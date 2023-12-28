https://ukraina.ru/20231228/1052473515.html

Оппозиция пользуется моментом. Зачем Тимошенко потребовала от Зеленского план Б

Оппозиция пользуется моментом. Зачем Тимошенко потребовала от Зеленского план Б - 28.12.2023 Украина.ру

Оппозиция пользуется моментом. Зачем Тимошенко потребовала от Зеленского план Б

Один из лидеров украинской оппозиции, непотопляемая Юлия Тимошенко, обратилась к президенту Зеленскому с просьбой проявить прагматизм и предложить Украине план Б

2023-12-28T16:30

2023-12-28T16:30

2023-12-28T17:46

эксклюзив

владимир зеленский

тимошенко

украина

оппозиция

петр порошенко

виталий кличко

валерий залужный

мобилизация

запад

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Опытный политик долгое время отмалчивалась, но сейчас вернулась в публичное поле. И не просто, а с критикой власти.Тимошенко, которая очень тонко чувствует политическую конъюнктуру, раскритиковала планы правительства по мобилизации, призвала не вести затяжные бои лоб в лоб.«Я прошу президента: предложите стране план Б нашей победы, предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения. Проявите свое лидерство.Украина должна действовать четко, рационально, стратегически и победно, а не идти в глухой угол, если кому-то это нравится», — заявила Юлия Тимошенко в своем видеообращении.Эксперты проанализировали ситуацию на своих страницах в соцсетях.Политолог Юрий Баранчик:К Зеленскому пришла баба с косой. Вынырнувшая откуда-то с украинского политического дна Юлия Тимошенко призвала Владимира Зеленского предоставить украинцам план Б по выходу из нынешнего «сложного, достаточно трагического положения».Что такое план Б, она не сообщила. На самом деле, сигнал для Зеленского очень плохой. Тимошенко всегда чувствовала момент, когда нужно сидеть тихо, а когда можно бросаться и стараться отгрызть кусочек власти.Против Зе уже сформировалась коалиция Порошенко, Кличко, Залужный, возможно, спикер Рады Стефанчук, к которому после 31 марта 2024 года переходит по конституции полнота президентской власти. Ведь срок полномочий Зеленского истекает именно в этот день, а новые выборы он проводить испугался. Теперь к этой толпе присоединилась и Тимошенко, явно спешащая запрыгнуть в последний вагон поезда «Транзит власти».Политолог Максим Жаров:Законопроект о мобилизации расколол украинский политикум, и это обстоятельство явно будет использовано Вашингтоном как минимум для коррекции курса команды Зеленского.Сегодня Юлия Тимошенко попросила Зеленского предоставить на обсуждение некий план Б, и ее тезисы почти дословно повторяют установочную статью в рупоре Демпартии США The Politico.Явно против законопроекта о мобилизации выступили кроме Тимошенко ещё и украинский Минфин, экс-спикер Рады Разумков и отдельные (пока что) представители партии Порошенко.Все это формирует против Зеленского достаточно мощно звучащую внутреннюю оппозицию, которой ближе ко второй годовщине начала СВО (пик публичного конфликта в Раде вокруг законопроекта о мобилизации придется на конец января — февраль) американцы явно намерены дать возможность выступать и на улицах.Между тем Лондон, организовав очередную громкую диверсию против Черноморского флота России в Крыму, явно показал, что не намерен отказываться от своих методов «проламывания» Кремля. Так что даже если администрация Байдена и будет в ближайшие недели корректировать Киев по отношению к дальнейшим событиям в прокси-войне с Россией, то будет ли с этой коррекцией согласен Лондон, ещё далеко не факт.Также пока под вопросом находятся и возможности Кремля использовать в свою пользу видимые разногласия между Вашингтоном и Лондоном. Однако делать это так или иначе придётся, ведь пик конфликта в Киеве вокруг закона о мобилизации придётся ровно на финальный отрезок кампании-2024.Политолог Александр Носович:Украина и Молдова в плане своей внутренней политики всегда были близнецы-братья.Для изучающих их всегда был актуален вопрос: кто из этих двоих хуже в плане базара, бардака, беспредела политиков и олигархов? Самый частый ответ: обе хуже.В последние годы обе политические системы попытались отойти от своей нормы: правящая команда концентрировала всю полноту власти с пропрезидентским большинством в парламенте и однопартийным правительством, и пыталась проводить жёсткую централизованную политику.В 2022 году этот процесс принял отчётливые черты диктатуры, продвигавшейся через режимы военного (Украина) и чрезвычайного (Молдавия) положения под предлогом защиты от России.По итогам 2023 года и Украина, и Молдова начинают возвращаться к своей политической норме. В Молдове режим Майи Санду эпически провалил местные выборы, заявленные им как геополитический референдум о векторе развития страны.На местном уровне там теперь то же цветущее разнообразие партий и политиков, что было на центральном до 2021 года и монополии пропрезидентской PAS. На Украине даже в условиях военного положения дело идёт к тому же. Залужный оспаривает решение Зеленского о новой, тотальной мобилизации. Юлия Тимошенко восстаёт, как Панночка, из политического гроба: отказывается за эту мобилизацию голосовать и пытается поднять против власти и оседлать консервативную волну.И это притом, что применительно к Украине «российская угроза» надо писать без кавычек: Путин много раз давал понять, что существования Украины в том виде Анти-России, в котором она сформировалась в феврале 2014 года на Майдане, он не потерпит.Однако эрозия режима всё равно происходит, и Запад её остановить не может. Прорабатывает вариант «не можешь остановить — возглавь». Почему происходит эта эрозия? И в Киеве, и в Кишинёве причина одна. Политическая монополия, избавив украинцев и молдаван от базара и бардака в политике, не избавила их от прочих замечательных особенностей своего руководства.Коррупция, кумовство (кумэтризм), неэффективность госуправления - всё это при режимах Санду и Зеленского не исчезло и даже не уменьшилось, а расцвело с новой силой. Только теперь тем, кто пытается на это указывать, ещё и затыкают рот под предлогом действия военного/чрезвычайного положения.В результате и украинцы, и молдаване начинают дозревать до вывода, что пусть уж лучше вместо бездарной вороватой диктатуры будут привычные бардак и базар.Политический обозреватель Георгий Бовт:В своё время я не раз говорил, что критической точкой в украинском кризисе было то, что Москва позволила Януковичу посадить Тимошенко, с которой премьер Путин подписывал важнейшее газовое соглашение. Её за него и посадили.Это был страшный просчёт. После этого Янукович остался без серьёзных оппонентов и окончательно сошёл с катушек. Яйца, сложенные в одну эту корзину, в 2014 году оказались тухлыми.Нынешнее поведение Тимошенко этот вывод лишь подтверждает. Нельзя было её сдавать. Но теперь уже поздно.Общественный деятель Татьяна Поп:Перефразируя классика, неладно что-то в «квартальном королевстве» и вместо денег и «лучей поддержке» Запад даже в праздники шлет Зеле сплошные зрады.Как пишет свежая Financial Times, сейчас Вашингтон занят тем, чтобы аккурат к 24 февраля — двухлетию начала СВО — пытается собрать конференцию G7 и коллективно решиться на конфискацию российских активов.Европа далеко не в восторге и требует железобетонной законности такого воровства, так как справедливо опасается последствий. В целом, как говорится, все кипит и все сырое. А вместе с отсутствием конкретики по деньгам для Киева в ближайшее время это выглядит как плавный перевод неньки с прямого содержания на мутные, пока даже не выстроенные схемы вокруг российских активов.С точки зрения пропаганды выглядит красиво — русские заплатят за все, на практике же все туманно, как в памяти Байдена. При этом с тем самым конкретным баблом от Вашингтона все тоже неоднозначно.Как пишут СМИ, Госдеп рассекретил свой отчет, что он так и не смог проверить целевое расходование подавляющего большинства выделенных Украине средств. Коррупция такая, что докопаться до истины почти невозможно, эффективность американской иностранной помощи под вопросом, и требуется тщательный надзор над подопечными.Шикарный, согласитесь, просто подарок республиканцам, блокирующим новые пакеты от конгресса и сената!И на этом фоне внутри страны мы видим активизацию, кого бы вы думали? Юлии Тимошенко! Многие позабыли эту женщину с косой, а зря. После Майдана ее оттерли с первых ролей, вероятно, не только из-за свар между переворотчиками, а и по совету западных кураторов, которые ей не особо доверяли в те времена.Но в парламент ее партия все эти годы входила, а кто помнит Тимошенко во времена премьерства, тот понимает, что это политическая бомба без предохранительных механизмов. И вот в последнюю неделю она выскочила из засады, заблокировала закон о марихуане и пообещала не голосовать за пугающий законопроект о мобилизации. Причем еще и покусившись на святое — предложив мобилизовать ментов, прокуроров и прочий силовой аппарат, обеспечивающий власть Зели.А упаковала это все опытная и расчетливая Юлия Владимировна в обращение к «лидеру государства», который должен «найти путь к перемоге».Все понимают, никакого пути у Банковой нет, максимум дорожка на столе, так что подстава получилась в лучших традициях ЮВТ. И есть подозрение, что разактивничалась она неспроста, а с подачи и под гарантии неких западных сил, которым действующее шапито уже надоело. Любопытный пасьянс складывается, не находите, друзья?* Орфография и пунктуация авторов сохранены.

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