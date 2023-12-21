Сенат США ушёл на каникулы
До нового года верхняя палата Сената США не будет проводить голосования, однако консультации о дополнительном финансировании, в том числе для Украины, продолжатся. Об этом сообщил лидер демократического большинства Чак Шумер
"Голосований в этом году больше не будет, но не стоит заблуждаться: зимние каникулы станут активными и важными несколькими неделями для Сената США. Переговоры продолжатся без перерыва для достижения договорённости о дополнительном финансировании, критически значимом для национальной безопасности", – приводит его слова РИА Новости.
После праздников Сенат приступит к работе 8 января. Контролируемая республиканцами палата представителей ушла на каникулы ещё неделю назад.
Напомним, сегодня вопрос о выделении Киеву дополнительных средств в виде 61 миллиарда долларов пока не решён. Соответствующий запрос отказываются рассматривать республиканцы до тех пор пока в США не будет проведена радикальная реформа погранично-миграционной политики.
Госдеп предупредил, что Украине предстоит очень сложная зима, а у США нет возможности помогать Киеву в обход Конгресса.
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