https://ukraina.ru/20231228/1052463404.html

Проиграть, но представить это победой. Новый план для Украины

Проиграть, но представить это победой. Новый план для Украины - 28.12.2023 Украина.ру

Проиграть, но представить это победой. Новый план для Украины

Интересное мнение опубликовал в New York Times от 27 декабря журналист Серж Шмеманн, бывший глава бюро газеты в Москве. Он считает, что "Украине не нужна вся территория, чтобы победить Путина"

2023-12-28T12:16

2023-12-28T12:16

2023-12-28T12:16

эксклюзив

украина

война

будущее

new york times

мир

переговоры

дипломатия

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Если формальной целью войны со стороны Украины является восстановление территориальной целостности, то всё верно… Или он что-то другое имел в виду?Начнём с того, что, независимо от мнения Шмеманна, целью Украины не является восстановление территориальной целостности. Если бы у украинских властей в принципе были такие цели, так Россия дважды предлагала Киеву возможность восстановления целостности – мирным путём. Киев предпочёл воевать. Так что целью войны является война. Никакого будущего после войны для Украины не планируется.Но, всё же, вернёмся на страницы NYT. Как мы и предполагали, Шмеманн пишет не о войне, а о мире. Точнее, о слухах относительно того, что Россия готова предложить мирные переговоры (это не слухи – Москва предлагала переговоры ещё до начала СВО, правда не Украине, а Западу, но в NYT вспоминать об этом не принято – свобода слова же…).Шмеманн считает, что "Украина не должна упускать возможность положить конец кровопролитию", поскольку миром можно воспользоваться в своих целях, а "возвращённая территория — не единственный показатель победы в этой войне".Он даёт Украине новую цель: "настоящая победа Украины заключается в том, чтобы подняться из ада войны сильным, независимым, процветающим и безопасным государством, прочно обосновавшимся на Западе".Сразу отметим – он её не потому предлагает, что считает это более быстрым и реальным, а потому что "план А" не удался – "на данном этапе перспектива заключается в длительной войне на истощение, которая нанесёт ещё больший ущерб Украине, принесёт в жертву ещё больше жизней и распространит нестабильность по Европе". В переводе на человеческий – всё, война проиграна. Теперь задача – как-то выкрутиться и представить поражение победой.В чём тут "перемога"? Ну как…– Запад не примет никакой аннексии украинской территории (оказывается, её можно не возвращать – просто сделать гордое выражение лица и всё);– "российская армия была изуродована и унижена" (по итогам неспособности решить проблему военными средствами так и надо говорить);– экономика России оторвана от Запада (бедный Запад…)Как именно Шмеманн собирается "поднимать Украину из ада войны", не совсем понятно, но тут, наверное, как всегда – либеральные реформы (обвал экономики), демократия (безальтернативное правление нацистской банды со сменяющимися президентами), права человека (репрессии против всех несогласных)… Но его, разумеется, больше интересует вопрос относительно того, кто будет платить за восстановление и реконструкцию. Особенно учитывая, что прибыли от этого не предвидится – "обратиться к реконструкции и модернизации Украины было бы данью уважения украинцам".Прямо это не пишется, но приводятся два факта.С одной стороны, "у Зеленского не должно быть иллюзий, что американский кран широко открыт".С другой стороны, "14 декабря Европейский Союз официально согласился начать переговоры о вступлении с Украиной".Теперь мы знаем, откуда пан атаман возьмёт золотой запас – будет "грабить караваны" европейцев. Ну, они сами виноваты в конце концов – не надо было влазить в конфликт и, тем более, не надо было делать щедрые авансы Украине за свой счёт.Ну, и успокоительное для "партии войны": "никакое временное перемирие не помешает Украине навсегда вернуть себе все свои земли". То есть война всё же будет продолжаться, только другими средствами. И, понятно, это будет не демонстрация более высокого уровня жизни и демократии – если бы у Запада такие планы в принципе были бы, он бы не занимался безоглядным грабежом Украины в 2014-21 годах…Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию:"Что касается утечек о намерении Запада заморозить конфликт на Украине и представить её в качестве страны-победительницы – ну, читаем мы эти утечки, знаем и о способностях Запада, прежде всего, Соединенных Штатов, объявлять о победах. Знаем, как они побеждают – и во Вьетнаме, и в Афганистане, и в Ираке, когда в 2003 году США вторглись в эту страну под ложным предлогом, и там через месяц была объявлена победа демократии.Прошло, вот, считайте, 20 лет. И где сейчас Ирак? Равно как и Ливия – тоже стала предметом особой заботы натовских стран, которые принесли туда демократию, разрушили государственность.Нигде в странах, которые использовались Соединенными Штатами для продвижения своих интересов далеко от своих берегов, нигде не стало лучше. Поэтому победы объявлять американцам, в общем-то, не впервой, я думаю, как-нибудь сформулируют".

https://ukraina.ru/20231225/1052379345.html

https://ukraina.ru/20230731/1048377060.html

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эксклюзив, украина, война, будущее, new york times, мир, переговоры, дипломатия