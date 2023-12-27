https://ukraina.ru/20231227/1052437866.html

"Разрушен образ победоносной Украины". Алексей Пушков об информационных итогах года

"Разрушен образ победоносной Украины". Алексей Пушков об информационных итогах года - 27.12.2023 Украина.ру

"Разрушен образ победоносной Украины". Алексей Пушков об информационных итогах года

По информационной стратегии Запада в 2023 году было нанесено три крупных удара, попытка организовать информационную изоляцию России провалилась

2023-12-27T15:29

2023-12-27T15:29

2023-12-27T15:29

эксклюзив

алексей пушков

информационная война

информационная безопасность

россия

украина

запад

ценности

искусственный интеллект

сми

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Об этом рассказал Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, подводя 27 декабря внешнеполитические итоги уходящего года на пресс-конференции в МИА Россия сегодня.Он отметил, что информационное направление является одним из приоритетных, "политика делается сейчас прежде всего через информацию или дезинформацию". Если раньше информация обслуживала политику, то теперь она ее формирует. нужно учитывать и изменения в технологиях передачи информации - интернет-платформы конкурируют с ТВ и серьезно потеснили печатные СМИ.Три удара по информационной стратегии ЗападаЗапад пытался организовать информационную изоляцию РФ, но "из этого мало что вышло". Было нанесено три серьезных удара по политики Запада."Первый - это разрушение образа изолированной России. То есть образ должен поддерживаться реальностью, если образ не поддерживается реальностью, он постепенно затухает, он не может бесконечно воспроизводиться на уровне вымышленных оценок и суждений. На определенном этапе они сталкиваются с реальной картиной", - сказал Пушков.Второй удар – это разрушение образа "победоносной" Украины. Политик отметил, что он до сих пор находится "в некой задумчивости и даже недоумении, из чего исходили западные страны, когда убеждали себя и всех остальных, что Украина может одержать стратегическую победу, а Россия может пережить стратегическое поражение?". Он предположил, что желаемое выдавали за действительное, как в свое время Наполеон и Гитлер.Было бы понятно, если б Россия была сейчас в состоянии, в каком она пребывала в начале 90-х годов прошлого века, когда страна была полуразрушена, но сегодня совсем другая ситуация, Россия - дееспособное государство, демонстрирующее свою эффективность. Но и сейчас серьезные западные аналитики пишут, что Запад исходил из предположения о победе Украины, рассказал Пушков. По его словам, "возможно, надеялись на западное чудо-оружие". Политик при этом отметил, что некоторые системы вооружений, поставляемые Киеву, достаточно эффективны, но общей картины это не меняет.Запад лишился мифологии, которая служила основанием для политики. Изменился и тон западных СМИ. Теперь от неоправданного сверхоптимизма западные СМИ развернулись к оправданному пессимизму в отношении Украины.Третий важный момент: западная информационная повестка была отвергнута глобальным Югом. А от того, куда пойдет глобальный Юг, будет зависеть в значительной степени исход противостояния между Россией и западным альянсом, сказал политик.Он продолжил: это означает и неприсоединение глобального Юга к западной политике. США не сумели сохранить образ лидера демократического мира. А Россия сохраняет возможности взаимодействия с большей частью человечества.Был и четвертый удар – это кризис на Ближнем Востоке. И не только потому, что он отвлек внимание от Украины, но и потому, что показал двумерность американских подходов. Если США осуждают РФ за действия на Украине, то должны бы подвергнуть критике и действия Израиля в секторе Газа. Но этого не происходит. И потому "дискурс о России практически исчез, это нейтрализовано однозначной поддержкой того, что делает Израиль в секторе Газа, отметил Пушков.По его словам, главный сдвиг уходящего года заключается в том, что практически никто уже не говорит о поражении России, а говорят о том, как предотвратить поражение Украины.Две Америки противостоят друг другуДругая тема, которой занималась комиссия – глобальная схватка за цивилизационные ценности. "На мой взгляд, западная ценностная повестка захлебнулась", – сказал Пушков, добавив, что большинство человечества этих ценностей не приемлет. Идея демократии достаточно сильно дискредитирована самими американцами, концепция мультикультурализма провалена – все видят, какие серьезные тут назревают конфликты.Возникает предел для распространения западной системы ценностей. При этом Россию воспринимают в мире – даже и в США – как оплот защиты традиционных ценностей. За Трампа голосовали миллионы американцев, многие из которых считают, что "Путин правильно удерживает Россию от скатывания вот в эту трансгендерную культуру". И эти выборы в США будут не об экономике, но о ценностях – надо ли толкать детей к смене пола, сказал политик. По его словам, "это две Америки противостоят друг другу".Идет борьба ценностей и в Европе. Навязывать миру "прекрасный мир ЛГБТ*" будет все сложнее.Искусственный интеллект и СМИКомиссия занималась и вопросами использования искусственного интеллекта (ИИ), рассказал Пушков, задав вопрос: так ли хорош ИИ в сфере информации? Вот говорят:, что он может генерировать контент, может редактировать статьи. Это так, но на какой основе он будет генерировать статьи? Если основой станет Википедия, то и результат будет соответствующий, считает политик. Пушков при этом отметил, что он не ставит под сомнение информационную полезность Википедии, но считает нужным помнить и о том, что она, кроме информации, дает оценки и навязывает мнения. Поэтому допускать искусственный интеллект в сферу СМИ надо очень осторожно, сказал политик. Так, по его словам, ИИ не может быть обозревателем. На чем он будет основываться? Западные СМИ – это огромная информационная система, поэтому ИИ просто в силу объемов будет генерировать повестку западной цивилизации. И это надо учитывать. Пока в комиссии не ставят вопрос о законодательных решениях, хотя и этого исключать нельзя, отметил Пушков.По его словам, "в ситуации с ИИ мы пока находимся на стадии наивного восторга", Политик подчеркнул, что речь идет именно о сфере, где формируются мнения людей – "тут при внедрении ИИ могут возникнуть опасности". Угрозы могут возникнуть и в других сферах. Пушков не исключил, что для предотвращения этих угроз от быстро развивающегося ИИ могут потребоваться и определенные международные соглашения.*Движение, запрещенное в России

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, алексей пушков, информационная война, информационная безопасность, россия, украина, запад, ценности, искусственный интеллект, сми