https://ukraina.ru/20231220/1052264024.html

Житель Комсомольска-на-Амуре за шпионаж для Украины отправится в колонию на 9,5 лет

Житель Комсомольска-на-Амуре за шпионаж для Украины отправится в колонию на 9,5 лет - 20.12.2023 Украина.ру

Житель Комсомольска-на-Амуре за шпионаж для Украины отправится в колонию на 9,5 лет

За госизмену мужчина проведет почти 10 лет в колонии строго режима, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю

2023-12-20T10:17

2023-12-20T10:17

2023-12-20T10:17

новости

фсб

госизмена

шпионаж

приговор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1e/1050595600_0:0:1664:936_1920x0_80_0_0_4accb338719d6e946613c5631628aa36.jpg

В 2023 году житель Комсомольска-на-Амуре через интернет вышел на связь с представителем ГУР Министерства обороны Украины для передачи сведений о военных объектах на территории Хабаровского края. Данные в последствии могли быть использованы для диверсий и терактов, в том числе ударов беспилотников по местам погрузки, содержания или следования военной техники. По данному факту было возбуждено уголовное дело по факту государственной измены в форме шпионажа.20 декабря Хабаровский краевой суд признал мужчину виновным и приговорил его к 9,5 годам исправительной колонии строгого режима.

https://ukraina.ru/20231218/1052190742.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, фсб, госизмена, шпионаж, приговор