https://ukraina.ru/20231225/1052369356.html

Скоро начнут стрелять в военкомов. Украинские эксперты и политики о перспективах тотальной мобилизации

Скоро начнут стрелять в военкомов. Украинские эксперты и политики о перспективах тотальной мобилизации - 25.12.2023 Украина.ру

Скоро начнут стрелять в военкомов. Украинские эксперты и политики о перспективах тотальной мобилизации

На Украине обсуждают планы власти усилить мобилизацию внутри страны и идею вернуть из-за границы украинских мужчин призывного возраста с тем, чтобы и их поставить под ружье. Эксперты сомневаются в реалистичности такой идеи, но власть дает понять, что она не такая уж и фантастическая.

2023-12-25T08:18

2023-12-25T08:18

2023-12-25T08:18

эксклюзив

украина

спецоперация

сво

мобилизация

эксперты

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"Выглядит странно, что кто-то тут должен нести полную ответственность за то, что происходит в стране, а кто-то там подождет, пока эти люди все сделают, а потом приедем и дальше, будто ничего не было, будем строить Украину", - сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.По его мнению, министр обороны Рустам Умеров прав в том, что "должны быть консультации с правительствами других стран, где пребывают наши мужчины с той точки зрения, могут ли они и далее получать временное разрешение на проживание, иметь определенные преференции, получать помощь".Ранее глава МО Украины в интервью иностранным СМИ заявил, что уехавшим из страны мужчинам от 35 до 60 лет направят приглашения, то есть - повестки. По словам министра, ограничительные меры в отношении тех, кто такие приглашения проигнорирует, пока обсуждаются.Были также сообщения о подготовке законопроекта о мобилизации украинских мужчин за границей, он будет готов уже в январе 2024 года. Инициаторы поясняют, что это будет справедливо.Отношение к этим новациям неоднозначное. Справедливость — это не про то, что все будут в окопе, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. Он отметил в эфире интернет-канала "Новини live", что власть могла бы вести разговор с людьми по-другому, честно и объективно объясняя ситуацию. Но ведет разговор так: призовем "400-500 тысяч, и каждый — и никуда не денетесь и будете отвечать"."Но так ведет себя, извините меня, растерянный режим, режим, который боится собственных граждан — и вынужден языком угроз и поучений гнать в армию", - сказал политолог.Он подчеркнул, среди уехавших "далеко не все трусы", очень и очень многие, особенно если говорить о восточных, о южных регионах — они покинули страну по той причине, что "рушилась их малая родина и рушился тот мир, к которому они привыкли, Украина".По мнению эксперта, если украинские политики хотят вернуть этих людей на Украину как ответственных граждан, то "нужно не попрекать и угрожать, а нужно создать условия, когда они будут возвращаться на Родину и выбирать эту Родину".Ермолаев предположил, что среди покинувших Украину есть большая группа невозвращенцев, которым легко ассимилироваться в новых социальных системах, есть большая группа людей, которым просто некуда возвращаться. И возникает третья категория — те, кто не согласен с происходящим на Украине.Это "те, кто критически относится и к войне, но и к поведению власти, и к той атмосфере, которая сложилась в обществе", - сказал Ермолаев.Он продолжил: когда призывают - "а давайте воевать", то к какой именно группе уехавших это адресовано, кого хотят заставить выполнить свой долг? Большинство из этих людей, если и будут возвращаться, то добровольно и сознательно, поскольку "свое решение выйти из ситуации, уехать — они уже приняли, и насильственно ни одно правительство в Европе сюда привозить их в зек-автомобилях не будет".Поэтому рассуждения власть предержащих политолог назвал легкомысленными. По его словам, в разговоре с каждой из этих условных групп нужен свой язык и свои аргументы, главное же — нужно создать условия, при которых Украина "будет восприниматься как страна привлекательная, не репрессивная, страна, в которой найдешь поддержку, а не наказание".Судя по комментариям к видеозаписи интервью, мало кто верит в реальность создания таких условий в нынешней Украине."Все ваши благие пожелание по объединению страны и возвращению соотечественников разобьются о стену украинизаторов и бандеризаторов. Их много и они, в отличие от большинства, сплочены и активны. За десять лет они добились значительных успехов и ни за что не уступят своих позиций. Фарион и иже с ними не одиночки. За ними стоят большие силы. Так что всё это утопия, и Ермолаев, как человек умный и хорошо информированный, всё прекрасно понимает. Просто боится об этом говорить. Никому неохота разделить с Дмитрием Джангировым его судьбу. В этой стране быть умным опасно для жизни и здоровья", - отмечает один из комментаторов.Украинское общество раскололось на части в отношении к войне, к продлению военного положения, к нарушениям Конституции, констатирует экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он в своем блоге напомнил, что с 1 января украинская земля пойдет с молотка — будут продавать по 10 тысяч га в одни руки. По мнению эксперта, становится понятно, зачем вообще эта война — во-первых, "освободить территории от населения, чтобы не было собственников земли". Во-вторых, на освобожденной от людей земле выращивать "вот эти всякие изделия" - ведь неконституционная Верховная Рада уже легализовала каннабис. Наконец, война многократно увеличивает количество потребителей наркотиков.Поэтому режиму нужно, чтобы война любой ценой продолжалась. Отсюда планы мобилизовать 500 тысяч человек, и эти планы, вероятно, попытаются реализовать — недаром один из ведущих пропагандистского единого телемарафона недавно отказался возвращаться в страну из загранкомандировки.Дело идет к гражданской войне внутри страны, к открытому столкновению, считает политолог. По его словам, власти в ближайшие дни намерены установить блок-посты для отлова мужчин, но добром это не закончится: "как только начнут захватывать мужчин блок-посты, начнутся перестрелки, начнут гранаты бросать… не будет никакой покорности".Ранее Соскин высказался и по поводу планов вернуть уехавших из страны мужчин. По его мнению, из этого ничего не выйдет, люди будут просто переезжать в те страны, из которых не будет выдачи, а таких стран очень много.Об опасных для киевского режима тенденциях заявил и покинувший страну экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович (признан террористом и экстремистом в РФ). Он в беседе с либеральной журналисткой Юлией Латыниной (признана иноагентом в РФ) рассказал, что все те, кто хотел воевать за это государство, уже ушел на войну в 2022 году, большая часть оставшихся воевать не хотят, они бегают от военкомов и отбиваются, скоро будут отстреливаться.По мнению экс-советника ОП, случится это тогда, когда все формы пассивного сопротивления будут исчерпаны, вот тогда люди "начнут стрелять в военкомов".Арестович также отметил, что Украина стратегически проиграла в тот момент, когда стала строить моноэтническое и монокультурное государство. Русскоязычный гражданин Украины оказывается в ситуации, когда ему открыто говорят, что он — второсортный. И ему "предлагают пойти умереть за свою второсортность, за то, чтобы второсортность его была утверждена", рассказал экс-советник ОП, задав риторический вопрос: кто же захочет за это умирать?

https://ukraina.ru/20231221/1052305799.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, спецоперация, сво, мобилизация, эксперты