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У США нет возможности помогать Украине в обход Конгресса – Госдеп

У США нет возможности помогать Украине в обход Конгресса – Госдеп - 19.12.2023 Украина.ру

У США нет возможности помогать Украине в обход Конгресса – Госдеп

США не смогут финансировать Украину в условиях отсутствия решения Конгресса о дополнительных ассигнованиях на эти нужды. Об этом 19 декабря заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге

2023-12-19T21:59

2023-12-19T21:59

2023-12-19T21:59

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Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что очередная попытка прийти к соглашению в вопросе защиты границ США, что даёт зелёный свет на одобрение дополнительного финансирования Киева на предстоящий год, провалилась в Сенате. Отсутствие компромисса ещё больше снизило шансы на любое голосование до Рождества.Напомним, республиканцы отказываются рассматривать запрос президента США о выделении более чем 60-ти миллиардов долларов для помощи Украине пока в стране не будет решён вопрос защиты государственной границы.

https://ukraina.ru/20231218/1052204651.html

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новости, украина, всу, сша, госдеп сша, военная помощь, военная техника, сво, спецоперация, конгресс сша