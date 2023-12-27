https://ukraina.ru/20231227/1052446675.html

Александр Казаков: ВСУ пытаются сорвать десант в Одессу, но Россия заставит их снять "вратаря" и сдаться

Александр Казаков: ВСУ пытаются сорвать десант в Одессу, но Россия заставит их снять "вратаря" и сдаться - 27.12.2023 Украина.ру

Александр Казаков: ВСУ пытаются сорвать десант в Одессу, но Россия заставит их снять "вратаря" и сдаться

В 1943 году немецкие генералы знали, что война проиграна. Они могли капитулировать тогда, и Красная Армия не пошла бы в Европу. Но Гитлер принял решение воевать до последнего немца, отправляя на фронт подростков и стариков. Та же самая дилемма стоит перед киевским режимом

2023-12-27T17:27

2023-12-27T17:27

2023-12-27T17:27

интервью

всу

россия

одесса

арктика

владимир зеленский

украина

сша

китай

израиль

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Либо капитулировать сразу, либо воевать до последнего украинца. Надеюсь, кто-то все же убедит Зеленского принять правильное решение, чтобы он отправил армию в казармы и перевел вопрос в дипломатическо-правовое поле без гибели людей и разрушения городов, считает советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр Юрьевич, ранее ВСУ в районе Феодосии в результате ракетного удара повредили большой десантный корабль (БДК) "Новочеркасск". Эта атака больше носила пропагандистский характер? Или военное значение она все же имеет?- Это редкий случай, когда атака ВСУ носила не только медийный характер. Противник охотится за нашими десантными кораблями.Напомню, до начала СВО (а мы же наизусть знаем конвенцию Монтре) вы завели в Черное море четыре дополнительных БДК из Балтийского и Северного флотов. Еще там были свои. Все прекрасно понимают, что БДК мы туда завели не для того, чтобы они туда гуманитарку возили. Предполагается десантная операция. Угадайте с первого раза, в районе какого города она может реализоваться.Вспомните видео из Одессы в феврале-марте 2022 года, когда на горизонте стояли наши десантные катера, которые демонстрировали свою мощь. Вот с тех пор ВСУ за ними охотятся. И в Бердянске они наносили удар по БДК. И даже в Севастополе до них дотягивались. А мы больше таких кораблей завести в Черное море не можем, потому что проливы закрыты для военных судов.Таким образом, пытаясь уничтожить наши БДК, ВСУ пытаются снизить потенциал нашего десанта в Одессу. Не факт, что он будет. Но вероятность такого развития событий рассматриваем и мы, и противник.Кстати, была дополняющая новость, что наши системы ПВО сбили две "сушки", с которых были запущены ракеты. Это значит, что мы их сбивали над территорией Николаевской области. Это хороший результат.Отмечу также, что спецслужбы уже отслеживают тех наших недалеких граждан, которые опубликовали видео с результатами этого прилета. Я всегда выступал за то, чтобы несколько человек за это наказать. Потому что уговоры не помогают. Зуд из-за желания выложить картинку оказывается сильнее здравого смысла. Потому что мы таким образом работаем на разведку противника, помогая ему осуществить визуальный контроль.Но в целом наше общество уже натренировалось за эти два года. Я не вижу в соцсетях истерики или паники. Это война. И за нашим оперативным противником в Киеве стоит наш стратегический противник в Вашингтоне, который планирует эти операции и дает Украине оружие.- Как вы оцениваете ситуацию на фронте? В каком положении сейчас оказались ВСУ?- Шапки у меня в руках нет. Я ими ВСУ закидывать не буду. Я просто хочу процитировать то, что говорит по этому поводу наш враг. Он сам понимает, что перелом на фронте наступил. Я с ним согласен.Почти на всем протяжении фронта (кроме днепровского участка) инициатива перешла к ВС РФ. Мы везде давим противника и продвигаемся вперед. Да, стрелочки на карте пока маленькие, но потери у ВСУ катастрофические. Если верить излишне болтливым депутатам Верховной Рады, которые говорят, что им нужно для восполнения боеготовности призвать в армию 20 тысяч человек в месяц, это значит, что столько же в месяц они и теряют.Мы же пока оказываем пульсирующее давление на противника на разных участках большого фронта, чтобы измотать его резервы. ВСУ уже столкнулись с ситуацией тришкиного кафтана: если им нужно направить резервы под Авдеевку, они вынуждены брать из из-под Купянска, а не из глубины. Они уже уполовинили одесский гарнизон. Они снимают бригады из Черниговской и Сумской области (и это притом, что они строят там серьезные фортификационные сооружения, ожидая наших ударов с северо-востока). Они и с белорусской границы сняли какие-то подразделения.- Это прям как в хоккее, когда команда, чтобы отыграться на последних минутах матча, вынуждена снимать вратаря.- Вот именно.Более того, по данным врага, на территории российских регионов, граничащих с Харьковской, Черниговской и Сумской областями, бродят два наших армейских корпуса. Где-то в запорожских степях у нас якобы тоже два армейских корпуса. Это наш стратегический резерв. Мы его пока не задействуем. Потому что это резерв прорыва.Отмечу также, что ВСУ отводят в тыл наиболее способные штурмовые части (штурмовать им нечего, они все в обороне), а на их место выставляют тероборону. А в тероборону как раз попадают те, кого поймали на улице и отравили на фронт. Не хотят они воевать.- В Верховную Раду был внесен законопроект, согласно которому мобилизации подлежат даже люди с третьей группой инвалидности.- Да, этих людей могут призвать на должности ближнем тылу. Не факт, что они будут участвовать в боевых действиях. Но это все равно означает, что у них беда. Получается, что они свои штабы будут выгребать и отправлять на фронт.У нас прошла коллегия Минобороны и Генштаба. О том, что обсуждалось на закрытой ее части, нам никто не скажет. Но публичный отчет по этому году внушает уважение. Было видно, насколько уверены в себе были Путин, Герасимов и Шойгу. Это хорошо.- Шойгу заявил, что ВС РФ выполнили главную задачу в 2023 году, отразив украинский "контрнаступ".- Скорее всего, это оценка постфактум. Сомневаюсь, что в конце 2022 года на коллегии ставилось главной целью отразить "контрнаступ". Главная цель – демилитаризация и денацификация Украины. Демилитаризация на полях сражений идет неплохо. Поэтому больший упор надо делать на денацификацию.Напомню, когда Арахамия говорил о сути Стамбульских соглашений, он сказал, что "Россия настаивала на демилитаризации, а остальное – бла-бла-бла". Как раз под "бла-бла-бла" он денацификацию имел в виду. И он даже не понимает, что это такое. Пусть почитает, как это проводилось в поствоенной Германии.Тогда через трибуналы просеивались десятки миллионов человек. Вся Украина тоже будет просеиваться. Сначала выдается большая анкета, эта анкета заполняется, а потом начинаются следственные мероприятия, чтобы проверить, правда это или нет. И по ее результатам выделяются три категории: злостные преступники, преступники и невиновные. Понятно, что 90% жителей Украины будут невиновными. Но через эту процедуру пройдут все.И суть Стамбульских соглашений состояла в том, чтобы киевский режим денацифицировал сам себя. Для этого было достаточно один закон принять в Верховной Раде, который бы предусматривал запрет на героизацию нацистских преступников и коллаборантов вроде Бандеры и Шухевича. А дальше бы запустился процесс денацификации на все украинское общество. Естественно, под контролем России.- То есть это долгий процесс с воспитанием последующих поколений?- Эту историю мы уже проехали. Москва уже предупреждала, что каждое следующее предложение Украине будет хуже предыдущего. А сейчас мы если и готовы пойти с ней на переговоры, то только на переговоры о капитуляции.Вы упомянули о количестве жертв со стороны противника. В 1943 году немецкие генералы тоже знали, что война проиграна. Когда мы вышли на административные границы СССР, они только лишний раз в этом убедились. Они могли капитулировать тогда, и Красная Армия не пошла бы в Европу. Но Гитлер принял решение воевать до последнего немца, отправляя на фронт подростков и стариков. Та же самая дилемма стоит перед киевским режимом. Либо капитулировать сразу, либо воевать до последнего украинца.Надеюсь, что кто-то все же убедит Зеленского принять правильное решение, чтобы он отправил армию в казармы и перевел вопрос в дипломатическо-правовое поле без гибели людей и разрушения городов.- Госдеп США опубликовал карту территориальных претензий США в Северном Ледовитом, Тихом и Атлантическом океанах. Насколько мы готовы к столкновению с Вашингтоном в Арктике, где у нас тоже есть свои интересы?- Мне кажется, что именно наша работа по шельфу спровоцировала США опубликовать эту карту. Да, наши интересы пересекаются в Беринговом море. Это история с далеко идущими последствиями. Все серьезные аналитики сходятся во мнении, что после Украины и Тайваня серьезный конфликт будет именно в Арктике.Более того, сейчас все участники украинского конфликта (кроме Киева) заинтересованы в том, чтобы он был локальным. Тайваньский конфликт тоже должен быть локальным. Да, мы не знаем, насколько интенсивными там будут боевые действия, поскольку мы давно не видели в деле армию Китая. Но подготовка к ним ведется очень серьезная. США строят там базы, заводят туда дополнительные силы флота. Все реформы Пекина в части вооруженных сил и оборонной промышленности тоже заточены под Тайвань.- А это случайность, что США именно сейчас выдвинули такие территориальные претензии? Или это целенаправленный ход?- Это совпадение. Эта работа велась давно. США, наверное, даже не думают, что это какая-то конфликтная карта. Это пока только объявление намерений. Но за Арктику будет война. Причем эта война локальной не будет. Потому что в Арктике есть интересы России, США, Скандинавии, Великобритании и Канады. Война будет. Если только Запад к тому времени не надорвется и не капитулирует.Повторюсь, в Арктике будет все по-взрослому. Это действительно кладезь ресурсов. Это полностью подконтрольный России Северный морской путь. А как проходит Севморпуть? Мурманск - Каспийское море - Иран (по берегу или по воде) - Индийский океан - Китай. Мы отрезаем Европу. Мы можем обеспечить транзит грузов между Китаем и Евросоюзом. А можем просто отрезать Европу. И она останется в блокаде.Так что Севморпуть (учитывая таяние льдов) – это не меньшее основание для противостояния в Арктике, чем ресурсы. США это знают. По степени освоения Арктики рядом с нами даже никто не лежал. Арктика – это война будущего. Очень хочется надеяться, что она не будет горячей или Третьей мировой.- Нетаньяху заявил, что Израиль будет расширять боевые действия в Секторе Газа, чтобы достичь всех поставленных целей (хотя вообще непонятно, какие цели они ставят). Какие масштабы приобретет этот конфликт в 2024 году? Сколько он еще продлится?- На Западе еще в 1970-е годы придумали концепцию "Справедливой войны". Если ты хочешь, чтобы твоя война была справедливой, она должна соответствовать очень интересному параметру: если ты начинаешь войну, ты должен поставить реалистичные цели этой войны. Это очень глубокая мысль. Если цели недостижимы, то воевать можно бесконечно.Киевский режим поставил своей целью выход на границы 1991 года. Это же бред. Ну невозможно победить ядерную державу. Украина так бесконечно будет воевать с Россией.Нетаньяху тоже поставил недостижимую цель. Государство не может уничтожить сетевую организацию. Причем за два месяца конфликта в секторе Газа уже погибли 20 тысяч человек. А гибель каждого палестинца только наращивает потенциал ХАМАС и делает его непобедимым.Израиль говорит: "Мы уничтожим руководителей ХАМАС". Тогда бомбите Катар. Чего вы докопались до простых жителей Газы?Меня неоднократно спрашивали: "Какой смысл был у ХАМАС устраивать эту террористическую атаку на Израиль, если они не могут его оккупировать?". А те, кто спланировал эту операцию, таким образом запустили процесс саморазрушения Израиля. В этой войне Израиль разрушится. Не исключено, что он вообще исчезнет с политической карты Ближнего Востока.Повторюсь, армия не может победить террористическую организацию. Точно так же, как Красная Армия не могла победить бандеровщину после 1945 года. Это делали спецслужбы, которые, прежде всего, вели работу среди мирного населения, чтобы лишить этих бандитов в лесах кормовой базы. А Израиль никакой работой среди населения не занимается. Он просто устраивает ковровые бомбардировки.Израиль уже разрушает сам себя. Там уже не только внутриполитический конфликт. Если раньше на международной арене Израиль было принято поддерживать из-за памяти о Холокосте, то Нетаньяху сделал все, чтобы люди об этом забыли. Уже Израиль обвиняют в геноциде. Учитывая, что он блокирует гуманитарные поставки.Понятно, что Израиль не мог не начать военную операцию. Но он должен был вовремя остановиться. То же самое касается Украины. Если вы знаете, что не сможете организовать новый "контрнаступ", лучше капитулировать, чтобы не уничтожать тысячи собственных граждан.

https://ukraina.ru/20231210/1051885724.html

https://ukraina.ru/20231227/1052409069.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, всу, россия, одесса, арктика, владимир зеленский, украина, сша, китай, израиль, хамас, ближний восток