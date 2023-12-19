У США нет возможности помогать Украине в обход Конгресса – Госдеп
© Фото : investgazeta.net
© Фото : investgazeta.net
США не смогут финансировать Украину в условиях отсутствия решения Конгресса о дополнительных ассигнованиях на эти нужды. Об этом 19 декабря заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге
"У нас нет наготове никакого волшебного горшочка, откуда можно было бы продолжать черпать (средства), если Конгресс не примет этот законопроект", – цитирует его РИА Новости.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что очередная попытка прийти к соглашению в вопросе защиты границ США, что даёт зелёный свет на одобрение дополнительного финансирования Киева на предстоящий год, провалилась в Сенате. Отсутствие компромисса ещё больше снизило шансы на любое голосование до Рождества.
Напомним, республиканцы отказываются рассматривать запрос президента США о выделении более чем 60-ти миллиардов долларов для помощи Украине пока в стране не будет решён вопрос защиты государственной границы.
Вчера, 17:20"Пока США и ЕС возятся, Киев горит". Сколько Украина протянет без помощи ЗападаДо конца года остаются считанные дни, а западные партнёры Украины до сих пор не определились, в каких объёмах будут оказывать ей помощь, и будут ли вообще. Это вызывает в Киеве серьёзную обеспокоенность – ВСУ в критическом положении, деньги в госбюджете заканчиваются