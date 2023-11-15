https://ukraina.ru/20231115/1051054340.html

Митрополит Лонгин. Подвижник Украины, защитник Украины, "разрушитель" Украины

Митрополит Лонгин. Подвижник Украины, защитник Украины, "разрушитель" Украины - 15.11.2023 Украина.ру

Митрополит Лонгин. Подвижник Украины, защитник Украины, "разрушитель" Украины

Преследования митрополита Банченского Лонгина, который получил звание Героя Украины за защиту сотен детей-сирот с особыми потребностями, может иметь неожиданные для украинских властей последствия

2023-11-15T17:38

2023-11-15T17:38

2023-11-15T17:38

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Румынское православное меньшинство, в случае запрета УПЦ, хочет перевода под юрисдикцию Румынской православной церкви.Не отправляйте детей на смертьМитрополит Банченский, викарий Черновицко-Буковинской епархии УПЦ Лонгин (Жар) с 2002 года заведует детским домом и детским центром реабилитации "Вера, Надежда, Любовь". С начала 90-х он начал усыновлять детей с особенностями в развитии и к середине 90-х стал приемным отцом порядка 30 детей. Сначала он содержал их на территории Свято-Вознесенского монастыря, но, когда детей стало гораздо больше, для них построили приют в селе Молница. Политик Юрий Бойко заявлял, что опекает приют буквально с первых дней его основания. Позже туда неоднократно будут приезжать и другие политики из будущей ОПЗЖ.Детский дом получился очень хорошим, с компьютерными классами и игровыми площадками. Среди персонала (более 100 человек) — монахини, педагоги и медики. Покидающих приют воспитанников — все они усыновлены владыкой — митрополит Лонгин устраивает в учебные заведения, помогает решать вопросы с жильем, женит и выдает замуж. За теми, кто приют покинуть не может (инвалидами, ВИЧ-инфицированными, страдающими тяжелыми формами ДЦП) ухаживают всю жизнь. Сегодня в приюте проживают более 300 детей.В 2008 году указом президента Украины за выдающиеся личные заслуги в реализации государственной политики социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, Лонгину присвоили звание Герой Украины.Когда в 2014 году началась война на Донбассе, он поступил так, как должен был поступить любой священник — призвал к миру."Призываю вас быть едиными и не отправлять своих детей на смерть. Наша православная вера не позволяет нам убивать друг друга. Они хотят гибели наших людей, живущих в мире и с Богом, ради своих политических интересов, ради тех, кто защищает их бизнес и руководящие должности", — заявил епископ Лонгин во время проповеди, добавив, что не будет упоминать на литургии новые власти Украины, которые "сидят в креслах и раздают приказы об убийствах" и будет молиться, чтобы Бог их просветил.Тогда же он прямо сказал, что война на Донбассе — "дело рук проклятой Европы, о которой Святые Отцы говорили: "Не поклоняйтесь зверям", и американцев, которые везде, где только ни вмешаются, сеют лишь вражду и кровопролитие".В январе 2015 года Лонгин он повторил свои слова для жителей Буковины уже на румынском языке"Я прошу вас только об одном: объединиться и не отдавать детей насмерть. Наша православная вера не позволяет нам убивать друг друга… Мои родные, вы не имеете права стрелять и убивать. Бог дает жизнь, Бог ее и уносит. Руководители Украины сказали: "Православная вера является величайшим врагом Украины!". Так им вели чужие, которые из-за своей слепоты не могут смириться с правдой", — говорил епископ.Националистические активисты и СМИ, естественно, восприняли такие слова как попытку саботажа мобилизации и обвинили Лонгина в работе на Кремль.Реноме "агента Путина" лишь укрепилось за ним в 2018 году, когда Лонгин назвал депутатов, проголосовавших за обращение к константинопольскому патриарху за томосом, "безбожниками и служителями сатаны".Тем не менее, Героя Украины и настоящего подвижника, спасшего сотни детей, тогда тронуть не посмели.Украина против Героя УкраиныВ начале весны 2022 года к владыке обратились представители Службы по делам детей Черновицкой ОГА с просьбой из-за опасности обстрелов принять в детском доме при монастыре воспитанников и персонал Краматорского дома ребенка. Он, естественно, не отказал. 15 марта в Черновцы привезли 75 малышей возрастом от 2 месяцев до 6 лет и персонал краматорского детдома. Кроме того, через монастырь проходили тысячи вынужденных переселенцев из зоны боевых действий. К середине весны 2022 года таких уже насчитывалось порядка 8 тысяч.Тогда же начало происходить и нехорошее. В конце мая в медицинском центре "Клиника святителя Луки" при том самом Свято-Вознесенском мужском монастыре в селе Банчены сотрудники СБУ арестовали доктора биологических и медицинских наук Фархота Абдуллаева якобы за то, что он по заданию ФСБ собирал данные о биолабораториях на Украине. Причем делал это в надежде получить в будущем должность заместителя министра здравоохранения Крыма. Запугивая длительным сроком заключения и обещая обмен, Абдуллаева заставили признать свою вину, и он получил 15 лет с конфискацией.Примерно в это же время, 27 мая 2022 года, в Киеве в Феофании прошел Собор УПЦ, который осудил СВО, позицию патриарха Кирилла и, как некоторые считают (на самом деле темна вода), разорвал связь УПЦ с РПЦ.Почти сразу после этого митрополит Лонгин уже лично осудил патриарха Кирилла за благословение СВО."Благодарим, ваше святейшество, за большое и великое ваше благословение на кровопролитие. Это безбожие", – заявил митрополит.Впрочем, искать здесь какую-то перемену во взглядах вряд ли имеет смысл. Лонгин как выступал против любых военных действий с 2014 года, так и продолжил выступать после февраля 2022 года.Тем не менее, украинские СМИ взялись за него не на шутку из-за продолжающихся обличений томоса и ПЦУ. Заканчиваются такие вещи, как правило, одним и тем же. Весной 2023 года в монастырь с обыском вломились эсбэушники. Проводили они его очень некрасиво, показательно унизительно — выламывали двери, раздевали до трусов всех, кто в тот момент находился внутри. В итоге наши, что искали — вероучительные книги на русском и румынском языках, где присутствовали критические замечания в адрес ПЦУ. Это хватило, чтобы сообщить Лонгину о подозрении в разжигании межрелигиозной розни.Из-за тяжелого стресса в июле митрополит перенес инсульт, но не сдался. Он сам написал заявление с целью привлечь к ответственности за разжигание религиозной ненависти украинские СМИ, которые писали, что "московский поп" Лонгин выступает против Украины.13 июля он получил второе подозрение по якобы новым эпизодам. Митрополиту заблокировали счета, в результате чего он не только лишился возможности оплачивать коммунальные услуги в монастыре и его гуманитарных организациях, но и получать благотворительные пожертвования.Следствие закончилось 11 сентября, дело направили в суд. А 25 сентября руководство УПЦ освободило его от должности наместника Банченского монастыря.16 октября в суд должны были прийти трое якобы пострадавших от разжигания Лонгином религиозной ненависти, но в зал заседаний они не явились. А в ноябре вооруженные автоматами эсбэушники оцепили монастырь и потребовали пустить их внутрь якобы для проверки каких-то документов. Никаких решений суда при этом они не предъявили.Румыния ждетДело митрополита Лонгина, помимо судьбы УПЦ, которая, скорее всего, предрешена, поднимает два важных вопроса — гуманитарный и политический.Во-первых, что будет с воспитанниками детского дома? На улицу их вряд ли выгонят даже, если монастырь перейдет в руки ПЦУ. Все-таки дети живут не в самом монастыре. Но будет ли продолжаться финансирование и сможет ли кто-то, кроме Лонгина, заботиться о них на том же уровне?Во-вторых, митрополит Лонгин — румын по происхождению, а монастырь находится не где-нибудь, а на Буковине, где проживает румынское нацменьшинство, с которым украинские власти не могут позволить вести себя как с русскими гражданами Украины. Среди этого румынского нацменьшинства митрополит очень популярен и авторитетен. 110 из 120 румыноязычных приходов на Украине принадлежат УПЦ. Большинство из них находится на территории Черновицко-Буковинской епархии, которую сейчас "кошмарят". В начале 2023 года несколько румынских общественно-политических организаций обратились к румыноязычным православным приходам Украины с призывом перейти в Румынский патриархат. В январе румынский политик Желу Вишан назвал действия Зеленского против УПЦ нацистской политикой — этнической и религиозной чисткой. В конце месяца на Украину приехал депутат Думитру-Виорел Фокша. Он встретился с "румынскими" священниками УПЦ, которые рассказали, что их заставляют перейти в ПЦУ и грозили выслать, если они будут использовать румынский язык в богослужениях. Священники напуганы и нуждаются в защите.А защита ведь может и последовать. Румынские общественники уже прямо предлагают митрополиту Лонгину обратиться к румынскому патриарху Даниилу и потребовать принятия соответствующих епархий УПЦ в юрисдикцию Румынской православной церкви. Интересно, что это будет законно с точки зрения УПЦ, поскольку Собор в Феофании дал право каждой епархии самостоятельно решать свою судьбу.Не стоит также забывать о том, что закарпатские общины могут попроситься в лоно Сербского патриархата, а галицийские — Польской православной церкви. Так что запрет УПЦ, с одной стороны, будет трагедией, а с другой — откроет дверь в новый неизведанный мир, который украинским властям может не понравится даже больше, чем "засилье московских попов".

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