Автомобили для фронта и военкомов, цифровые повестки. Итоги 23 декабря на Украине

Автомобили для фронта и военкомов, цифровые повестки. Итоги 23 декабря на Украине - 23.12.2023 Украина.ру

Автомобили для фронта и военкомов, цифровые повестки. Итоги 23 декабря на Украине

Лондон предоставит Украине списанные полноприводные автомобили для использования на фронте. Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал об использовании электронных сообщений для оповещения военнообязанных

Как сообщило издание The Telegraph, мэр Лондона Садик Хан передумал и заявил, что поддерживает схему отправки в Украину полноприводных автомобилей, которые в противном случае были бы списаны на металлолом по программе утилизации ULEZ.Программа ULEZ (Ultra Low Emission Zone), согласно которой автомобилисты могут получить единовременную выплату в размере £2 тыс., если сдают на металлолом автомобиль, не соответствующий экологическим требованиям, или же платят ежедневный сбор в £12,5 ранее заинтересовала мэра Киева Виталия Кличко.В сентябре Кличко обратился к Хану с письмом после ознакомления со схемой ULEZ, предложив передать часть этих автомобилей Украине. По его словам, этот шаг мог иметь "огромный потенциал" и мог быть использован в "различных сферах для спасения жизней и транспортировки".Как сообщило The Telegraph, 12 декабря мэр Лондона ответил Кличко, что не позволит воплотить это предложение, поскольку оно не соответствует "юридическому порогу", который требует, чтобы схема утилизации ULEZ принесла пользу лондонцам с "экономической, социальной и экологической точки зрения".По информации The Telegraph, под действие программы подпадают, как правило, полноприводные автомобили и пикапы, которые "крайне необходимы на передовой "на Украине.После этого решение мэра Лондон уже раскритиковали кандидат в мэры Лондона от консерваторов Сьюзен Холл и участник волонтёрской инициативы Car for Ukraine Ричард Лофтхаус.Кроме того, с критикой на Хана обрушился бывший мэр Лондона и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который повлиял на срыв достигнутых мирных договорённостей в Стамбуле и способствовал продолжению боевых действий на Украине, что обошлось в сотни тысяч жизней украинцев. При этом, как отмечал ряд СМИ, интерес Джонсона в продолжении боев действий был связан с желанием отвлечь внимание от скандалов с его вечеринками в пандемию COViD-19."Украинцы более чем способны сами решить проблемы с качеством воздуха, им нужна помощь, чтобы победить угрозу, которая намного опаснее, и это президент Путин. Действия Хана кажутся чрезвычайными", - негодовал Джонсон.После такого массированного давления Хан сдался и попросил министра транспорта Марка Харпера предоставить "возможность лондонцам и другим гражданам по всей стране пожертвовать Украине пригодные для использования автомобили через схему утилизации".В письме к Харперу, которое мэр Лондона написал вместе с бывшим министром обороны Беном Уоллесом, говорилось, что передача авто Украине стала бы возможной, если бы были изменены соответствующие национальные правила."Мы надеемся, что вы будете сотрудничать с нами, чтобы дать возможность лондонцам и другим жителям страны получить деньги за то, что они уберут загрязняющие транспортные средства с улиц наших городов, оказывая при этом жизненно важную поддержку народу Украины", – писали Хан и Уоллес.Тем временем, согласно обзору Минобороны Великобритании, посвящённому конфликту на Украине, в течение последних нескольких недель и украинские, и российские войска страдают от чрезвычайного количества крыс и мышей на некоторых участках линии фронта, что создаёт опасность и для военной техники.Нынешняя мягкая осень, а также достаточное количество пищи с полей, оставшихся необработанными из-за боевых действий, вероятно, способствовали увеличению популяции грызунов, говорилось в обзоре.Из-за холодов грызуны ищут убежища в транспортных средствах и на оборонительных позициях. Как утверждали британские военные, мыши и крысы создали дополнительное давление на моральный дух бойцов ВСУ на передовой.При этом грызуны представляют опасность для военной техники, перегрызая кабели – как это было зафиксировано в этом же районе во время Второй мировой войны.Также за несколько дней автомобиль из Великобритании очутился в эпицентре скандала, связанного с насильственной мобилизацией. На видео, которое засняли в Одессе, военкомы насильно пытались мобилизовать мужчину. При этом передвигались они на машине скорой помощи, направленной на Украину по линии United Ukraine Fellowship (UUF) – фонда, действующего в Великобритании и занимающегося закупками "скорых" для Украины"Мы информированы и глубоко встревожены тем, как используются машины скорой помощи, отправленные для спасения жизней в Украину. Все машины скорой помощи предоставляются бесплатно в ответ на обращения, поступающие от медицинского персонала боевых частей, а также официальных медицинских учреждений. Без оригинальных номеров сложно установить, под какой именно заказ был передан этот автомобиль. С уверенностью можем сказать одно: "Никаких заявок от нас не поступало и ни в один "ТЦК" непосредственно от нас не отправлялось ни одно транспортное средство". Вкратце: "Мы здесь все в шоке! Мы собрали средства и отправили эту машину на передовую, а не чтобы ловить людей на улице!", - указывалось в заявлении фонда.Примечательно также, что среди украинских военных подержанные британские автомобили пользуются недоброй славой. Они вошли даже в песни. Так, певец, старший лейтенант ВСУ Александр Булич, известный под сценическим псевдонимом Sasha Boole, в песне "Держим посадку" упоминал засбоивший "праворульный корч", из-за чего боец вынужден был прятаться в кустах.Диджитализация на маршеМинистерство обороны Украины рассматривает возможность оповещать мужчин о необходимости явиться в ТЦК и СП (аналог российских военкоматов — Ред.) при помощи электронного уведомления. Соответствующее заявление в интервью изданию "Суспільне" министр обороны страны Рустем Умеров. Он подчеркнул, что сначала будет проведен учет баз данных военнообязанных и разделение их на категории."Мы проанализировали различные базы данных. Решим, как эти данные учесть. Потому что - это военнообязанный, или военнослужащий, или уже ветеран? После учёта - будет ли эта категория мужчин вообще предложена на военную службу или нет. То есть это достаточно огромный механизм, который надо обсуждать пошагово", - отметил министр.Он подчеркнул, что подобные приглашения получат военнообязанные граждане Украины и за рубежом."Если мы уже примем решение по категориям, приглашение пришлем всем", - указал Умеров.По его словам, Минобороны Украины работает над техническими решениями, чтобы этот процесс был цивилизованным.Ранее сообщения о том, что на Украине планируют перейти к электронным повесткам, рассылаемым через сервис "ДіЯ"(аналог российских "Госуслуг" - Ред.), привели к панике и к попытке удалить свои учётные данные в сервисе многими военнообязанными. Министр цифровой трансформации, вице-премьер-министр Украины Михаил Фёдоров вынужден был неоднократно выступать с заявлениями, что в этом приложении повестки рассылаться не будут.При этом в стране готовятся изменения в законодательство, касающиеся мобилизации, а министр обороны Умеров уже заявил, что Минобороны Украины работает над тем, чтобы мобилизовать и тех украинцев, которые находятся за рубежом. Позже в Эстонии заявили, что помогут Киеву с этим вопросом.

