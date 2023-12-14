Конгресс ушёл на каникулы не согласовав помощь Киеву – Белый дом
© Public domain
© Public domain
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поддержал предложение о продлении работы Конгресса ещё на неделю, а это значит, что принятие дополнительного финансирования для Украины и Израиля уже не согласуют в этом году. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщила представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер, осудив такое решение
В Белом доме подчеркнули, что республиканцы ушли на каникулы, но оставили важную работу.
"Вчера президент (США Джо Байден) сказал, что американский народ не оставит Украину одну в её борьбе за свободу от тирании. В то же время спикер Джонсон сказал, что Палата представителей пойдёт (на каникулы) без решения по границе, без финансирования Израиля, без финансирования насущных потребностей Украины", — заявила пресс-секретарь.
В администрации американского президента считают, что такое решение Конгресса "вдохновит будущих агрессоров по всему миру", а республиканцам в Палате представителей "не следовало бы уходить на каникулы, когда остаётся незавершённой работа, связанная с безопасностью Соединенных Штатов и остального мира".
Ранее лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в США заявил, что без изменений в пограничной политике, финансовая поддержка Киева не поступит, а сейчас приоритет следует отдать подготовке вооруженных сил США к сдерживанию и защите от китайской агрессии.