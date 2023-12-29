https://ukraina.ru/20231229/1052451252.html

Право на веру. В пресс-центре "Россия сегодня" презентовали книгу о преследовании православных на Украине

Право на веру. В пресс-центре "Россия сегодня" презентовали книгу о преследовании православных на Украине - 29.12.2023 Украина.ру

Право на веру. В пресс-центре "Россия сегодня" презентовали книгу о преследовании православных на Украине

Во вторник, 27 декабря, в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" состоялась презентация книги "Хроника "черного десятилетия": религиозные гонения на Украине в 2014–2023 гг."

2023-12-29T05:14

2023-12-29T05:14

2023-12-29T05:14

репрессии на украине

украина

упц

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религия

церковь

миа "россия сегодня"

рпц

репрессии

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Один из авторов книги, председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы, заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН Сергей Мельников обозначил основные темы, которые затронуты в книге:Принятие неправомерных решений государством. В качестве примеров приводятся принятый 19 октября 2023 года в первом чтении законопроект, который призван запретить УПЦ как структуру, аффилированную с "государством-агрессором", а также решения многих городских и областных советов, которые запретили на своей территорию деятельность УПЦ, что неконституционно и выходит за рамки их полномочий.Уголовные преследования, в частности дела, заведенные против митрополита Киево-Печерской лавры Павла, митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, митрополита Черкасского и Каневского Феодосия, протоиерея Дмитрия Сидора из Закарпатья.Вмешательство в деятельность религиозных организаций. Так, томос для ПЦУ в свое время попросили президент Порошенко и Верховная Рада. 28 июня Зеленский подписал закон о внесении изменений в Трудовой кодекс Украины и легализовал т.н. календарную реформу — перенос православных религиозных праздников на даты, принятые у католиков несмотря на то, что даже по данным украинской социологии, 64% населения против. Сергей Мельников убежден, что государство не может диктовать верующим, в какую церковь ходить и в какие даты праздновать религиозные праздники.Захват храмов и перерегистрация приходов. По словам Мельникова, с 2003 по 2011 годы у УПЦ отняли более 20 храмов, в 2014-2018 гг. — около 50 храмов, в 2018-2021 гг. — 500 приходов и 144 храма, а с момента начала СВО — 600 приходов.Переформатирование культурной идентичности. В качестве таковой авторы книги называют внесенный в марте 2023 года в Верховную Раду законопроект, предлагающий приравнять однополое партнерство к традиционным семейным отношениям, принятие 21 декабря во втором чтении законопроекта о легализации медицинского каннабиса, принятие 21 апреля законопроекта о деколонизации (запрет любых названий, связанных с Россией или российскими деятелями), а также переименование храмов, названных в честь московских святых, например, Сергия Радонежского.Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской Православной Церкви Вахтанг Кипшидзе отметил, что проблема не только в молчании западных правозащитных организаций, но и в том, что Запад в принципе долгое время обладал монополией на контроль за правами человека и религиозной свободой, в частности."На Западе считают, что только они имеют право определять, где свобода. Эта монополия, основанная на представлении об исключительности Запада, должна быть разрушена и она прямо сейчас разрушается нашими исследователями. Нужно, чтобы религиозная свобода перестала быть игрушкой в руках узкого круга политиков и узкого круга стран", — заявил он.Также Кипшидзе указал беспрецедентное событие. По его словам, патриарх Константинопольский, который несет ответственность за церковный раскол на Украине, в своих речах поддержал уголовные преследования украинских священников. Таким образом впервые религиозный лидер публично борется с религиозной свободой как институтом.Писатель, поэт и телеведущий Ян Таксюр, который сам провел несколько месяцев в украинской тюрьме, был осужден на 12 лет лишения свободы, а затем обменян в Россию, отметил, что его история на практике показывает, как украинское государство относится к канонической православной церкви, которая существует на землях Украины более 1000 лет."Я был арестован за то, что в течение почти 5 лет вел программу "Право на веру", в которой говорил о нарушении прав верующих УПЦ, активно начавшихся с 2014 года, — объясняет Таксюр. — Я говорил о том, что патриарх Варфоломей не имел права создавать параллельную церковную структуру, что томос с точки зрения канонов церкви принят незаконно и последствия его трагичны".Целью нынешних украинских властей в религиозном измерении поэт назвал полное уничтожение православия на Украине:"Я убежден, что глубинной целью является не просто законодательный запрет, а прекращение исповедания православного христианства. В качестве замены предполагается уния, а униаты подчиняются Ватикану".Продолжая поднятую предыдущими спикерами тему, Таксюр привел пример грубого вмешательства государства в церковные дела."Зеленский, который сам заявляет, что он абсолютно индифферентен в вопросах веры, стоит среди пустых, захваченных, разоренных храмах Киево-Печерской лавры и заявляет, что наконец-то Украина вернулась к правильному празднованию Рождества", — рассказывает бывший политзаключенный о политической позиции властей Украины касательно религии.Он сказал, что верующие и священники УПЦ фактически объявлены изгоями, их обвиняют в хранении оружия, в терроризме, в передаче информации российским спецслужбам, УПЦ вытеснена из здравоохранения, армии, системы наказаний."Храмы в больницах, воинских частях и тюрьмах переданы ПЦУ, и большая часть из них стоят закрытыми. В СИЗО, где я находился, стоит небольшой храм в честь Николая Чудотворца, на котором висит огромный замок. Узники не интересуют ПЦУ, потому что для них храм – это не место молитвы, а средство для наживы. А что можно с узника взять? В Лукьяновском СИЗО Киева повесили объявление — к заключенным допускается представитель любых конфессий, кроме "московской церкви". Вот почему пребывающий в СИЗО мой друг, православный публицист Дмитрий Скворцов, уже 10 месяцев не может ни причаститься, ни исповедаться. Родственники много раз просили пустить к нему священника, и священник был готов прийти, но его не пускают".На вопрос издания "Украина.ру" о том, как помочь Дмитрию Скворцову и другим людям, которые, попали в тюрьмы за критику киевского режима, в частности в области религиозной политики, Сергей Мельников ответил:"Я думаю, что одной из задач, которая стоит перед российским обществом и государством — это освободить от уз этих людей, так как это сделали с Яном Ильичом [Таксюром — прим. Ред.]. Это одно из существенных нравственных обязательств, которые мы должны на себя взять".Вызволенный из украинской тюрьмы Ян Таксюр объяснил, что помощь преследуемым по политическим мотивам на Украине верующим УПЦ и другим категориям людей упирается в некоторые законодательные проблемы."Люди обращаются, скажем, к омбудсмену Татьяне Москальковой, в Министерство обороны или другие организации, — говорит он. — У них уточняют, хотят ли они включить в список обмена военных? Нет, не военных. Это гражданские люди, но они пострадали за идеалы Русского мира, помогите. А им отвечают, что меняют только военных. Есть законодательная бюрократическая коллизия, которую я не понимаю, но в эту стену мы постоянно упираемся".Таксюр считает, что в любом случае нужно говорить об этой проблеме и обращаться к тем, у кого есть власть изменить ситуацию, которую поэт называет "совершенно ненормальной"."Мы говорили о Диме Скворцове, но со мной в одном корпусе сидели братья Кононовичи, — продолжает он. — Они не пострадали непосредственно за православную церковь, но они антифашисты, они пережили пятьдесят судебных разбирательств, пятидесятое окончилось тем, что их все-таки отправили из СИЗО под домашний арест. Они защищали каноническую церковь, будучи коммунистами и даже атеистами. Это тоже наши люди".Таксюр рассказал о том, как в Европе левые движения поддерживают братьев Кононовичей, проводят пикеты и митинги с требованием прекратить их преследования. Такая деятельность была бы желательной относительно всех, кто страдает от преследований на Украине.Отвечая на вопрос о будущем православных нацменьшинств Украины, в том числе румынского нацменьшинства, сможет ли оно в случае законодательного запрета УПЦ перейти под юрисдикцию Румынской православной церкви, Ян Таксюр отметил, что румынское православное меньшинство на Украине не просто существует, но сам глава УПЦ митрополит Онуфрий знает румынский язык, знает службу на румынском языке, а лидер православных румын на Украине митрополит Лонгин очень ему близок, однако какой-либо переход видится маловероятным."Если у власти будет тот режим, который есть сейчас, не думаю, что допустят какие-либо переходы, поскольку считают церковь своей вотчиной. Скажу как киевлянин и как человек, который знает ситуацию через друзей и знакомых — Зеленский очень боится реакции радикалов и многие его шаги связаны именно с этим страхом. Мне кажется, он на это не пойдет и его спецслужбы на это не пойдут", — сказал Таксюр.Что касается реакции на гонения против православных со стороны других конфессий на Украине и в мире, поэт привел в пример Всеукраинский совет церквей, который либо никак не реагирует, либо смотрит на УПЦ с подозрением, опасаясь испортить отношения с властью."И это в лучшем случае, — говорит Таксюр. — Все религиоведы, которые привлекаются к работе этой организации, призывают УПЦ нарушить каноны и слиться с ПЦУ. А недавно главный раввин Украины произнес речь, где сказал, что понимает государство, которое преследует УПЦ. Поэтому никакой поддержки от официальных представителей других конфессий внутри Украины я не знаю".Вахтанг Кипшидзе при этом заметил, что вне Украины — ситуация иная. По его словам, Иерусалимская, Сербская и Албанская поместные православные церкви заявляли свою позицию неприятия вмешательства во внутренние дела УПЦ."Поэтому нельзя сказать, что за пределами России и Украины никому не известно о творящемся беззаконии. Вопрос нарушения прав верующих УПЦ ставится и на Всемирном совете церквей, представители этой организации ездили на Украину еще до начала СВО", — говорит заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ.Но, разумеется, найти позицию этих организаций ни в каких мейнстримных западных СМИ не получится.

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2023

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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