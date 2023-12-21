https://ukraina.ru/20231221/1052262844.html

Липовая медаль за Бахмут, инвалидность и ставка на Порошенко. Чем занимается Юрий Луценко

Липовая медаль за Бахмут, инвалидность и ставка на Порошенко. Чем занимается Юрий Луценко - 21.12.2023 Украина.ру

Липовая медаль за Бахмут, инвалидность и ставка на Порошенко. Чем занимается Юрий Луценко

Бывший генпрокурор Украины, ветеран цветных революций Юрий Луценко как раз во время украинского контрнаступа уволился из ВСУ и перепрофилировался в видеоблогеры.

2023-12-21T02:13

2023-12-21T02:13

2023-12-21T02:13

эксклюзив

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виктор янукович

евромайдан

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Врачебная комиссия установила ему инвалидность, что на Украине происходит достаточно редко – сотни и тысячи реальных инвалидов не могут демобилизоваться, даже после ампутаций.О характере причин инвалидности Луценко не заявлял. В конце февраля 2022 года главком ВСУ Валерий Залужный назначил Луценко, который был капитаном запаса, командиром взвода ударных БПЛА. Судя по его видео, служил он в районе Бахмута-Артемовска до июля 2023 года. Его жена сообщала, что он воевал под Гостомелем, Херсоном и Соледаром, но украинские политики скептически относились к этим отчетам, полагая, что Луценко лишь позировал в относительно безопасных местах.В сентябре Юрий Луценко похвастался в соцсетях, что командование наградило его медалью "За оборону Бахмута". Однако та медаль, что продемонстрировал Луценко, продается на украинских сайтах за 499 гривен вместе с документом, в который желающий может вписать любое имя.Недавно он выступил с очередным заявлением, призвав украинцев готовиться к усилению мобилизации и призыву миллионов в ряды ВСУ. По его предположению, без тотальной мобилизации "фронта и тыла" Украину ждет конец.В политике он остается верным Петру Порошенко, а в недавних интервью называл его "лучшим президентом", сравнивая с Зеленским. Нынешнего президента он считает "слабой жертвой". Ранее он говорил, что конфликт начался именно из-за Зеленского. "Почему началась война? Потому, что президент Зеленский пришел абсолютно неподготовленным к власти и, к сожалению, допустил ряд системных ошибок по многим направлениям", - заявил Луценко. До начала СВО Луценко не единожды критиковал Зеленского, предлагая ему набрать в свою команду профессионалов, по-видимому, намекая на себя.В 2014 году он называл Донбасс "раковой опухолью", которую надо отрезать, а жителей Луганска не стеснялся называть "лугандонами".Сын первого секретаря Ровненского областного комитета КПСС Юрий Луценко в политику попал благодаря связям своего отца. Следует отметить, что его отец до конца своих дней оставался убежденным коммунистом, членом КПУ, которую затем будет запрещать его сын. Однако именно он познакомил его с главой Социалистической партии Александром Морозом, который затем сделал его своим советником и секретарем политсовета Соцпартии.Вместе с Александром Морозом Луценко ввязался в авантюру с обнародованием пленок майора Александра Мельниченко, ставших поводом для акции "Украина без Кучмы" в декабре 2000 года (репетицией Майдана).В марте 2001 года боевики УНА-УНСО во главе с активистом Соцпартии Юрием Луценко попытались помешать Леониду Кучме возложить цветы к памятнику Шевченко, после чего были задержаны. Луценко вскоре отпустили, а остальных участников закрыли на несколько лет.В 2002 году Луценко попадает в Верховную Раду по списку Соцпартии, занимаясь в Раде преимущественно критикой Кучмы. Во время Оранжевой революции он стал уже комендантом Майдана, а после избрания Виктора Ющенко стал главой МВД. На этом посту Луценко почти ежедневно повторял о "борьбе с коррупцией", что будут говорить все украинские политики, продолжая пилить бюджет. На этом посту он также прославился серией пьяных скандалов в международных аэропортах. В 2006 году он вышел из Соцпартии.После прихода к власти Виктора Януковича бывший глава МВД в отставку не хотел и заявлял о готовности работать и в новом Кабмине. Новый глава МВД, проверив счета, обвинил Юрия Луценко в нецелом использовании средств и незаконной выдаче оружия, после чего Луценко ушел в партию Ющенко "Наша Украина". Однако в 2010 году его задержали и поместили в Лукьяновское СИЗО. Суд признал его виновным и приговорил к 4 годам с конфискацией, но тут вступился Европейский суд по правам человека, после чего Янукович помиловал Луценко своим указом.Луценко "в долгу не остался" и в том же году стал одним из лидеров Евромайдана. В начале 2014 года он ездил по городам юго-востока Украины, призывая собирать "Восточный Майдан", так как в этих акциях участвовали преимущественно жители западных регионов. Однако на востоке Луценко был бит и облит зеленкой.В 2014 году он полностью уходит под крыло Порошенко, становясь сначала главой его депутатской фракции, а затем получая место генпрокурора. Одним из самых громких его дел было дело против Надежды Савченко, которую он обвинил в попытке переворота. По его мнению, она намеревалась обстрелять с баржи Верховную Раду, обрушить ее купол на головы депутатов, а затем добивать выживших.Неуемный Луценко и сейчас мечтает вернуться на высокие должности, несмотря на инвалидность, которую он якобы заработал. Для этого ему нужно было какое-то время позировать с военными, надеясь на их будущую благосклонность, как это делает и экс-президент Петр Порошенко.

https://ukraina.ru/20231204/1051670552.html

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эксклюзив, украина, петр порошенко, юрий луценко, виктор янукович, евромайдан