https://ukraina.ru/20231219/1052250823.html

Украину ждёт очень сложная зима – Госдеп

Украину ждёт очень сложная зима – Госдеп - 19.12.2023 Украина.ру

Украину ждёт очень сложная зима – Госдеп

Госдеп предупредил, что Украине предстоит очень сложная зима, осложнённая ограничениями поддержки Запада. Своими ожиданиями поделился представитель Государственного департамента Мэттью Миллер во время брифинга

2023-12-19T22:17

2023-12-19T22:17

2023-12-19T22:17

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Как и прежде, администрация президента США Джо Байдена ожидает согласования Конгрессом дополнительных ассигнований для Киева. Это, по словам, Миллера, остаётся "целью и приоритетом". Подобные заявления в Госдепе уже делали в начале ноября. Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт заявлял, что предстоящая зима для Украины окажется сложнее предыдущей в силу сокращения с начала конфликта генерирующих мощностей. Тогда в Государственном департаменте обещали, что помогут обеспечить население страны светом и теплом в условиях, когда "генерирующие мощности сократились на 50 процентов". Напомним, сегодня вопрос о выделении Киеву дополнительных средств в виде 61 миллиарда долларов пока не решён. Соответствующий запрос отказываются рассматривать республиканцы до тех пор пока в США не будет усилен контроль за государственной границей.

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новости, украина, сша, госдеп сша, военная помощь, всу, сво