Конгресс ушёл на каникулы не согласовав помощь Киеву – Белый дом - 14.12.2023 Украина.ру
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Конгресс ушёл на каникулы не согласовав помощь Киеву – Белый дом
Конгресс ушёл на каникулы не согласовав помощь Киеву – Белый дом - 14.12.2023 Украина.ру
Конгресс ушёл на каникулы не согласовав помощь Киеву – Белый дом
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поддержал предложение о продлении работы Конгресса ещё на неделю, а это значит, что принятие дополнительного финансирования для Украины и Израиля уже не согласуют в этом году. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщила представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер, осудив такое решение
2023-12-14T19:05
2023-12-14T19:05
новости
украина
белый дом
финансирование
военная помощь
военная техника
джо байден
сво
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В Белом доме подчеркнули, что республиканцы ушли на каникулы, но оставили важную работу. В администрации американского президента считают, что такое решение Конгресса "вдохновит будущих агрессоров по всему миру", а республиканцам в Палате представителей "не следовало бы уходить на каникулы, когда остаётся незавершённой работа, связанная с безопасностью Соединенных Штатов и остального мира".Ранее лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в США заявил, что без изменений в пограничной политике, финансовая поддержка Киева не поступит, а сейчас приоритет следует отдать подготовке вооруженных сил США к сдерживанию и защите от китайской агрессии.
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новости, украина, белый дом, финансирование, военная помощь, военная техника, джо байден, сво, всу
Новости, Украина, Белый дом, финансирование, военная помощь, военная техника, Джо Байден, СВО, ВСУ

Конгресс ушёл на каникулы не согласовав помощь Киеву – Белый дом

19:05 14.12.2023
 
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© Public domain
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Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поддержал предложение о продлении работы Конгресса ещё на неделю, а это значит, что принятие дополнительного финансирования для Украины и Израиля уже не согласуют в этом году. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщила представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер, осудив такое решение
В Белом доме подчеркнули, что республиканцы ушли на каникулы, но оставили важную работу.

"Вчера президент (США Джо Байден) сказал, что американский народ не оставит Украину одну в её борьбе за свободу от тирании. В то же время спикер Джонсон сказал, что Палата представителей пойдёт (на каникулы) без решения по границе, без финансирования Израиля, без финансирования насущных потребностей Украины", — заявила пресс-секретарь.

В администрации американского президента считают, что такое решение Конгресса "вдохновит будущих агрессоров по всему миру", а республиканцам в Палате представителей "не следовало бы уходить на каникулы, когда остаётся незавершённой работа, связанная с безопасностью Соединенных Штатов и остального мира".
Ранее лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в США заявил, что без изменений в пограничной политике, финансовая поддержка Киева не поступит, а сейчас приоритет следует отдать подготовке вооруженных сил США к сдерживанию и защите от китайской агрессии.
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