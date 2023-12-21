Сенат США ушёл на каникулы

Денег нет, но... Кошкин о расплате США за конфликт на Украине и о том, кто будет вместо Зеленского

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире Украина.ру оценил вояж Зеленского в США, рассказал о планах Вашингтона по украинскому конфликту и опаснейшие эксперименты с биологическим оружием, которые проводят на Украине США