Оппозиция пользуется моментом. Зачем Тимошенко потребовала от Зеленского план Б - 28.12.2023 Украина.ру
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Оппозиция пользуется моментом. Зачем Тимошенко потребовала от Зеленского план Б
Оппозиция пользуется моментом. Зачем Тимошенко потребовала от Зеленского план Б - 28.12.2023 Украина.ру
Оппозиция пользуется моментом. Зачем Тимошенко потребовала от Зеленского план Б
Один из лидеров украинской оппозиции, непотопляемая Юлия Тимошенко, обратилась к президенту Зеленскому с просьбой проявить прагматизм и предложить Украине план Б
2023-12-28T16:30
2023-12-28T17:46
эксклюзив
владимир зеленский
тимошенко
украина
оппозиция
петр порошенко
виталий кличко
валерий залужный
мобилизация
запад
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Опытный политик долгое время отмалчивалась, но сейчас вернулась в публичное поле. И не просто, а с критикой власти.Тимошенко, которая очень тонко чувствует политическую конъюнктуру, раскритиковала планы правительства по мобилизации, призвала не вести затяжные бои лоб в лоб.«Я прошу президента: предложите стране план Б нашей победы, предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения. Проявите свое лидерство.Украина должна действовать четко, рационально, стратегически и победно, а не идти в глухой угол, если кому-то это нравится», — заявила Юлия Тимошенко в своем видеообращении.Эксперты проанализировали ситуацию на своих страницах в соцсетях.Политолог Юрий Баранчик:К Зеленскому пришла баба с косой. Вынырнувшая откуда-то с украинского политического дна Юлия Тимошенко призвала Владимира Зеленского предоставить украинцам план Б по выходу из нынешнего «сложного, достаточно трагического положения».Что такое план Б, она не сообщила. На самом деле, сигнал для Зеленского очень плохой. Тимошенко всегда чувствовала момент, когда нужно сидеть тихо, а когда можно бросаться и стараться отгрызть кусочек власти.Против Зе уже сформировалась коалиция Порошенко, Кличко, Залужный, возможно, спикер Рады Стефанчук, к которому после 31 марта 2024 года переходит по конституции полнота президентской власти. Ведь срок полномочий Зеленского истекает именно в этот день, а новые выборы он проводить испугался. Теперь к этой толпе присоединилась и Тимошенко, явно спешащая запрыгнуть в последний вагон поезда «Транзит власти».Политолог Максим Жаров:Законопроект о мобилизации расколол украинский политикум, и это обстоятельство явно будет использовано Вашингтоном как минимум для коррекции курса команды Зеленского.Сегодня Юлия Тимошенко попросила Зеленского предоставить на обсуждение некий план Б, и ее тезисы почти дословно повторяют установочную статью в рупоре Демпартии США The Politico.Явно против законопроекта о мобилизации выступили кроме Тимошенко ещё и украинский Минфин, экс-спикер Рады Разумков и отдельные (пока что) представители партии Порошенко.Все это формирует против Зеленского достаточно мощно звучащую внутреннюю оппозицию, которой ближе ко второй годовщине начала СВО (пик публичного конфликта в Раде вокруг законопроекта о мобилизации придется на конец января — февраль) американцы явно намерены дать возможность выступать и на улицах.Между тем Лондон, организовав очередную громкую диверсию против Черноморского флота России в Крыму, явно показал, что не намерен отказываться от своих методов «проламывания» Кремля. Так что даже если администрация Байдена и будет в ближайшие недели корректировать Киев по отношению к дальнейшим событиям в прокси-войне с Россией, то будет ли с этой коррекцией согласен Лондон, ещё далеко не факт.Также пока под вопросом находятся и возможности Кремля использовать в свою пользу видимые разногласия между Вашингтоном и Лондоном. Однако делать это так или иначе придётся, ведь пик конфликта в Киеве вокруг закона о мобилизации придётся ровно на финальный отрезок кампании-2024.Политолог Александр Носович:Украина и Молдова в плане своей внутренней политики всегда были близнецы-братья.Для изучающих их всегда был актуален вопрос: кто из этих двоих хуже в плане базара, бардака, беспредела политиков и олигархов? Самый частый ответ: обе хуже.В последние годы обе политические системы попытались отойти от своей нормы: правящая команда концентрировала всю полноту власти с пропрезидентским большинством в парламенте и однопартийным правительством, и пыталась проводить жёсткую централизованную политику.В 2022 году этот процесс принял отчётливые черты диктатуры, продвигавшейся через режимы военного (Украина) и чрезвычайного (Молдавия) положения под предлогом защиты от России.По итогам 2023 года и Украина, и Молдова начинают возвращаться к своей политической норме. В Молдове режим Майи Санду эпически провалил местные выборы, заявленные им как геополитический референдум о векторе развития страны.На местном уровне там теперь то же цветущее разнообразие партий и политиков, что было на центральном до 2021 года и монополии пропрезидентской PAS. На Украине даже в условиях военного положения дело идёт к тому же. Залужный оспаривает решение Зеленского о новой, тотальной мобилизации. Юлия Тимошенко восстаёт, как Панночка, из политического гроба: отказывается за эту мобилизацию голосовать и пытается поднять против власти и оседлать консервативную волну.И это притом, что применительно к Украине «российская угроза» надо писать без кавычек: Путин много раз давал понять, что существования Украины в том виде Анти-России, в котором она сформировалась в феврале 2014 года на Майдане, он не потерпит.Однако эрозия режима всё равно происходит, и Запад её остановить не может. Прорабатывает вариант «не можешь остановить — возглавь». Почему происходит эта эрозия? И в Киеве, и в Кишинёве причина одна. Политическая монополия, избавив украинцев и молдаван от базара и бардака в политике, не избавила их от прочих замечательных особенностей своего руководства.Коррупция, кумовство (кумэтризм), неэффективность госуправления - всё это при режимах Санду и Зеленского не исчезло и даже не уменьшилось, а расцвело с новой силой. Только теперь тем, кто пытается на это указывать, ещё и затыкают рот под предлогом действия военного/чрезвычайного положения.В результате и украинцы, и молдаване начинают дозревать до вывода, что пусть уж лучше вместо бездарной вороватой диктатуры будут привычные бардак и базар.Политический обозреватель Георгий Бовт:В своё время я не раз говорил, что критической точкой в украинском кризисе было то, что Москва позволила Януковичу посадить Тимошенко, с которой премьер Путин подписывал важнейшее газовое соглашение. Её за него и посадили.Это был страшный просчёт. После этого Янукович остался без серьёзных оппонентов и окончательно сошёл с катушек. Яйца, сложенные в одну эту корзину, в 2014 году оказались тухлыми.Нынешнее поведение Тимошенко этот вывод лишь подтверждает. Нельзя было её сдавать. Но теперь уже поздно.Общественный деятель Татьяна Поп:Перефразируя классика, неладно что-то в «квартальном королевстве» и вместо денег и «лучей поддержке» Запад даже в праздники шлет Зеле сплошные зрады.Как пишет свежая Financial Times, сейчас Вашингтон занят тем, чтобы аккурат к 24 февраля — двухлетию начала СВО — пытается собрать конференцию G7 и коллективно решиться на конфискацию российских активов.Европа далеко не в восторге и требует железобетонной законности такого воровства, так как справедливо опасается последствий. В целом, как говорится, все кипит и все сырое. А вместе с отсутствием конкретики по деньгам для Киева в ближайшее время это выглядит как плавный перевод неньки с прямого содержания на мутные, пока даже не выстроенные схемы вокруг российских активов.С точки зрения пропаганды выглядит красиво — русские заплатят за все, на практике же все туманно, как в памяти Байдена. При этом с тем самым конкретным баблом от Вашингтона все тоже неоднозначно.Как пишут СМИ, Госдеп рассекретил свой отчет, что он так и не смог проверить целевое расходование подавляющего большинства выделенных Украине средств. Коррупция такая, что докопаться до истины почти невозможно, эффективность американской иностранной помощи под вопросом, и требуется тщательный надзор над подопечными.Шикарный, согласитесь, просто подарок республиканцам, блокирующим новые пакеты от конгресса и сената!И на этом фоне внутри страны мы видим активизацию, кого бы вы думали? Юлии Тимошенко! Многие позабыли эту женщину с косой, а зря. После Майдана ее оттерли с первых ролей, вероятно, не только из-за свар между переворотчиками, а и по совету западных кураторов, которые ей не особо доверяли в те времена.Но в парламент ее партия все эти годы входила, а кто помнит Тимошенко во времена премьерства, тот понимает, что это политическая бомба без предохранительных механизмов. И вот в последнюю неделю она выскочила из засады, заблокировала закон о марихуане и пообещала не голосовать за пугающий законопроект о мобилизации. Причем еще и покусившись на святое — предложив мобилизовать ментов, прокуроров и прочий силовой аппарат, обеспечивающий власть Зели.А упаковала это все опытная и расчетливая Юлия Владимировна в обращение к «лидеру государства», который должен «найти путь к перемоге».Все понимают, никакого пути у Банковой нет, максимум дорожка на столе, так что подстава получилась в лучших традициях ЮВТ. И есть подозрение, что разактивничалась она неспроста, а с подачи и под гарантии неких западных сил, которым действующее шапито уже надоело. Любопытный пасьянс складывается, не находите, друзья?* Орфография и пунктуация авторов сохранены.
https://ukraina.ru/20231228/1052464050.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, владимир зеленский, тимошенко, украина, оппозиция, петр порошенко, виталий кличко, валерий залужный, мобилизация, запад
Эксклюзив, Владимир Зеленский, Тимошенко, Украина, оппозиция, Петр Порошенко, Виталий Кличко, Валерий Залужный, мобилизация, Запад

Оппозиция пользуется моментом. Зачем Тимошенко потребовала от Зеленского план Б

16:30 28.12.2023 (обновлено: 17:46 28.12.2023)
 
© ba.org.ua
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Один из лидеров украинской оппозиции, непотопляемая Юлия Тимошенко, обратилась к президенту Зеленскому с просьбой проявить прагматизм и предложить Украине план Б
Опытный политик долгое время отмалчивалась, но сейчас вернулась в публичное поле. И не просто, а с критикой власти.
Тимошенко, которая очень тонко чувствует политическую конъюнктуру, раскритиковала планы правительства по мобилизации, призвала не вести затяжные бои лоб в лоб.
«Я прошу президента: предложите стране план Б нашей победы, предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения. Проявите свое лидерство.
Украина должна действовать четко, рационально, стратегически и победно, а не идти в глухой угол, если кому-то это нравится», — заявила Юлия Тимошенко в своем видеообращении.
Эксперты проанализировали ситуацию на своих страницах в соцсетях.
Политолог Юрий Баранчик:
К Зеленскому пришла баба с косой. Вынырнувшая откуда-то с украинского политического дна Юлия Тимошенко призвала Владимира Зеленского предоставить украинцам план Б по выходу из нынешнего «сложного, достаточно трагического положения».
- РИА Новости, 1920, 28.12.2023
12:41
Преступления в сети не утаишь. Зеленского сливают на недвижимостиФюрера украинского народа и президента Украины Владимира Зеленского за последние пару недель подставляют уже в третий раз. По меньшей мере медийно. Сливают на его жадности к приобретательству
Что такое план Б, она не сообщила. На самом деле, сигнал для Зеленского очень плохой. Тимошенко всегда чувствовала момент, когда нужно сидеть тихо, а когда можно бросаться и стараться отгрызть кусочек власти.
Против Зе уже сформировалась коалиция Порошенко, Кличко, Залужный, возможно, спикер Рады Стефанчук, к которому после 31 марта 2024 года переходит по конституции полнота президентской власти. Ведь срок полномочий Зеленского истекает именно в этот день, а новые выборы он проводить испугался. Теперь к этой толпе присоединилась и Тимошенко, явно спешащая запрыгнуть в последний вагон поезда «Транзит власти».
Политолог Максим Жаров:
Законопроект о мобилизации расколол украинский политикум, и это обстоятельство явно будет использовано Вашингтоном как минимум для коррекции курса команды Зеленского.
Сегодня Юлия Тимошенко попросила Зеленского предоставить на обсуждение некий план Б, и ее тезисы почти дословно повторяют установочную статью в рупоре Демпартии США The Politico.
Явно против законопроекта о мобилизации выступили кроме Тимошенко ещё и украинский Минфин, экс-спикер Рады Разумков и отдельные (пока что) представители партии Порошенко.
Все это формирует против Зеленского достаточно мощно звучащую внутреннюю оппозицию, которой ближе ко второй годовщине начала СВО (пик публичного конфликта в Раде вокруг законопроекта о мобилизации придется на конец января — февраль) американцы явно намерены дать возможность выступать и на улицах.
Между тем Лондон, организовав очередную громкую диверсию против Черноморского флота России в Крыму, явно показал, что не намерен отказываться от своих методов «проламывания» Кремля. Так что даже если администрация Байдена и будет в ближайшие недели корректировать Киев по отношению к дальнейшим событиям в прокси-войне с Россией, то будет ли с этой коррекцией согласен Лондон, ещё далеко не факт.
Также пока под вопросом находятся и возможности Кремля использовать в свою пользу видимые разногласия между Вашингтоном и Лондоном. Однако делать это так или иначе придётся, ведь пик конфликта в Киеве вокруг закона о мобилизации придётся ровно на финальный отрезок кампании-2024.
- РИА Новости, 1920, 28.12.2023
12:07
США не платят проигравшим. Украинцев заставляют погибать за администрацию БайденаУкраинские генералы, и уж тем более их американские советники, прекрасно знали, что ресурсные базы Киева и Москвы несопоставимы
Политолог Александр Носович:
Украина и Молдова в плане своей внутренней политики всегда были близнецы-братья.
Для изучающих их всегда был актуален вопрос: кто из этих двоих хуже в плане базара, бардака, беспредела политиков и олигархов? Самый частый ответ: обе хуже.
В последние годы обе политические системы попытались отойти от своей нормы: правящая команда концентрировала всю полноту власти с пропрезидентским большинством в парламенте и однопартийным правительством, и пыталась проводить жёсткую централизованную политику.
В 2022 году этот процесс принял отчётливые черты диктатуры, продвигавшейся через режимы военного (Украина) и чрезвычайного (Молдавия) положения под предлогом защиты от России.
По итогам 2023 года и Украина, и Молдова начинают возвращаться к своей политической норме. В Молдове режим Майи Санду эпически провалил местные выборы, заявленные им как геополитический референдум о векторе развития страны.
На местном уровне там теперь то же цветущее разнообразие партий и политиков, что было на центральном до 2021 года и монополии пропрезидентской PAS. На Украине даже в условиях военного положения дело идёт к тому же. Залужный оспаривает решение Зеленского о новой, тотальной мобилизации. Юлия Тимошенко восстаёт, как Панночка, из политического гроба: отказывается за эту мобилизацию голосовать и пытается поднять против власти и оседлать консервативную волну.
И это притом, что применительно к Украине «российская угроза» надо писать без кавычек: Путин много раз давал понять, что существования Украины в том виде Анти-России, в котором она сформировалась в феврале 2014 года на Майдане, он не потерпит.
Однако эрозия режима всё равно происходит, и Запад её остановить не может. Прорабатывает вариант «не можешь остановить — возглавь». Почему происходит эта эрозия? И в Киеве, и в Кишинёве причина одна. Политическая монополия, избавив украинцев и молдаван от базара и бардака в политике, не избавила их от прочих замечательных особенностей своего руководства.
Коррупция, кумовство (кумэтризм), неэффективность госуправления - всё это при режимах Санду и Зеленского не исчезло и даже не уменьшилось, а расцвело с новой силой. Только теперь тем, кто пытается на это указывать, ещё и затыкают рот под предлогом действия военного/чрезвычайного положения.
В результате и украинцы, и молдаване начинают дозревать до вывода, что пусть уж лучше вместо бездарной вороватой диктатуры будут привычные бардак и базар.
Владимир Зеленский
04:00
"Решение уже принято": Константин Кнырик о том, зачем Лондон, Арестович* и Кличко "сливают" ЗеленскогоСША нужно на кого-то слить все недовольство украинцев от провала "контрнаступа", тяжелой зимы и падения уровня жизни в целом. Президент Украины Владимир Зеленский является для этого наиболее подходящей фигурой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик
Политический обозреватель Георгий Бовт:
В своё время я не раз говорил, что критической точкой в украинском кризисе было то, что Москва позволила Януковичу посадить Тимошенко, с которой премьер Путин подписывал важнейшее газовое соглашение. Её за него и посадили.
Это был страшный просчёт. После этого Янукович остался без серьёзных оппонентов и окончательно сошёл с катушек. Яйца, сложенные в одну эту корзину, в 2014 году оказались тухлыми.
Нынешнее поведение Тимошенко этот вывод лишь подтверждает. Нельзя было её сдавать. Но теперь уже поздно.
Общественный деятель Татьяна Поп:
Перефразируя классика, неладно что-то в «квартальном королевстве» и вместо денег и «лучей поддержке» Запад даже в праздники шлет Зеле сплошные зрады.
Как пишет свежая Financial Times, сейчас Вашингтон занят тем, чтобы аккурат к 24 февраля — двухлетию начала СВО — пытается собрать конференцию G7 и коллективно решиться на конфискацию российских активов.
Европа далеко не в восторге и требует железобетонной законности такого воровства, так как справедливо опасается последствий. В целом, как говорится, все кипит и все сырое. А вместе с отсутствием конкретики по деньгам для Киева в ближайшее время это выглядит как плавный перевод неньки с прямого содержания на мутные, пока даже не выстроенные схемы вокруг российских активов.
С точки зрения пропаганды выглядит красиво — русские заплатят за все, на практике же все туманно, как в памяти Байдена. При этом с тем самым конкретным баблом от Вашингтона все тоже неоднозначно.
Как пишут СМИ, Госдеп рассекретил свой отчет, что он так и не смог проверить целевое расходование подавляющего большинства выделенных Украине средств. Коррупция такая, что докопаться до истины почти невозможно, эффективность американской иностранной помощи под вопросом, и требуется тщательный надзор над подопечными.
Шикарный, согласитесь, просто подарок республиканцам, блокирующим новые пакеты от конгресса и сената!
Вчера, 16:14
Не тряпка, а ганчірка! Зеленскому всё-таки нужен переводчик с русского на украинскийПрезидент Украины больше не понимает русский язык. Как так получилось, непонятно. Но загадочным образом Владимир Зеленский забыл язык, на котором говорил предыдущие 45 лет
И на этом фоне внутри страны мы видим активизацию, кого бы вы думали? Юлии Тимошенко! Многие позабыли эту женщину с косой, а зря. После Майдана ее оттерли с первых ролей, вероятно, не только из-за свар между переворотчиками, а и по совету западных кураторов, которые ей не особо доверяли в те времена.
Но в парламент ее партия все эти годы входила, а кто помнит Тимошенко во времена премьерства, тот понимает, что это политическая бомба без предохранительных механизмов. И вот в последнюю неделю она выскочила из засады, заблокировала закон о марихуане и пообещала не голосовать за пугающий законопроект о мобилизации. Причем еще и покусившись на святое — предложив мобилизовать ментов, прокуроров и прочий силовой аппарат, обеспечивающий власть Зели.
А упаковала это все опытная и расчетливая Юлия Владимировна в обращение к «лидеру государства», который должен «найти путь к перемоге».
Все понимают, никакого пути у Банковой нет, максимум дорожка на столе, так что подстава получилась в лучших традициях ЮВТ. И есть подозрение, что разактивничалась она неспроста, а с подачи и под гарантии неких западных сил, которым действующее шапито уже надоело. Любопытный пасьянс складывается, не находите, друзья?
* Орфография и пунктуация авторов сохранены.
 
ЭксклюзивВладимир ЗеленскийТимошенкоУкраинаоппозицияПетр ПорошенкоВиталий КличкоВалерий ЗалужныймобилизацияЗапад
 
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