину), больше не претендовать на новые территории Украины. За исключением, может быть, Одесской области и Одессы, вхождение который в Россию обеспечит ей контроль над Чёрным морем, а значит, и частично обезопасит морские рубежи с юга. А также соединит с анклавом – Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР).На остальной территории может существовать Украина – внеблоковая, нейтральная и не претендующая на вступление в НАТО или любой другой военный блок. Максимально безопасная для России.Для Запада безопасность России – это самое страшное. Западу в лице Украины нужен постоянный источник нестабильности и агрессии, вечная Анти-Россия, направленные против России, отвлекающие её силы, ресурсы, финансы. Вот поэтому Запад готов уступить России и новые украинские территории, лишь бы оставшаяся Украина вступила в НАТО и дальше оставалась полигоном, плацдармом, орудием и тараном против России.Вот потому-то Запад сегодня из штанишек выпрыгивает, стараясь "заморозить" конфликт в Украине. Западу нужна передышка для новой реанимации украинского монстра в борьбе с Россией.Вот так они и бодаются пока на политическом, дипломатическом и экспертном уровне две стратегии – безопасность без территорий (Россия) и территории Украины без безопасности для России (Запад).Но решается всё на фронтах СВО. И всё чаще и чаще это начинают понимать и на Западе. И реагировать. Сливом Украины. Как отработанного и использованного ресурса.

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эксклюзив, украина, россия, территориальные потери, безопасность, нато, запад, владимир зеленский, сша, военная помощь