Украину ждёт очень сложная зима – Госдеп - 19.12.2023 Украина.ру
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Украину ждёт очень сложная зима – Госдеп
Украину ждёт очень сложная зима – Госдеп - 19.12.2023 Украина.ру
Украину ждёт очень сложная зима – Госдеп
Госдеп предупредил, что Украине предстоит очень сложная зима, осложнённая ограничениями поддержки Запада. Своими ожиданиями поделился представитель Государственного департамента Мэттью Миллер во время брифинга
2023-12-19T22:17
2023-12-19T22:17
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Как и прежде, администрация президента США Джо Байдена ожидает согласования Конгрессом дополнительных ассигнований для Киева. Это, по словам, Миллера, остаётся "целью и приоритетом". Подобные заявления в Госдепе уже делали в начале ноября. Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт заявлял, что предстоящая зима для Украины окажется сложнее предыдущей в силу сокращения с начала конфликта генерирующих мощностей. Тогда в Государственном департаменте обещали, что помогут обеспечить население страны светом и теплом в условиях, когда "генерирующие мощности сократились на 50 процентов". Напомним, сегодня вопрос о выделении Киеву дополнительных средств в виде 61 миллиарда долларов пока не решён. Соответствующий запрос отказываются рассматривать республиканцы до тех пор пока в США не будет усилен контроль за государственной границей.
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новости, украина, сша, госдеп сша, военная помощь, всу, сво
Новости, Украина, США, Госдеп США, военная помощь, ВСУ, СВО

Украину ждёт очень сложная зима – Госдеп

22:17 19.12.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание Госдепа США
Здание Госдепа США
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Госдеп предупредил, что Украине предстоит очень сложная зима, осложнённая ограничениями поддержки Запада. Своими ожиданиями поделился представитель Государственного департамента Мэттью Миллер во время брифинга
"Начинается то, что, по нашим ожиданиям, будет очень сложной зимой", – приводит его слова РИА Новости.
Как и прежде, администрация президента США Джо Байдена ожидает согласования Конгрессом дополнительных ассигнований для Киева. Это, по словам, Миллера, остаётся "целью и приоритетом".
Подобные заявления в Госдепе уже делали в начале ноября. Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт заявлял, что предстоящая зима для Украины окажется сложнее предыдущей в силу сокращения с начала конфликта генерирующих мощностей. Тогда в Государственном департаменте обещали, что помогут обеспечить население страны светом и теплом в условиях, когда "генерирующие мощности сократились на 50 процентов".
Напомним, сегодня вопрос о выделении Киеву дополнительных средств в виде 61 миллиарда долларов пока не решён. Соответствующий запрос отказываются рассматривать республиканцы до тех пор пока в США не будет усилен контроль за государственной границей.
- РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Вчера, 17:20
"Пока США и ЕС возятся, Киев горит". Сколько Украина протянет без помощи ЗападаДо конца года остаются считанные дни, а западные партнёры Украины до сих пор не определились, в каких объёмах будут оказывать ей помощь, и будут ли вообще. Это вызывает в Киеве серьёзную обеспокоенность – ВСУ в критическом положении, деньги в госбюджете заканчиваются
 
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Заголовок открываемого материала
22:17Украину ждёт очень сложная зима – Госдеп
21:59У США нет возможности помогать Украине в обход Конгресса – Госдеп
21:46Украина засылает в Россию всё больше диверсантов – Бортников
21:33Зеленский прокомментировал конфликт Залужного с Безуглой
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20:54Зеленский признал потерю 25 тысяч дронов, но пообещал произвести еще миллион
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20:32Как найти еще 3 млн налогоплательщиков? Зеленский не знает, на какие деньги проводить мобилизацию
20:13Политика США не изменится если президентом станет Трамп – Зеленский
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