https://ukraina.ru/20230713/1047979944.html

Захват власти на Украине путем публикаций в Фейсбук*. За что в Киеве арестованы братья Кононовичи

Захват власти на Украине путем публикаций в Фейсбук*. За что в Киеве арестованы братья Кононовичи - 13.07.2023 Украина.ру

Захват власти на Украине путем публикаций в Фейсбук*. За что в Киеве арестованы братья Кононовичи

Левых активистов Александра и Михаила Кононовичей задержали на Украине 2 марта 2022 года и они до сих пор находятся под арестом — сейчас под домашним после нескольких месяцев в СИЗО. Украина.ру в рамках серии публикаций на тему арестов гражданских лиц после начала СВО попробовала разобраться в деле Кононовичей и истории их преследования.

2023-07-13T03:55

2023-07-13T03:55

2023-07-13T03:55

михаил кононович

сбу

украина

фейсбук

репрессии на украине

обмен пленными

антифашисты

эксклюзив

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Как мы уже неоднократно писали, после начала СВО с февраля 2022 года, на Украине произошли тысячи задержаний по статьям, связанным с конфликтом. При этом немалая часть уголовных производств не выглядит как объявленная украинскими властями борьба с коллаборационистами и пособниками противника, а как профилактическая зачистка любой оппозиции."Они – маргиналы и вы – маргиналы"История преследования левых активистов, антифашистов Кононовичей началась задолго до СВО. Начиная с 2014 года на братьев Александра и Михаила неоднократно совершали нападения праворадикалы, поступали угрозы. Ни в одном из случаев нападавшие не были привлечены к ответственности.В 2018 году в комментарии "Ритму Евразии" Александр Кононович рассказал об одном из эпизодов таких нападений, случившемся еще до 2012 года, еще при Януковиче, но уже тогда связанном с их противостоянием правому радикализму.В 2012 году братья разбрасывали с дельтаплана над местом проведения фестиваля "Бандерштадт" листовки с информацией о жертвах бандеровцев на Волыни. На них напала группа в балаклавах и камуфляжной форме.До 2014 года маргинализированы были и левые, и правые активисты, а после 2014 года правые стали в общественном дискурсе всегда правыми, стали героями. А левые стали еще более маргинализированы в своей же стране, к чему немалую роль приложили СМИ."Открыто обвиняли свою страну в фашизме и нацизме"В марте 2022 года братья Кононовичи были арестованы СБУ.Грузинская платформа "Факт-Метр" выпустила материал в рамках программы Facebook* по проверке фактов, призванный опровергнуть утверждение Агентства телевизионных новостей Белоруссии из сюжета об аресте Кононовичей о том, что "Украина стала концлагерем и в виртуальной, и в реальной жизни. У людей отбирают бизнес, их лишают свободы слова и выбора, лишают свободы и жизни". "Факт-Метр" напирает на то, что "активная антиукраинская политическая деятельность [Кононовичей] насчитывает больше десяти лет", но меры уголовного преследования были применены к ним только после февраля 2022 года и при действующем в стране военном положении. "Поскольку братья Кононовичи больше десяти лет открыто обвиняли свою страну в фашизме и нацизме, откровенно сотрудничали с врагами украинского государства и вели пророссийскую пропаганду, и при этом оставались на свободе, данное утверждение является дезинформацией", — пишет "Факт-Метр".Грантополучателям из "Факт-Метра" хотелось бы, чтобы Кононовичи сели на 10 лет раньше, но это популистское утверждение, в УК Украины не было запрета на критику государства, а до 2022 года не было запрещено и сотрудничество с любыми государствами. Посадить Кононовичей и тысячи других людей позволили как раз поправки в украинском УК, принятые после начала СВО, и общая атмосфера поиска внутреннего врага.Кроме того, постоянные стычки с праворадикалами, которые часто заканчивались очень драматично и никогда не расследовались правоохранителями, это тоже форма преследования. У праворадикальных организаций был полный карт-бланш со стороны государства и до 2022 года. Отсутствие же уголовного преследования Кононовичей до СВО (отставим пока в сторону наличие состава преступления в их деятельности) с большой долей вероятности связано с их публичностью и связями с европейскими левыми, а не является признаком демократичности Украины, ведь в 2014-2022 гг. преследовали многих журналистов и общественных деятелей.Захват власти онлайн и оффлайнИтак, Александра и Михаила Кононовичей СБУ арестовала 2 марта 2022 года. Точнее похитила. "Есть данные, свидетельствующие об их сотрудничестве со спецслужбами РФ и РБ", — сообщила спецслужба о их задержании только 6 марта. Целью Кононовичей является "расшатывание внутренней обстановки в Украине" и "создание информационной картинки" для России и Беларуси, подчеркнули в СБУ.В докладе ООН о произвольных задержаниях гражданских лиц сторонами конфликта (мы писали о нем здесь) УВКПЧ задокументировало случай с братьями-близнецами, задержанными СБУ в Киеве 2 марта 2022 года.После задержания братьев избивали и пытали, не допускали к ним медиков. Склоняли к признанию вины, однако Кононовичи на это не пошли.В итоге, в обвинении — две части статьи 109 УК Украины: "Действия, направленные на захват государственной власти" и "Распространение материалов с призывами к насильственному захвату государственной власти". Подозрение в работе на иностранные спецслужбы в обвинительный акт не вошло.По данной статье им грозит длительное заключение, в настоящее время они находятся под домашним арестом, куда их перевели в декабре 2022 года после нескольких месяцев в СИЗО.В части распространения материалов братьям инкриминируется буквально следующее: "при неустановленных досудебным расследованием обстоятельствах" братья Кононовичи "вступили между собой в преступный сговор с целью распространения материалов с призывами к насильственному захвату государственной власти на учетных записях в Фейсбук*".Речь о публикациях 2019-2021 гг., даже не после начала СВО. К примеру: "Рада приняла закон об исключительности украинского языка. Язык мой — враг мой! 20 миллионов русскоязычных чужие в своей стране!" (2019 год), "Украинцы, особенно те, что голосуют за Порошенко, Зеленского, Тимошенко, Авакова, Тягнибока, Кличко, Вакарчука, Турчинова… С чего вы взяли, что буржуазная нацистская Украина будет существовать в границах УССР и с населением 52,5 млн?" (2020 год), "Украине нужна сильная государственная власть, такая как Компартия или на худой конец "царь-батюшка" как Бацька! Или 100% погибель!" (2021 год), "Нет повести печальнее на свете, чем повесть об украинском суверенитете…" (2021 год), "Ватники не сдаются" (2021 год) и так далее. Есть высказывания пожестче, есть помягче, но они не похожи на призывы, да еще и к насильственному захвату власти — и вряд ли их там увидит даже самый ангажированный эксперт.Во второй, "деятельной" части обвинения в захвате власти Кононовичам вменяют организацию 27 февраля 2022 года некоего митинга из 30 человек, которых братья якобы планировали привлечь к захвату районной администрации в Киеве. В стране военное положение, тысячи военных, усилена охрана всего, люди ищут вокруг врагов и метки диверсантов, а Кононовичи под шумок хотели захватить администрацию тридцатью гражданскими.Весной 2023 года Анастасия Удальцова, депутат Госдумы от КПРФ и Левого Фронта, обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой включить Кононовичей в списки на обмен.Пока же судебный процесс продолжается, братья Кононовичи продолжают получать угрозы расправы. В поддержку Кононовичей в странах Европы состоялась серия митингов левых партий.*Facebook - запрещенная в РФ экстремистская организацияУкраина.ру, тем временем, продолжает собирать информацию о гражданских лицах, задержанных в связи с конфликтом, с целью содействия организации мониторинга условий содержания в пенитенциарных учреждениях и диалогу по вопросам возможности симметричного освобождения. Вы можете написать нам на почту editors@ukraina.ruили в бот в Телеграме https://t.me/HelpCivilians_bot. Мы ждем от Вас ФИО, дату рождения, место содержания гражданского пленного, а также какой-то документ, из которого будет понятна суть обвинения (сообщение о подозрении, если идет досудебная стадия; обвинительный акт, если судебная; приговор, если процесс завершен).

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Валерия Емельянова

Валерия Емельянова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Валерия Емельянова

михаил кононович, сбу, украина, фейсбук, репрессии на украине, обмен пленными, антифашисты, эксклюзив