https://ukraina.ru/20231224/1052317044.html

"Хвост виляет собакой": эксперт о том, как Зеленский навязывает свою игру и позорно вертит американцами

"Хвост виляет собакой": эксперт о том, как Зеленский навязывает свою игру и позорно вертит американцами - 24.12.2023 Украина.ру

"Хвост виляет собакой": эксперт о том, как Зеленский навязывает свою игру и позорно вертит американцами

Зеленский хочет навязать США модель, при которой "хвост виляет собакой", когда от его судьбы зависит исход американских выборов. Это выглядит позорно для самопровозглашенного гегемона в лице США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2023-12-24T04:30

2023-12-24T04:30

2023-12-24T04:30

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военная помощь

политика

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Пока президент Украины Владимир Зеленский довольно успешно упирается в надежде, что демократы начнут играть в его игру. Он хочет навязать США модель, при которой "хвост виляет собакой", когда от его судьбы зависит исход американских выборов, рассказал эксперт.Но сейчас и демократы, и республиканцы активно используют Украину в предвыборной борьбе. Поэтому республиканцы так яростно пытаются отказать Киеву в военной помощи, добавил он.Это не колоссальные деньги для Америки, но важный политический актив. И президент США Джо Байден борьбу с Россией и поддержку Украины ставит как одну из важных задач в своей предвыборной кампании, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231221/1052303452.html

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новости, украина, сша, владимир зеленский, выборы, джо байден, республиканцы, демократическая партия, военная помощь, политика