https://ukraina.ru/20231222/1052324694.html

Как Россия спасет Украину. Украинцам опять понадобятся "москали"

Как Россия спасет Украину. Украинцам опять понадобятся "москали" - 22.12.2023 Украина.ру

Как Россия спасет Украину. Украинцам опять понадобятся "москали"

На очень сложный вопрос "Что же будет с Украиной после окончания спецвоенной операции (СВО) России?" есть очень простой ответ: да все, что угодно. Выбор вариантов удовлетворит любую буйную фантазию.

2023-12-22T09:18

2023-12-22T09:18

2023-12-22T09:19

эксклюзив

украина

россия

история украины

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И ясно пока только одно: Украины в том виде, в каком она вошла в госпереврот-2014, возникшую после этого гражданскую войну и в конфликт с Россией в рамках СВО, уже больше не будет никогда.Но, повторюсь, варианты предлагаются. Например, госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что Украина не просто победит Россию, но и получит новый импульс для бурного развития и в будущем сможет «стоять на собственных ногах». Ингредиенты этого «плана» известны, наверное, только Блинкену да драгдилеру украинского руководства и лично президента Владимира Зеленского, потому что они так преисполнены оптимизма, что сам фюрер украинского народа на пресс-конференции публично бил себя в грудь, покрытую камуфляжной футболкой, и клятвенно заверял очумевших журналистов, что «США Украину не предадут». Это, как у них говорят, сильный приход.План действительно наверняка хороший, потому что всем же известно, что США уже Украину фактически предали. Не списали совсем со счетов, но впредь будут пользовать исключительно по нужде, подкидывая помощь лишь в том объеме, который нужен либо для ведения вялой войны, раздражающей одновременно и Россию, и Евросоюз. Либо для того, чтобы Украина еле-еле сводила концы с концами в условиях «замороженного» конфликта после переговоров о перемирии в СВО, на котором сейчас настаивает коллективный Запад.Почему? А очень просто: по словам Блинкена, США и союзникам следует помочь Киеву «преодолеть эти зиму, весну и лето» и не загнуться. А в остальном, добавил Блинкен, мавр, пардон, Украина сделала свое дело. Ибо на производство передаваемого Киеву оружия в самих США было потрачено 90% американской военной помощи Украине. И таким образом смерти сотен тысяч украинцев обеспечили рост экономики США, выступил триггером восстановление былых мощностей американского ВПК.А вот недавно избранный губернатор Запорожской области в составе России Евгений Балицкий проговорился, что для новых регионов России (ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей) с момента их освобождения планировалось создание отдельного федерального округа. Более того, по словам Балицкого, планировалось, что в будущем «вся Новороссия войдет в этот округ».В июне сего года на Петербургском международном экономфоруме (ПМЭФ) и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо тоже выразил мнение, что для новых российских регионов должен быть создан отдельный федеральный округ России.Однако сейчас г-н Балицкий уверен, что на сегодняшний день острой необходимости в федеральном округе нет.И его можно понять: на расширенной коллегии Минобороны России президент Владимир Путин фактически предложил новый вариант судьбы Украины. Во-первых, он сказал, что Россия все задачи СВО выполнит. А это значит, что пройдут денацификация и демилитаризация, а Украине однозначно будет возвращен нейтральный внеблоковый статус без всякого членства в НАТО, которая является враждебной России военно-политической организацией.Во-вторых, четко понимая, что такая постановка вопроса, обратное переформатирование Украины в адекватное и выгодное России состояние могут разорвать Украину по линиям раскола – политическим, географическим, историческим, этническим, Путин фактически предложил Западу раздел Украины. Польше, Венгрии и Румынии предложено было забрать те земли, которые были ими потеряны в 1939-1945 годах (Галичину, Волынь, Закарпатье, Северную Буковину и Южную Бессарабию) и отданы в УССР.И в то же время Путин четко сказал, что Россия не отдаст никому то, что из земель нынешней Украины попало ей по воле царей или генсеков КПСС. То есть Новороссия, Таврида, возможно, даже часть Слобожанщины – это земли России.И если этот раскол случится, то даже не совсем понятно, какой останется Украина – только ее северные и центральные области: Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Хмельницкая, Житомирская, Винницкая и Киевская.Это и может быть то буферное гособразование, которое разделит «подушкой безопасности» Европу и Россию. И с одним условием – оно будет находится полностью под российским если и не протекторатом, то уж точно влиянием. Чтобы ни у кого из будущих денацифицированных и демилитаризированных правителей и мысли не было о вступлении в НАТО, превращении остатков Украины в новую Анти-Россию и размещении на ее территории натовских ракет с уменьшенным подлетным временем.И Россию вполне можно понять: без этого все ее усилия по обеспечению безопасности путем СВО будут напрасны, а война может вернуться в любой момент, когда Западу удастся накачать урезанную Украину новой русофобией и оружием для новых «мясных штурмов».И вот здесь перед Россией в новых условиях опять возникает старый вопрос: кто на новых старых землях будет поддерживать порядок, выгодный Москве и обеспечивающий российскую безопасность?Впервые этот вопрос возник перед Москвой в XVII веке:- когда часть возникшей казацкой державы Богдана Хмельницкого в 1854 году запросилась в Московию, под скипетр и защиту царей Романовых;- когда тогда же начала появляться Слободская Украина, заселяемая будущими украинцами, бегущими от польских репрессий и крымскотатарских и турецких набегов;- когда через 100 лет вся Левобережная Украина и бывшее Дикое поле (Северное Причерноморье) на штыках русских солдат вошли в состав России и стали там Малороссией и Новороссией, активными не колониями, а соучастниками строительства великой Российской империи.Именно тогда на территории будущей Украины, а тогда Малороссии, Слобожанщины и Новороссии и появились в обиходе "москали", "кацапы" и "ярыги". Появились эти слова для обозначения выходцев из России (Московии), которые пришли на малороссийские земли, чтобы обеспечивать там, как сказали бы сейчас, общероссийскую политику царей, а потом и императоров.Сегодня нет никакого смысла напирать на то, что все три слова – это, как говорят умные люди, неофициальные экзоэтнонимы русских, языковое выражение этностереотипов отрицательно-коннотативного оттенка. И что если подходить строго научно, то все они являются одинаково оскорбительными. Для всех русских. И это должны понимать все, кто пытается оперировать этими терминами.Но история – дама и безжалостная, и капризная, и подчас иронично-непредсказуемая. Она уже преподносила сюрпризы, и можно не сомневаться, что преподнесет еще. И дело, во-первых, даже не в том, что между москалями, кацапами и ярыгами есть разница. Не принципиальная, но есть.Кацапы – это простые русские (московитские) крестьяне, которые попадали в Малороссию, соседствовали на Слобожанщине или вместе с украинцами и прочими осваивали Новороссию. Все они носили традиционные длинные бороды, за что и поплатились – их начали сравнивать с, извините, банальными козлами, «мужьями» коз. А «козел» по-украински «цап», отсюда и «как цап», «кацап» или «как козел». Точно так же, как украинцы стали «хохлами» из-за своих характерных чубов на голове.Некоторые умники выводят кацапов от тюркского kassap («мясник») или арабского qaşşăb («живодер» или «убивающий скот»). Но козлиная версия кажется мне и миленькой и вполне органичной и безобидной – козел же не виноват, что люди приписали ему многие свои негативные черты…Ярыги или ярыжки – это вообще несчастные и очень бесправные люди самых низких сословий и прослоек, которые зачастую выполняли тяжелую и грязную работу. Это чернорабочие, грузчики, бурлаки, гребцы на речных и морских судах, погонщики и грузчики на ямских подводах, низшие служители в приказах, низшие служители полиции, посыльные и т. д. Набирались ярыги из холопов, беглых и обедневших крестьян и посадских людей городов, которым терять было нечего.И в обиходе же ярыги означали либо пьяниц, беспутных людей, развратников и голь кабацкую, либо бойких и изворотливых шустряков. Отношение к ним было, скажем мягко, смешанное.И наконец москали – самые распространенные и самые ненавидимые украинскими патриотами всех времен и народов сначала московиты, а теперь русские. Этимологически происходит это слово, скорее всего и по мнению большинства исследователей, от Москвы. И обозначает солдат и офицеров, которые стояли в Украина гарнизонами, чиновников в государственных ведомствах и конторах и великорусских купцов, которые поддерживали и олицетворяли хозяйственно-экономические и торговые связи.Москали – это в основном служилые люди и предприниматели тех времен, работающие опорой Московского царства, а потом и Российской империи на новых землях. Повторяю: от имени России. До нарождения на новых землях собственных малороссийских (читай – украинских) слоев, лояльных центру.Во-вторых, -- и это самое главное и уже давно подзабытое в истерии ненависти – москали на новых землях изначально появились для защиты их от всевозможных врагов – поляков, крымских татар, турок и организации жизни по новым законам Московского царства.Офицеры и солдаты защищали Малороссию от врагов на поле брани. А чиновники и купцы привносили новые методы хозяйствования и организации жизни. И самое удивительное, что все объективные исследователи подтверждают: на первых порах естественными союзниками и помощниками москалей были именно малороссийские казаки и простолюдины. Они вместе боролись с Речью Посполитой, крымскотараскими, турецкими и даже шведскими набегами на эти земли.Сербская исследовательница Людмила Попович, наблюдая эти непростые украинско-российские отношения в истории со стороны, отметила: негативная эволюция, постепенное вытеснение образа москаля — справедливого защитника — образом врага (или что еще хуже – кацапа и ярыги) произошло в конце XVIII--начале XIX веков вследствие того, что:а) в Украине в составе Российской империи «москаль» стал ассоциироваться с властью и потому с насилием над типа «вольными казаченьками»;б) когда царское правительство начало обкладывать новых подданных налогами и собирать эти подати в том числе, и на содержание москальских гарнизонов. Вот когда дело коснулось мошны «вольных казаченек», они и взвыли против «москальского гнета».В этом плане характерна история песни одной из первых классических и ментальных украинских пьес-опер – «Наталки Полтавки» Ивана Котляревского. Даже Википедия напоминает, что украинская народная песня «Гомін, гомін по діброві» («Гул, гул по дубраве») описывает хорошего союзника-москаля, с которым «добре жить» и совместно «татар, турков бить».Известно также, что в первый раз в опубликованной пьесе песню напевает главный герой, выучивший ее от «одного старого запорожца». В «Наталке Полтавке» же есть и другая песня -- «Ворскло — річка невеличка» («Ворскла, речка невеличка»), в которой тоже есть схожая концовка о совместной победе казаков и москалей в битве под Полтавой в 1709 году:Козаченьки з москалямиПотішались над врагами,Добре бились за Полтаву,Всій Росії в вічну славу!(Казаченьки с москалямиПотешались над врагами,Хорошо бились за Полтаву,Всей России на вечную славу!)И что характерно: сам Котляревский обе песни публиковал в «промоскальской» версии и пьесы, и даже одноименной оперы Николая Лысенко. Но с появлением антироссийского украинства в исполнении его идеолога Пантелеймона Кулиша песни стали появляться без строк о «хороших москалях». И так продолжалось и в СССР аж до 1953 года, когда песни в полном объеме в «Наталку Полтавку» вернули великий Амвросий Бучма в совей постановке оперы в Национальном академическом театре оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, сейчас -- Национальной опере Украины.А вот уже песня «Світ великий, край далекий, та ніде прожити…» («Мир большой, край далекий, но негде прожить…»), записанная на Харьковщине знаменитым историком Дмитрием Яворницким, показывает, что москаль — это вор и разбойник, вероломно разгромивший и разграбивший Запорожскую Сечь в 1775 году.О москалях из русских гарнизонов в Малороссии-Украине и Тарас Шевченко писал: «Кохайтеся, чорнобриві,/ Та не з москалями,/ Бо москалі — чужі люде,/ Роблять лихо з вами...». И перевод тут, кажется, не нужен…Но самое интересное то, что во второй раз о благородной помощи москалей, которые спасли украинцев от истребления «освободителями» из гитлеровских войск и их прихвостней из нацистских коллаборационистских украинских формирований запрещенной в РФ (ОУН-УПА), вспомнили во время Второй мировой (Великой Отечественной) войны.Великий и талантливый поэт Василь Симоненко по этому поводу написал, как увидел, что случится с его Украиной в бандеровском варианте «Анти-России» после обретения ею независимости в 1991 году, а потом и после госпереворота 2014-го:Ні, не вмерла Україна!Я зустрічався з вами в дні суворі, Коли вогнів червоні язики Сягали від землі під самі зорі І роздирали небо літаки.Тоді вас люди називали псами, Бо ви лизали німцям постоли, Кричали «хайль» охриплими басами І «Ще не вмерла…» голосно ревли.Де ви ішли — там пустка і руїна, І трупи не вміщалися до ям, — Плювала кров'ю «ненька Україна» У морди вам і вашим хазяям.Ви пропили б уже її, небогу, Розпродали б і нас по всій землі, Коли б тоді Вкраїні на підмогу Зі сходу не вернулись «москалі».Тепер ви знов, позв'язувавши кості, Торгуєте і оптом, і вроздріб, Нових катів припрошуєте в гості На українське сало і на хліб.Ви будете тинятись по чужинах, Аж доки дідько всіх не забере, Бо знайте — ще не вмерла Україна І не умре!(Нет, не умерла Украина!Я в страшные часы встречался с вамиКогда огней багровых языкиВзвивались к звездам злыми «мессерами»И разрывали небо на куски.Тогда вас люди называли псами,Ведь вы лизали немцам сапоги,Кричали «Хайль» охрипшими басами,Ревели «Ще не вмерла...» в кулаки.Где шли вы – там пустыня и руины,И для убитых не хватало ям...Плевала кровью «нэнька Украина» И в морды вам и вашим господам.Пропили б вы, несчастную, ей-богу,И запродали б нас на край земли…Когда бы Украине на подмогу С востока не вернулись «москали». Теперь вы вновь, связавши в кучку кости,Торгуете в столице и в селе.И новых палачей зовете в гости,На сало украинское и хлеб.Вы будете слоняться на чужбине,Покуда черт вас всех не заберет.Но знайте – не погибла УкраинаИ не умрет!Перевод с украинского Марины Ахмедовой-Колюбакиной).А 60-летие смерти Василя Симоненко, едва ли не самого талантливого украинского поэта второй половины ХХ века, в этом году неонацистская Украина именно поэтому «не заметила», что он очень четко сказал, кто враги, а кто друзья его Украины. И нашей.И именно это, кажется, имел в виду и президент России Владимир Путин, когда сказал, что Россия -- и только Россия – была гарантом независимости и подлинного суверенитета Украины. И опять спасет ее, когда «вернутся с востока москали».Да-да, те самые москали, которым так усиленно и по-изуверски все последние 30 с небольшим лет возвращали негативную коннотацию, прививали якобы антиукраинский смысл и направленность и вгоняли в стандартную парадигму обозначения «свой – чужой».Смысловой антивершиной, духовным дном переформатирования Украины в «Анти-Россию» стала дурацкая кричалка «Кто не скачет – тот москаль!». Кричали, кричали, прыгали-скакали да и доскакались до большой крови. И до уничтожения собственного государства. И «хохлам» опять понадобились «москали», чтобы спасти Украину. И они, слава Богу, приходят…P.S. А слово «москаль» очень долго в словарях называли «устаревшим», «дореволюционным», «пренебрежительным», «шовинистическим», «кличкой» или «прозвищем». В погоне за декларируемым интернационализмом и дружбой народов слово даже не вошло в четырехтомный словарь русского языка, изданный в СССР в 1988 году. А слово-то не виновато. Оно – суть звук пустой, пока люди не вольют в него свои эмоции…

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эксклюзив, украина, россия, история украины