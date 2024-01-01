Политолог о том, как армия РФ надела на ВСУ в Авдеевке тришкин кафтан, заставив тащить резервы с Купянска - 01.01.2024 Украина.ру
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Политолог о том, как армия РФ надела на ВСУ в Авдеевке тришкин кафтан, заставив тащить резервы с Купянска
Политолог о том, как армия РФ надела на ВСУ в Авдеевке тришкин кафтан, заставив тащить резервы с Купянска - 01.01.2024 Украина.ру
Политолог о том, как армия РФ надела на ВСУ в Авдеевке тришкин кафтан, заставив тащить резервы с Купянска
ВСУ уже столкнулись с ситуацией "тришкиного кафтана", перебрасывая резервы под Авдеевку из-под Купянска. ВСУ отводят в тыл наиболее способные штурмовые части, а на их место выставляют территориальную оборону. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2024-01-01T05:00
2024-01-01T05:00
новости
всу
украина
россия
вс рф
авдеевка
купянск
резервы
тероборона
штурмовик
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Армия РФ оказывает пульсирующее давление на противника на разных участках большого фронта, чтобы измотать его резервы. ВСУ уже столкнулись с ситуацией "тришкиного кафтана", перебрасывая резервы под Авдеевку из-под Купянска, рассказал политолог.ВСУ уже уполовинили одесский гарнизон. Они снимают бригады из Черниговской и Сумской области. При этом противник строит там серьезные фортификационные сооружения, ожидая ударов армии РФ с северо-востока, добавил эксперт.ВСУ отводят в тыл наиболее способные штурмовые части, а на их место выставляют территориальную оборону. А туда как раз попадают те, кого поймали на улице и отравили на фронт, но они не хотят воевать, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231229/1052480994.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, всу, украина, россия, вс рф, авдеевка, купянск, резервы, тероборона, штурмовик, сво, спецоперация
Новости, ВСУ, Украина, Россия, ВС РФ, Авдеевка, Купянск, резервы, тероборона, штурмовик, СВО, Спецоперация

Политолог о том, как армия РФ надела на ВСУ в Авдеевке тришкин кафтан, заставив тащить резервы с Купянска

05:00 01.01.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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ВСУ уже столкнулись с ситуацией "тришкиного кафтана", перебрасывая резервы под Авдеевку из-под Купянска. ВСУ отводят в тыл наиболее способные штурмовые части, а на их место выставляют территориальную оборону. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Армия РФ оказывает пульсирующее давление на противника на разных участках большого фронта, чтобы измотать его резервы. ВСУ уже столкнулись с ситуацией "тришкиного кафтана", перебрасывая резервы под Авдеевку из-под Купянска, рассказал политолог.
ВСУ уже уполовинили одесский гарнизон. Они снимают бригады из Черниговской и Сумской области. При этом противник строит там серьезные фортификационные сооружения, ожидая ударов армии РФ с северо-востока, добавил эксперт.
"Более того, по данным врага, на территории российских регионов, граничащих с Харьковской, Черниговской и Сумской областями, бродят два наших армейских корпуса. Где-то в запорожских степях у нас якобы тоже два армейских корпуса. Это наш стратегический резерв", - подчеркнул Казаков.
ВСУ отводят в тыл наиболее способные штурмовые части, а на их место выставляют территориальную оборону. А туда как раз попадают те, кого поймали на улице и отравили на фронт, но они не хотят воевать, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 29.12.2023
29 декабря 2023, 12:36
Александр Хроленко: Россия возьмёт Одессу и в ходе СВО совершит геополитическую революциюКогда США пытаются замаскировать нежелание снабжать Украину оружием и боеприпасами проблематикой горячей границы с Мексикой, это выглядит как желание сохранить лицо, считает военный обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко
 
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