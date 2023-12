https://ukraina.ru/20231221/1052311117.html

Как на Украине. Трампа пытаются не допустить до выборов президента, а его рейтинги растут

Меньше месяца остаётся до начала праймериз, на которых определятся кандидаты в президенты США, а в предвыборной кампании продолжают бушевать нешуточные страсти

Грязные технологии в делеДемократы любыми способами пытаются помешать 45-му президенту США, республиканцу Дональду Трампу переизбраться на новый срок.19 декабря верховный суд Колорадо – одного из самых продемократических штатов –отстранил бывшего главу государства от участия в местных праймериз на основании 14-й поправки к Конституции США, принятой после Гражданской войны XIX века, которая запрещает занимать высокие посты лицам, участвовавшим в восстании или мятеже, либо оказавшим помощь или поддержку повстанцам. Трампа обвиняют в участии в штурме Капитолия 6 января 2021 года с целью помешать утверждению победы на президентских выборах Джо Байдена. Хотя на самом деле тогда действующий глава государства не то что сам не участвовал в мятеже, он призывал своих сторонников не применять насилие.Таким образом верховный суд штата отменил решение местного окружного судьи, который не усмотрел никаких оснований для недопуска Трампа к праймериз, постановив, что эта поправка изначально была направлена против сепаратистов времён Гражданской войны и не может распространяться на Трампа, поскольку неясно, насколько это положение предназначалось для кандидатов в президенты.Ранее аналогичные заключения вынесли в Миннесоте, Нью-Гэмпшире, Флориде и Мичигане – судьи отклонили иски продемократических НКО, требовавших запретить Трампу участие в президентских выборах на уровне штатов.Тем не менее, как пишет газета The New York Times, судебные иски, в которых утверждается, что у Трампа нет права избираться на президентский пост в соответствии с 14-й поправкой, в настоящее время находятся на рассмотрении как минимум в 16 штатах, согласно базе правовой фирмы Lawfare.Предвыборный штаб 45-го президента наблюдать за происходящим беспределом не собирается и уже объявил, что оспорит решение суда Колорадо. К тому же сама инстанция дала на это время – вступление решения в силу отложено до 4 января, соответственно, у Трампа есть две недели на апелляцию.Своё слово по этому вопросу теперь скажет Верховный Суд США, который, между прочим, будет впервые в истории рассматривать иск, связанный с 3-й частью 14-й поправки к Конституции. И тут шансы на победу как раз-таки у команды Трампа, поскольку большинство судей в нынешнем составе Верховного Суда США прореспубликанские, т.е. назначены президентами-республиканцами (и занимают должность пожизненно), причём несколько из них – Трампом.К тому же есть вероятность, что разбирательства не завершатся к дню праймериз в Колорадо, супервторнику 5 марта – это день, когда первичное голосование проходит сразу в десятке штатов. В таком случае ничто не будет препятствовать участию Трампа в праймериз в Колорадо."Практически все правоведы высказали мнение, что 14-я поправка не имеет юридического основания или силы в отношении грядущих выборов президента — 2024. Точно так же, как вмешательство в выборы, это просто очередная уловка, которой пользуются радикальные левые коммунисты, марксисты и фашисты, чтобы вновь украсть выборы, которые их кандидат — худший, самый некомпетентный и самый коррумпированный президент в истории США — не способен выиграть в ходе свободных и честных выборов", — писал Трамп ещё в сентябре в соцсети Truth Social.Эта история напоминает случай 11-летней давности. В 2012 году Высший апелляционный суд Украины отклонил иск оппозиционной партии "Батькивщина", оставив в силе решение суда первой инстанции не включать в бюллетень для голосования по партийным спискам на выборах в Верховную Раду фамилии Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, указанных в первой пятёрке кандидатов в партийном списке, из-за их судимости.Но даже если случится так, что Трампу придётся пропустить голосование в Колорадо, баллотироваться от Республиканской партии он всё равно сможет, поскольку кандидат, который представит партию на президентских выборах, определяется на национальном съезде по общему количеству голосов делегатов от штатов за того или иного претендента.Бесспорным фаворитом внутрипартийной гонки на протяжении всей избирательной кампании был и остаётся Трамп. Его превосходство над занимающим вторую строчку губернатором Флориды Рона Десантиса составляет 53,7% (64,8% против 11,1%), а над идущими следом бывшим постоянным представителем США при ООН Никки Хейли (10,9%), предпринимателем Вивеком Рамасвами (4,5%) и сенатором Крисом Кристи (2,9%) – ещё больше.Отделение Республиканской партии в Колорадо и вовсе выступило с предложением не проводить праймериз в штате вообще, а автоматически отдать Трампу победу, учитывая его преимущество.Колорадо с электоральной точки зрения для республиканцев не так важен – это штат демократический, в 2020-м он отдал предпочтение Байдену, хотя в XX веке был республиканским, однако решение местного верховного суда относительно участия Трампа в предстоящих выборах создаётся очень опасный прецедент и может иметь эффект домино, вызвав у других штатов желание аналогичным образом отстранить неугодных кандидатов.Однако в конечном итоге эта затея может выйти боком демократам. Как показала практика, каждое последующее уголовное разбирательство в отношении Трампа только способствовало росту его рейтинга. Из 20 последних опросов лидерство ему отдано в 16.Более того, бывший президент всё сильнее уходит в отрыв от своего преемника: Трамп опережает Байдена в 7 ключевых штатах (Северная Каролина, Джорджия, Висконсин, Невада, Мичиган, Аризона, Пенсильвания).За симпатии местного электората будет идти самая острая борьба, ведь именно колеблющиеся штаты могут решить исход президентских выборов, как в 2016 году, когда бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон хоть и набрала на 3 млн голосов избирателей больше, чем Трамп, но главой государства не стала.Лично для Трампа наверняка приятнее всего смотреть на статистику по двум штатам, Мичигану и Джорджии, где сейчас обходит Байдена на 10% и 5% соответственно, а на выборах-2020 проиграл ему там.Байдена сливают свои Кроме того, затея демократов с попыткой отстранения Трампа от выборов через суд для них будет иметь негативный эффект ещё и потому, что способствует сплочению однопартийцев вокруг 45-го президента, хотя у многих к нему отношение неоднозначное.Идея местного отделения в Колорадо об автоматическом начислении голосов выборщиков Трампу возникла после того, как Рамасвами в знак солидарности с ним пообещал снять свою кандидатуру с праймериз в этом штате и призвал поступить аналогично всех остальных участников республиканской гонки.Десантис также незамедлительно вступился за Трампа. Он раскритиковал демократов за злоупотребление судебной системой для исключения кандидата из избирательных бюллетеней на ложных юридических основаниях и призвал Верховный суд США повернуть это решение вспять.В защиту Трампа выступил даже мягко говоря недолюбливающий его бывший советник по национальной безопасности в бытность президентом Джон Болтон. Он даже выразил готовность поспорить на деньги, что Верховный суд США, если дело до него дойдёт, отменит решение колорадского суда.Байден о такой солидарности может только мечтать. Против него выступают даже самые близкие политические соратники, включая Барака Обаму, в администрации которого он был вице-президентом. Как рассказал источник газеты The Wall Street Journal, 44-й президент США обеспокоен перспективами Байдена на выборах и "чувствует, что демократы вполне могут проиграть". В связи с чем настаивает либо на перезапуске избирательной кампании Байдена, либо нужно найти ему замену.Соблюдая политическую традицию, демократы обуздали свои президентские амбиции, у кого они были, и не выдвигали свои кандидатуры, даже не мешать действующему главе государства переизбраться на второй срок. Поэтому в праймериз с Байденом участвуют технические кандидаты в лице писательницы Марианны Уильямсон и конгрессмена Дина Филлипса с рейтингами 7,8% и 3,4% соответственно.Какую-никакую конкуренцию Байдену мог бы навязать представитель известной американской политической династии юрист Роберт Кеннеди-младший, но он предпочёл идти на выборы в качестве независимого кандидата, из-за чего сейчас испытывает трудности. В отличие от членов Демократической, Республиканской и крупных третьих партий, независимые кандидаты, чтобы быть включённым в избирательные бюллетени, должны предоставить по требованию штатов по несколько тысяч подписей в свою поддержку, например, 10 000 в Миссури, в сжатые сроки. Именно участие в голосовании в каждом штате назвал самой сложной частью предвыборной кампании 1992 года независимого кандидата Росса Перо назвал руководитель его штаба Эд Роллинс. Кеннеди обратился за помощью к своим сторонникам. Если ему всё же удастся участвовать в президентских выборах, то станет серьёзным спойлером для обоих фаворитов – он в равной степени способен оттянуть часть голосов и у Трампа, и у Байдена.На этом плохие новости для нынешнего хозяина Белого дома не заканчиваются. Байден теряет поддержку той части электората, на которую всегда мог положиться. В 2020 году за него проголосовали 92% афроамериканцев, а, если бы выборы прошли сегодня, - 63% (17% - за Трампа). Латиноамериканцы и вовсе предпочитают Трампа Байдену, пусть и с небольшим перевесом: 38% против 37%. И всё больше колеблющихся штатов переходят на сторону бывшего президента-республиканца.Рейтинг Байдена продолжает стремительно падать и обновил антирекорд: 61% респондентов опроса, проведённого университетом Monmouth, недовольны его работой, а одобряют деятельность главы государства всего 34%. Байден стал самым непопулярным президентом США. Для сравнения, у Трампа на этот момент (1064-й день президентства) средний рейтинг составлял 43,1%, у Обамы — 46,1%, у Джорджа Буша-младшего — 54,9%. Как рассказали источники газеты The Washington Post, Байден и его супруга Джилл очень расстроены таким низким рейтингом.Однако никакой реальной кандидатуры на замену Байдену на выборы у демократов нет.Конечно, в случае необходимости они кого-то назначат, но нераскрученный и непопулярной в масштабах страны человек – это заведомо проигрышный вариант, можно сразу начинать готовить Белый дом к возвращению Трампа, с этой мыслью уже смирились многие и в США, и в Европе.

