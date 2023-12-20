Житель Комсомольска-на-Амуре за шпионаж для Украины отправится в колонию на 9,5 лет
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За госизмену мужчина проведет почти 10 лет в колонии строго режима, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю
В 2023 году житель Комсомольска-на-Амуре через интернет вышел на связь с представителем ГУР Министерства обороны Украины для передачи сведений о военных объектах на территории Хабаровского края.
Данные в последствии могли быть использованы для диверсий и терактов, в том числе ударов беспилотников по местам погрузки, содержания или следования военной техники. По данному факту было возбуждено уголовное дело по факту государственной измены в форме шпионажа.
20 декабря Хабаровский краевой суд признал мужчину виновным и приговорил его к 9,5 годам исправительной колонии строгого режима.
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