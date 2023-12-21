Сенат США ушёл на каникулы - 21.12.2023 Украина.ру
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Сенат США ушёл на каникулы
Сенат США ушёл на каникулы - 21.12.2023 Украина.ру
Сенат США ушёл на каникулы
До нового года верхняя палата Сената США не будет проводить голосования, однако консультации о дополнительном финансировании, в том числе для Украины, продолжатся. Об этом сообщил лидер демократического большинства Чак Шумер
2023-12-21T01:42
2023-12-21T01:42
новости
конгресс сша
украина
израиль
сво
финансирование
военная помощь
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После праздников Сенат приступит к работе 8 января. Контролируемая республиканцами палата представителей ушла на каникулы ещё неделю назад. Напомним, сегодня вопрос о выделении Киеву дополнительных средств в виде 61 миллиарда долларов пока не решён. Соответствующий запрос отказываются рассматривать республиканцы до тех пор пока в США не будет проведена радикальная реформа погранично-миграционной политики. Госдеп предупредил, что Украине предстоит очень сложная зима, а у США нет возможности помогать Киеву в обход Конгресса.
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новости, конгресс сша, украина, израиль, сво, финансирование, военная помощь
Новости, Конгресс США, Украина, Израиль, СВО, финансирование, военная помощь

Сенат США ушёл на каникулы

01:42 21.12.2023
 
© РИА Новости . Вера Голосова / Перейти в фотобанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Вера Голосова
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До нового года верхняя палата Сената США не будет проводить голосования, однако консультации о дополнительном финансировании, в том числе для Украины, продолжатся. Об этом сообщил лидер демократического большинства Чак Шумер

"Голосований в этом году больше не будет, но не стоит заблуждаться: зимние каникулы станут активными и важными несколькими неделями для Сената США. Переговоры продолжатся без перерыва для достижения договорённости о дополнительном финансировании, критически значимом для национальной безопасности", – приводит его слова РИА Новости.

После праздников Сенат приступит к работе 8 января. Контролируемая республиканцами палата представителей ушла на каникулы ещё неделю назад.
Напомним, сегодня вопрос о выделении Киеву дополнительных средств в виде 61 миллиарда долларов пока не решён. Соответствующий запрос отказываются рассматривать республиканцы до тех пор пока в США не будет проведена радикальная реформа погранично-миграционной политики.
Госдеп предупредил, что Украине предстоит очень сложная зима, а у США нет возможности помогать Киеву в обход Конгресса.
Кошкин - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
14 декабря, 11:32
Денег нет, но... Кошкин о расплате США за конфликт на Украине и о том, кто будет вместо ЗеленскогоЭксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире Украина.ру оценил вояж Зеленского в США, рассказал о планах Вашингтона по украинскому конфликту и опаснейшие эксперименты с биологическим оружием, которые проводят на Украине США
 
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