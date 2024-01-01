https://ukraina.ru/20240101/1052505379.html

Политолог о том, как армия РФ надела на ВСУ в Авдеевке тришкин кафтан, заставив тащить резервы с Купянска

Политолог о том, как армия РФ надела на ВСУ в Авдеевке тришкин кафтан, заставив тащить резервы с Купянска - 01.01.2024 Украина.ру

Политолог о том, как армия РФ надела на ВСУ в Авдеевке тришкин кафтан, заставив тащить резервы с Купянска

ВСУ уже столкнулись с ситуацией "тришкиного кафтана", перебрасывая резервы под Авдеевку из-под Купянска. ВСУ отводят в тыл наиболее способные штурмовые части, а на их место выставляют территориальную оборону. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2024-01-01T05:00

2024-01-01T05:00

2024-01-01T05:00

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штурмовик

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Армия РФ оказывает пульсирующее давление на противника на разных участках большого фронта, чтобы измотать его резервы. ВСУ уже столкнулись с ситуацией "тришкиного кафтана", перебрасывая резервы под Авдеевку из-под Купянска, рассказал политолог.ВСУ уже уполовинили одесский гарнизон. Они снимают бригады из Черниговской и Сумской области. При этом противник строит там серьезные фортификационные сооружения, ожидая ударов армии РФ с северо-востока, добавил эксперт.ВСУ отводят в тыл наиболее способные штурмовые части, а на их место выставляют территориальную оборону. А туда как раз попадают те, кого поймали на улице и отравили на фронт, но они не хотят воевать, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231229/1052480994.html

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новости, всу, украина, россия, вс рф, авдеевка, купянск, резервы, тероборона, штурмовик, сво, спецоперация