У США нет возможности помогать Украине в обход Конгресса – Госдеп - 19.12.2023 Украина.ру
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У США нет возможности помогать Украине в обход Конгресса – Госдеп
У США нет возможности помогать Украине в обход Конгресса – Госдеп - 19.12.2023 Украина.ру
У США нет возможности помогать Украине в обход Конгресса – Госдеп
США не смогут финансировать Украину в условиях отсутствия решения Конгресса о дополнительных ассигнованиях на эти нужды. Об этом 19 декабря заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге
2023-12-19T21:59
2023-12-19T21:59
новости
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сво
спецоперация
конгресс сша
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Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что очередная попытка прийти к соглашению в вопросе защиты границ США, что даёт зелёный свет на одобрение дополнительного финансирования Киева на предстоящий год, провалилась в Сенате. Отсутствие компромисса ещё больше снизило шансы на любое голосование до Рождества.Напомним, республиканцы отказываются рассматривать запрос президента США о выделении более чем 60-ти миллиардов долларов для помощи Украине пока в стране не будет решён вопрос защиты государственной границы.
https://ukraina.ru/20231218/1052204651.html
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новости, украина, всу, сша, госдеп сша, военная помощь, военная техника, сво, спецоперация, конгресс сша
Новости, Украина, ВСУ, США, Госдеп США, военная помощь, военная техника, СВО, Спецоперация, Конгресс США

У США нет возможности помогать Украине в обход Конгресса – Госдеп

21:59 19.12.2023
 
© Фото : investgazeta.net
- РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : investgazeta.net
Читать в
США не смогут финансировать Украину в условиях отсутствия решения Конгресса о дополнительных ассигнованиях на эти нужды. Об этом 19 декабря заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге
"У нас нет наготове никакого волшебного горшочка, откуда можно было бы продолжать черпать (средства), если Конгресс не примет этот законопроект", – цитирует его РИА Новости.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что очередная попытка прийти к соглашению в вопросе защиты границ США, что даёт зелёный свет на одобрение дополнительного финансирования Киева на предстоящий год, провалилась в Сенате. Отсутствие компромисса ещё больше снизило шансы на любое голосование до Рождества.
Напомним, республиканцы отказываются рассматривать запрос президента США о выделении более чем 60-ти миллиардов долларов для помощи Украине пока в стране не будет решён вопрос защиты государственной границы.
- РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Вчера, 17:20
"Пока США и ЕС возятся, Киев горит". Сколько Украина протянет без помощи ЗападаДо конца года остаются считанные дни, а западные партнёры Украины до сих пор не определились, в каких объёмах будут оказывать ей помощь, и будут ли вообще. Это вызывает в Киеве серьёзную обеспокоенность – ВСУ в критическом положении, деньги в госбюджете заканчиваются
 
НовостиУкраинаВСУСШАГосдеп СШАвоенная помощьвоенная техникаСВОСпецоперацияКонгресс США
 
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22:17Украину ждёт очень сложная зима – Госдеп
21:59У США нет возможности помогать Украине в обход Конгресса – Госдеп
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