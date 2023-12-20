Житель Комсомольска-на-Амуре за шпионаж для Украины отправится в колонию на 9,5 лет - 20.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231220/1052264024.html
Житель Комсомольска-на-Амуре за шпионаж для Украины отправится в колонию на 9,5 лет
Житель Комсомольска-на-Амуре за шпионаж для Украины отправится в колонию на 9,5 лет - 20.12.2023 Украина.ру
Житель Комсомольска-на-Амуре за шпионаж для Украины отправится в колонию на 9,5 лет
За госизмену мужчина проведет почти 10 лет в колонии строго режима, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю
2023-12-20T10:17
2023-12-20T10:17
новости
фсб
госизмена
шпионаж
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1e/1050595600_0:0:1664:936_1920x0_80_0_0_4accb338719d6e946613c5631628aa36.jpg
В 2023 году житель Комсомольска-на-Амуре через интернет вышел на связь с представителем ГУР Министерства обороны Украины для передачи сведений о военных объектах на территории Хабаровского края. Данные в последствии могли быть использованы для диверсий и терактов, в том числе ударов беспилотников по местам погрузки, содержания или следования военной техники. По данному факту было возбуждено уголовное дело по факту государственной измены в форме шпионажа.20 декабря Хабаровский краевой суд признал мужчину виновным и приговорил его к 9,5 годам исправительной колонии строгого режима.
https://ukraina.ru/20231218/1052190742.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1e/1050595600_67:0:1504:1078_1920x0_80_0_0_2ad415f92299f2b3714278af9c2be95d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, фсб, госизмена, шпионаж, приговор
Новости, ФСБ, госизмена, шпионаж, приговор

Житель Комсомольска-на-Амуре за шпионаж для Украины отправится в колонию на 9,5 лет

10:17 20.12.2023
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ задержала гражданина РФ по подозрению в госизмене
ФСБ РФ задержала гражданина РФ по подозрению в госизмене
© ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
За госизмену мужчина проведет почти 10 лет в колонии строго режима, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю
В 2023 году житель Комсомольска-на-Амуре через интернет вышел на связь с представителем ГУР Министерства обороны Украины для передачи сведений о военных объектах на территории Хабаровского края.
Данные в последствии могли быть использованы для диверсий и терактов, в том числе ударов беспилотников по местам погрузки, содержания или следования военной техники. По данному факту было возбуждено уголовное дело по факту государственной измены в форме шпионажа.
20 декабря Хабаровский краевой суд признал мужчину виновным и приговорил его к 9,5 годам исправительной колонии строгого режима.
- РИА Новости, 1920, 18.12.2023
18 декабря, 10:16
ФСБ задержала жителя Крыма, передававшего Киеву секретную информацию о ВС РФСотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и пограничники задержали жителя Крыма, который передавал Украине информацию о российских военных и технике. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба УФСБ России по Псковской области
 
НовостиФСБгосизменашпионажприговор
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:50Чехия и Словакия попросили ЕС продлить разрешение на российскую нефть – президент "Транснефти"
10:39Financial Times: в США разрабатывают варианты передачи Киеву российских активов
10:36"Киевстар" сообщил о проблемах со связью на западе и юге Украины
10:29Без электричества в ЛНР и ДНР остаются более 134 тысяч абонентов – ведомства
10:20Западное оружие оказалось непригодным для долгого конфликта - немецкий журналист
10:17Житель Комсомольска-на-Амуре за шпионаж для Украины отправится в колонию на 9,5 лет
09:59Антироссийские санкции за год окончательно разрушат Евросоюз – депутат Шеремет
09:53Захарова высмеяла "дерусифицированного" Зеленского
09:21На Украине мобилизуют подростков-детдомовцев — сенатор РФ
09:09Пакистан в ноябре впервые оплатил зерно из России не долларами
09:02Россия дорожит прочными культурными связями с Китаем - Мишустин
09:00Призывы о мобилизации депутатов, взрывы, конец сопротивлению. Главное на Украине на утро 20 декабря
08:48Перекрёстные годы культуры должны укрепить дружбу между Россией и Китаем - Си Цзиньпин
08:43"Крепкий фундамент взаимодействия": Си Цзиньпин рассказал об активном сотрудничестве с Россией
08:31Мишустин в Пекине провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
08:30Абоненты "Киевстар" вновь сообщают о пропаже мобильной связи
08:16Лавров прибыл в Марокко для участия в заседании Российско-арабского форума
08:04Украинские войска создают склады боеприпасов в домах в районе Часова Яра – Марочко
07:39На юге Украины вновь объявили воздушную тревогу
07:25Линия фронта ВСУ может обрушиться уже весной – Балицкий
Лента новостейМолния