https://ukraina.ru/20231214/1052128571.html

Конгресс ушёл на каникулы не согласовав помощь Киеву – Белый дом

Конгресс ушёл на каникулы не согласовав помощь Киеву – Белый дом - 14.12.2023 Украина.ру

Конгресс ушёл на каникулы не согласовав помощь Киеву – Белый дом

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поддержал предложение о продлении работы Конгресса ещё на неделю, а это значит, что принятие дополнительного финансирования для Украины и Израиля уже не согласуют в этом году. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщила представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер, осудив такое решение

2023-12-14T19:05

2023-12-14T19:05

2023-12-14T19:05

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В Белом доме подчеркнули, что республиканцы ушли на каникулы, но оставили важную работу. В администрации американского президента считают, что такое решение Конгресса "вдохновит будущих агрессоров по всему миру", а республиканцам в Палате представителей "не следовало бы уходить на каникулы, когда остаётся незавершённой работа, связанная с безопасностью Соединенных Штатов и остального мира".Ранее лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в США заявил, что без изменений в пограничной политике, финансовая поддержка Киева не поступит, а сейчас приоритет следует отдать подготовке вооруженных сил США к сдерживанию и защите от китайской агрессии.

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новости, украина, белый дом, финансирование, военная помощь, военная техника, джо байден, сво, всу