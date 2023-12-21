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Большая мобилизация. Что ждёт Украину в 2024 году

Большая мобилизация. Что ждёт Украину в 2024 году - 21.12.2023 Украина.ру

Большая мобилизация. Что ждёт Украину в 2024 году

Одним из главных слов для Украины в 2024 году будет слово мобилизация. Именно дополнительный набор в армию стал лейтмотивом на прошедшей пресс-конференции Владимира Зеленского

2023-12-21T17:19

2023-12-21T17:19

2023-12-21T17:19

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Как и кем будут пополнять ряды ВСУ – вопрос дискуссионный. Но военные уже озвучили цифру в 400-500 тысяч человек. Повестки планируют раздавать через ЖЕКи, работодателей, рассматривается вопрос привлечения к обязательной службе даже женщин. В свою очередь министр обороны Рустем Умеров озвучил идею мобилизовывать выехавших заграницу мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Очевидно, ситуация будет ужесточаться. На своих страницах в соцсетях эксперты спрогнозировали, как будет происходить мобилизация на Украине в 2024 году. Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:Блинкен озвучил "план Б" для Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции 20 декабря назвал объёмы выделенной Украине помощи "за последние пару лет". Оказывается, союзники и партнёры Америки предоставили поддержку на $110 млрд, тогда как сами США — на $70 млрд. При этом 90% американской помощи было инвестировано на территории... самих США. Поразительная ловкость, которой европейцам остаётся лишь завидовать. Но и 10% для Украины — многовато. В будущем, однако, её реальные хозяева не будут столь щедрыми. "План А" тут — повесить вообще всю расходную часть на Европу. Если же он не выгорит — не беда. Как заявил Блинкен: "У нас есть очень чёткий план сделать так, чтобы Украина могла твёрдо стоять на ногах — в военном, экономическом, демократическом плане. Чтобы в таких уровнях поддержки и содействия больше не было необходимости". Складывается ощущение, что часть этого грандиозного "плана Б" было поручено озвучить отставному американскому генералу Бену Ходжесу — Киев должен брать пример с нацистской Германии образца 1944 года: "Украина должна призывать всех женщин в армию. Всех, кто сбежал из страны, следует вернуть и мобилизовать. Если Германия могла сделать это в 1944 году, Украина тоже может это сделать".Кстати, в Киеве уже взяли под козырёк. Министр обороны киевского режима Рустем Умеров заявил WELT TV, что уехавших с Украины мужчин, годных к военной службе в возрасте от 25 до 60 лет, в 2024 году хотят "попросить"прибыть на призывные пункты. Также обсуждается вопрос, что делать, "если они не придут добровольно". Всего же Киев хочет дополнительно мобилизовать 450-500 тыс. человек. Меньше иностранной помощи Киеву — меньше тяжёлого оружия, а значит воевать придётся пехотой. И, как мы уже говорили ранее, — в городах. Это и есть "план Б" для Украины.Политик Дмитрий Василец:Главарь Министр Зеленского пан Умеров заявил, что мобилизации в НАТОвскую ЧВК "ВСУ" подлежат все, даже проживающие за границей граждане Украины мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет. А уклонение от служения в ЧВК НАТО "ВСУ" будет иметь уголовные последствия, даже заграницей. Стало быть, не публично страны НАТО активно работают над юридическими механизмами депортации украинцев призывного возраста в недо-Рейх Зеленского прямо в окопы. С такими темпами, нас ждет массовый отказ от украинского гражданства в ближайшие месяцы, ведь умирать за Байдена, Шольца, Макрона и Сунака украинцы явно не горят желанием.Военный эксперт Борис Рожин:Новый министр обороны Украины Умеров поделился планами мобилизовать всех мужчин от 25 до 60 лет, бежавших с Украины. Им намереваются рассылать повестки. Понятное дело, что подавляющее большинство из них, кто бежал от войны на Украине, не горят желанием туда возвращаться в роли пушечного мясо. Как намереваются преследовать тех, кто не захочет возвращаться - пока не разглашают.Как представляется, основные надежды, соучастие в мобилизации стран НАТО, которые помогут с преследованием беженцев, которых можно потенциально превратить пушечное мясо. Один из очевидных способов избежать отправки на скотобойню Зеленского - отказ от украинского гражданства и переход в гражданство любой другой страны.Украинский эксперт рынка труда Сергей Марченко:1. Массовая мобилизация будет. Из-за того, что мобилизация не популярна среди избирателей, решение о ней будет откладываться до самого конца. Как результат, из-за цейтнота, бардака и сложной ситуации на фронте, это будет наиболее хаотичный и слабый набор из всех волн мобилизации, которые мы видели. Армию пополнят преимущественно больными гражданскими мужчинами за 50, которых нагребут там, где недогребли в этом году.2. Из-за срыва мобилизации будет сорвана и подготовка новобранцев. Банально не будет времени готовить. Ибо на момент, когда мобилизация состоится, дыры на фронте будут затыкать уже с колес.3. Справедливость, о которой говорил президент, не касается тех, кто уже мобилизован. Учитывая большие проблемы с мобилизацией, я не вижу реальным увольнения из армии воюющих с самого начала, раньше, чем через год. В реальности больше похоже, что и раньше, чем через 2 года, ветеранов с войны не отпустят.4. Последствиями станет оборонная кампания Украины в следующем году и мобилизация украинцев россиянами на оккупированных территориях. Жители Донбасса и Крыма, которыми воевал против нас путин, уже заканчиваются и теперь против Украины будут воевать мобилизованные украинцы Запорожья и Херсона. Это как зубы дракона: один вырвал, а на его место пришли два других.5. Из хорошего. Я не верю в прорыв фронта русскими и их новые обширные территориальные завоевания. ВСУ остаются сильными, мотивированными и стойкими.6. Из плохого: содержание фронта хронически больными мобилизованными с недостаточной подготовкой будет иметь свою цену. Высочайшую. В людях. Пишу этот пост, чтобы зафиксировать ответственность высшего политического руководства еще на этапе принятия решения о мобилизации. Его до сих пор нет. Политическая целесообразность пока превалирует потребности ВСУ в новобранцах. Решения о Большой мобилизации откладывать нельзя. Цена промедления будет страшной и она растет каждый день.Политтехнолог Алексей Голобуцкий:Экс-командующий войсками США в Европе Бен Годжес также заявил, что Украине придется менять подход к мобилизации. -- "Им придется улучшить систему призыва, чтобы довести численность [ВСУ] до максимума возможного. Просто сейчас у них слишком много мужчин и женщин призывного возраста, которые бродят(!) по Украине. А они должны быть в армии. И еще тысячи украинцев, мужчин призывного" возраста, осели здесь, в Германии, Польше, Румынии. ...Во время войны вполне можно увеличить производство. Даже когда на ваши города падает шквал русских ракет. Просто подумайте, что Германия совершила в 1944 году. Пик производства самолетов для Люфтваффе пришелся на 1944 год. И это после более чем двух лет непрерывных бомбардировок немецких городов ВВС Британии и США". -- И генерал Годжес не первый, кто заговорил об обязанности Украины мобилизовать мужчин, женщин, а главное – здоровых призывного возраста беженцев в Европу. Это становится тенденцией. Есть вероятность, что в 2024 году, когда будут выделять деньги и оружие для нас, союзники поставят и такие условия. Это было бы логично: когда ты вкладываешь немалые собственные средства, ты выделяешь их под конкретный ресурс, на который можешь точно рассчитывать. И под реальные перспективы, доступные с этим ресурсом. Допустим, если Украину разорвет враг, потому что не хватило бойцов, - все вложенные финансы и оружие, техника будут чистыми безвозвратными убытками. А союзников устроит только поражение России в том или ином формате. Именно под это они готовы вкладываться. Поэтому требования к Украине, возможно, действительно станут заметно жестче. Это цинично, но надо смотреть правде в глаза.Бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович*:К обществу начинают доходить сигналы, что не всё так радужно, как казалось ещё месяц назад: возможная мобилизация женщин с закрытием границ для всех, проблемы в экономике, усиление общей мобилизации, проблемы на фронте, проблемы с помощью, от которой мы тотально зависим и так далее.Ключевой вопрос: что впереди?Bild опубликовал статью о том, что РФ готова вести войну до 2026-го года, имея в планах захват большей части Украины на восточном берегу Днепра.Такой сценарий возможен только при трёх условиях:⁃ Запад прекращает военную помощь;⁃ РФ сохраняет наступательный потенциал: пополнение мотивированным личным составом, производство/получение боеприпасов, поднятие техники с хранения/производство новой;⁃ Мы теряем способность обороняться из-за утраты мотивации и управляемости государства.Как видим: первый и третий пункт начинает вырисовываться.Это не означает, что прогнозы аналитиков Bild оправдаются, но РФ точно будет пытаться реализовать политическую задачу в следующем году: захват Донецкой и Луганской областей.Противник имеет возможности вести войну весь следующий год, увеличивая темпы производства боеприпасов, дронов, техники, сохраняя возможность пополнять резервы.А мы уже начинаем уставать и разговоры о мобилизации женщин на службу – твердое подтверждение этому.Общественное мнение запаздывает месяца на три от реальных процессов, поэтому к большинству начнет доходить в середине марта, что мы движемся к катастрофе.Мы не несёмся в стену, а прошли уже этот этап, летя над пропастью, и приземление будет очень жестким. Мы пожинаем плоды собственного безрассудства, глупости, жадности, лицемерия и утраты достоинства, которым мы вытирали полы в прихожих патронатов, пока не лишились его полностью. Выход там же где и вход – возврат достоинства и выкарапкивание из пропасти, куда мы сами себя и загнали.* Внесён Финмониторингом в реестр спонсоров терроризма и экстремизмаОрфография и пунктуация авторов сохранены

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