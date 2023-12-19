https://ukraina.ru/20231219/1052250823.html
Украину ждёт очень сложная зима – Госдеп
Украину ждёт очень сложная зима – Госдеп - 19.12.2023 Украина.ру
Украину ждёт очень сложная зима – Госдеп
Госдеп предупредил, что Украине предстоит очень сложная зима, осложнённая ограничениями поддержки Запада. Своими ожиданиями поделился представитель Государственного департамента Мэттью Миллер во время брифинга
2023-12-19T22:17
2023-12-19T22:17
2023-12-19T22:17
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Как и прежде, администрация президента США Джо Байдена ожидает согласования Конгрессом дополнительных ассигнований для Киева. Это, по словам, Миллера, остаётся "целью и приоритетом". Подобные заявления в Госдепе уже делали в начале ноября. Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт заявлял, что предстоящая зима для Украины окажется сложнее предыдущей в силу сокращения с начала конфликта генерирующих мощностей. Тогда в Государственном департаменте обещали, что помогут обеспечить население страны светом и теплом в условиях, когда "генерирующие мощности сократились на 50 процентов". Напомним, сегодня вопрос о выделении Киеву дополнительных средств в виде 61 миллиарда долларов пока не решён. Соответствующий запрос отказываются рассматривать республиканцы до тех пор пока в США не будет усилен контроль за государственной границей.
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Украина.ру
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новости, украина, сша, госдеп сша, военная помощь, всу, сво
Новости, Украина, США, Госдеп США, военная помощь, ВСУ, СВО
Украину ждёт очень сложная зима – Госдеп
Госдеп предупредил, что Украине предстоит очень сложная зима, осложнённая ограничениями поддержки Запада. Своими ожиданиями поделился представитель Государственного департамента Мэттью Миллер во время брифинга
"Начинается то, что, по нашим ожиданиям, будет очень сложной зимой", – приводит его слова РИА Новости.
Как и прежде, администрация президента США Джо Байдена ожидает согласования Конгрессом дополнительных ассигнований для Киева. Это, по словам, Миллера, остаётся "целью и приоритетом".
Подобные заявления в Госдепе уже делали в начале ноября. Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт заявлял, что предстоящая зима для Украины окажется сложнее предыдущей в силу сокращения с начала конфликта генерирующих мощностей. Тогда в Государственном департаменте обещали, что помогут обеспечить население страны светом и теплом в условиях, когда "генерирующие мощности сократились на 50 процентов".
Напомним, сегодня вопрос о выделении Киеву дополнительных средств в виде 61 миллиарда долларов пока не решён. Соответствующий запрос отказываются рассматривать республиканцы до тех пор пока в США не будет усилен контроль за государственной границей.