"Хвост виляет собакой": эксперт о том, как Зеленский навязывает свою игру и позорно вертит американцами
Зеленский хочет навязать США модель, при которой "хвост виляет собакой", когда от его судьбы зависит исход американских выборов. Это выглядит позорно для самопровозглашенного гегемона в лице США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Пока президент Украины Владимир Зеленский довольно успешно упирается в надежде, что демократы начнут играть в его игру. Он хочет навязать США модель, при которой "хвост виляет собакой", когда от его судьбы зависит исход американских выборов, рассказал эксперт.
"Да, это выглядит позорно для самопровозглашенного гегемона, когда какая-то там Украина и Зеленский вертит американцами в их внутренних разборках", - отметил Скориков.
Но сейчас и демократы, и республиканцы активно используют Украину в предвыборной борьбе. Поэтому республиканцы так яростно пытаются отказать Киеву в военной помощи, добавил он.
Это не колоссальные деньги для Америки, но важный политический актив. И президент США Джо Байден борьбу с Россией и поддержку Украины ставит как одну из важных задач в своей предвыборной кампании, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
21 декабря, 13:47"Война – дело дорогое": как готовят бойцов для СВО и как воевать на фронте - военный инструктор БлохинИнструктор бригады "Волки", военкор Олег Блохин рассказал военкорам Украина.ру Игорю Гомольскому и Фёдору Громову о своей работе в частных военных компаниях и о том, как сейчас готовят бойцов. Также на примере своей экипировки военный показал, что обязательно должно быть у бойца в зоне специальной военной операции