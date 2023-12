https://ukraina.ru/20231228/1052464050.html

Преступления в сети не утаишь. Зеленского сливают на недвижимости

Преступления в сети не утаишь. Зеленского сливают на недвижимости

Фюрера украинского народа и президента Украины Владимира Зеленского за последние пару недель подставляют уже в третий раз. По меньшей мере медийно. Сливают на его жадности к приобретательству

На этот раз экс-сотрудница BIM (агентство недвижимости, управляющего муниципальной собственностью Берлина) Сабина Мелс опубликовала договор купли-продажи недвижимости, согласно которому компанией "Film Heritage Inc" более чем за 8 миллионов евро в октябре 2023 года была приобретена вилла.И, казалось бы, ну и что? А все непросто. Вилла называется "Дом на Богензее". А Богензее – это небольшое озеро недалеко в немецкой земле Бранденбург, расположенное примерно в 15 километрах (9,3 миль) к северу от городской черты Берлин. Вилла же на берегу этого озера -- подарок фюрера уже немецкого народа Адольфа Гитлера министру пропаганды нацистского режима Йозефу Геббельсу на его 39-й день рождения. То есть в 1936 году, когда войны еще не было, но с этим делом у них уже все было на мази.По данным британской The Guardian, с 2000 года городское правительство Берлина пыталось найти покупателя для этой недвижимости. И вот новым владельцем стала оффшорная компания "Film Heritage Inc", которая принадлежит… Зеленскому. Она зарегистрирована в Белизе, и сам Зеленский как-то указывал ее в своей декларации и доходах – среди других оффшорных компаний и прочих активов.Да-да, все принадлежит теперь главе самой бедной страны в Европе, которая дня не может прожить без западных подачек. А тут сразу 8 миллионов за "хатынку" – и всё ничего.Буквально за пару дней до этого, как уже писало издание Украина.ру, некто Виорика Марин на румынской ресурсе Adevarul.ro опубликовала материал под длинным, но красноречивым названием "Андрей Ермак, правая рука Зеленского, обвиняется в создании новой системы олигархов в раздираемой войной Украине". И подано все в этом материале со ссылкой на Пола Старобина, бывшего руководителя московского бюро Business Week, который и разразился разоблачениями в адрес Ермака в Business Insider.В статье 52-летний Ермак предстает не только как "вторая жена Зеленского" и второй человек по влиятельности в Украине после своего шефа, но еще и как "кошелек" правящей клики, которые и позволяет украинским высокопоставленным неонацистам во главе с президентом затариваться всем, чего душа пожелает – за границами обдираемой, как липка, страны.Если верить украинским и западным СМИ, то у каждого и отставного, и действующего вождя и вождика (так когда-то называл украинских политиков один из "отцов независимой Украины", убитый в 1999 году Вячеслав Черновил) есть, чем похвастаться за рубежами любимой "нэньки". То ли в Лондоне, то ли в Майами, то ли в на Ближнем Востоке, то ли на Лазурном Берегу.А еще парой дней раньше на пустыре в египетской и такой знакомой многим даже полунищим украинцам Хургаде прохожие заметили разбитые очки в крови. А потом обнаружили мертвое тело журналиста Мохаммеда аль-Алави. Да-да, того самого, что в августе текущего года разыскал и написал про виллу за 5 миллионов долларов, которую купила некто Ольга Кияшко -- теща президента Украины Зеленского.Нигерийское издание Punch (аналогичное в Британии уже закрыто) разместило интервью с Аль-Алави и документы о роскошной вилле на египетском курорте Эль-Гуна. Красиво там: морской берег, пальмы, бассейн, да еще и Анджелина Джоли в соседках. Рай, за который всю Украину можно утопить в крови, если это даст деньги и поможет скрыть следы.Журналиста аль-Алави убили зверски: пробита голова, а на его теле – сплошные переломы. Над человеком, скорее всего выполняя заказ, старались вволю.Непосредственные участники и свидетели всех трех происшествий, как ни странно, комментировали происходящее почти в унисон. Во-первых, интересовались происхождением средств, на которые жируют с недвижимостью и всем прочим украинские "бойцы с путинским режимом". Во-вторых, искали какую-то политическую подоплеку и тоже, как ни странно, находили ее.Активная бывшая немецкая продавщица недвижимости Сабина Мелс в своем обращении зачем-то сразу расставила акценты: озвучила опасения, высказанные ранее многими немецкими экспертами о том, что переход здания новому собственнику может вызвать к нему волну интереса со стороны экстремистов и неонацистов.То есть обозначила возможный интерес немецких неонаци к лидеру таких же украинских "геноссе" (товарищей). Что, конечно же, только подтверждает утверждения тех, кто уверен: украинские неоанци Зеленского действуют по лекалам своих предшественников и предтеч – боевиков Адольфа Гитлера, которые тоже строили свой кровавый "третий рейх" моноэтничным и крайне антисоветским государством. "Украина понад усэ!" (Украина превыше всего!") точно слизано с "Дойчланд юбер аллес!" (Германия превыше всего!). С той только разницей, что сейчас антисоветизм украинские неонаци с лихвой заменили активной и агрессивной русофобией.В румынской исследовании приводятся слова некоего Роланда Шпитца, бывшего инвестиционного банкира из Киева, который так и сказал журналистам о необычайной жадности украинских политиков, которые в грабеже родной страны ни в чем себе не отказывают: "Это будет безумное кормление акул. … Новая толпа всегда более голодна".Румыны также напоминают, что и чиновники в Вашингтоне откровенно обеспокоены, как "американские деньги рискуют исчезнуть в клоаке украинской коррупции и неприкрытого грабежа новыми олигархами Ермака". Цитата!А директор по международным делам и торговле Счетной палаты правительства США Латеша Лав-Грир, рассказывая о возможностях коррупции в так называемых "демократических странах", которые стали таковыми при помощи США, заявила, что "Ирак, Афганистан, Гаити, Босния и Герцеговина — все это предостерегающие примеры возможной коррупции в послевоенном восстановлении". И сравнила с ними Украину и ее правителей.Ну и, конечно же, эксперты оттянулись с убийством египетского журналиста. Египетский политолог Абдулрахман Алаббаси тогда прямо расставил акценты: "Я удивлен, что родня украинских чиновников начала покупать элитную недвижимость в Египте после начала конфликта на Украине. Не помню ничего подобного! Подозреваю, что украинские бюрократы крадут финансовую помощь Запада".А аналитик портала InfoBRICS Драго Боснич заявил, что за убийством журналиста аль-Алави, разоблачившего тещу Зеленского, стоит СБУ, а сам президент Украины отдал приказ о ликвидации. "Это неудивительно, учитывая, что убийства иностранных журналистов и всех, кто не подчиняется неонацистской хунте, стали её обычной практикой", – отметил Боснич.По мнению того же Боснича, Киев хотел наказать аль-Алави не только за разоблачение Зеленского, но и за подрыв образа "героя военного времени", который США и Евросоюз пытались создать с самого начала боевых действий.И в этом утверждении есть сермяжная правда. Западная пропаганда пыталась опровергнуть расследование египетского журналиста и даже развернула против него кампанию по очернению репутации убитого. Информацию пытались отовсюду вычистить. Все видео с виллой удалили из Ютьюба. Исчезла и страница с интервью журналиста в нигерийском Punch, с которого начался скандал: на экран выходит "Ошибка 404".Но, как пишут оптимисты, не только рукописи не горят, но и сеть помнит все.Защитники Зеленского и он сам с кликой действительно обвинили недругов в попытках нечистоплотно дискредитировать их, напирая на низменные чувства украинцев, замешанные на банальной зависти в нищей стране. Это чистая правда: когда страна погружается в пучину беспросветной нищеты, а кто-то жирует на пиру вовремя чумы, трудно дождаться от сограждан светлых чувств.Но есть несколько "но". Во-первых, банальное: нет дыма без огня. Если бы нечего было на Зеленского сливать в виде компромата в интернет, то ничего к нему бы и не пристало. Увы и ах! Размеры, способы, методы и бесстыдство, с которым правящая верхушка грабит Украину, поражают. Поэтому и в Украине, и во всем мире всему о Зеленском и верят. Потому что это правда!Во-вторых, – и это один из важных аргументов против жадных неонацистов! – даже их западные партнеры открыто поражаются их жадности и беспринципности, с которыми они грабят еще и западную помощь Украине. Почти в один голос все не устают повторять: Украину продолжают сотрясать многочисленные коррупционные скандалы и обвинения в нецелевом использовании западного вспомоществования. А значит, все приобретения Зеленского и его соратников в Украине или за рубежом должны вызывать вопросы и заслуживать пристального внимания со стороны Украины и других стран, оказывающих ей помощь.Как минимум, внимания, а как максимум – наказания по статьям Уголовного кодекса.Невнимание к этим вопросам уже привело к тому, что в 2018 году, за год до избрания Зеленского, Украина была самой бедной страной Европы с доходом на душу населения менее 3 тысяч долларов — на 8% ниже, чем в Молдове, занявшей второе место. Теперь Украина с Молдовой поменялись местами и обе "успешно" идут в Европу. А США, как сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, "под елочку" выделили Украине 250 млн долл последней в этом году помощи. Будет что украсть – ведь Дед Мороз со Снегурочкой в Украине уже запрещены, некому будет проследить…

