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Подполковник ФСБ Сергей Храпач о войнах могущественных разведок мира и о том, как КГБ превращалось в ФСБ

Подполковник ФСБ Сергей Храпач о войнах могущественных разведок мира и о том, как КГБ превращалось в ФСБ - 20.12.2023 Украина.ру

Подполковник ФСБ Сергей Храпач о войнах могущественных разведок мира и о том, как КГБ превращалось в ФСБ

Россия отмечает 20 декабря День работника органов безопасности. Это профессиональный праздник сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и других служб госбезопасности, установленный на основании указа президента России с 1995 года. Ранее в течение многих десятилетий указанный день неофициально знаменовался как День чекиста.

2023-12-20T04:38

2023-12-20T04:38

2023-12-20T04:38

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разведка

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Топ-5 лучших разведок мира определил подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, как формировались ФСБ, ЦРУ, MI6, "Моссад" и другие спецслужбы.— Сергей Валентинович, как вы считаете, какие самые эффективные разведки мира? Давайте попробуем составить топ-5 лучших спецслужбы мира.— Если говорить о спецслужбах мира, начиная с периода новейшей истории, с предвоенного периода, я назвал бы одной из самых эффективных разведывательных и контрразведывательных служб — КГБ СССР и его структурные подразделения. Чуть позади них я бы поставил спецслужбы США: ЦРУ как разведывательный орган и ФБР как контрразведывательный — поскольку это тоже профессиональные органы безопасности. Третье место я бы отдал израильской разведывательной службе "Моссад", которая доказала свою эффективность. То, чем сейчас владеет Израиль — танковая, авиационная промышленность, ядерное оружие — это все результаты работы "Ведомства" (именно так переводится название "Моссад"). Без разведывательной службы, героизма и профессионализма ее сотрудников, Израиль не мог бы иметь мощную армию и сильную военную промышленность. Из открытых источников, в которых описаны операции "Моссада", можно узнать, например, как они получали техническую документацию, специалистов, оборудование для производства военной техники — поскольку до 1948 года никакой индустрии, а тем более военной, в Израиле не было. Теперь же израильтяне производят собственные танки, БМП, боевую авиацию, которые сегодня котируются на мировом рынке вооружений. Например, знаменитый танк "Меркава" (наверное, слышали про него), который разработан и выпускается в Израиле, — необычная боевая машина по компоновке и вооруженной защищенности. Такую больше нигде в мире не производят.В Израиле также есть контрразведывательная служба "Шабак", которая борется с террористами, защищает промышленные объекты и обеспечивает внутреннюю безопасность страны. С учетом того, что террористы до сих пор не смогли уничтожить Израиль, можно даже поставить "Моссад" между КГБ и ЦРУ по уровню подготовки и профессиональности.На четвертое место я бы поместил британские спецслужбы МI6, поскольку они тоже получали неплохую информацию для обеспечения своего государства. Пятый пункт отдадим антитеррористическим и контрразведывательным службам ФРГ. Они обычно не значатся в заголовках, и мало кто знает, как называются. Самая главная из них — Федеральная разведывательная служба (БНД) Германии. Это профессиональная организация, которая тщательно и профессионально, но не публично, выполняет свои функции. Все упомянутые службы — это те, кто действительно может создать проблему государствам-конкурентам, вероятному противнику, и способны эффективно бороться с такими же органами на другой стороне.— А Федеральную службу безопасности (ФСБ) мы тоже поставим на первое место как наследницу КГБ?— Да, конечно. Федеральная служба безопасности, безусловно, унаследовала боевые традиции КГБ.Исторически КГБ, "рука Москвы" у всех на слуху. Любой читатель — и зарубежный, и российский — назови КГБ, кто-то вздрогнет, кто-то приятно вспомнит.После распада Союза и упразднения КГБ СССР в Российской Федерации на базе одноименной службы РСФСР было создано Агентство федеральной безопасности, которое было переформировано в Министерство безопасности РФ, ставшее Федеральной службой контрразведки, трансформированной в ФСБ. Российские органы безопасности показали высокую степень подготовки и эффективности, за критерий которой можно взять хотя бы то, что, несмотря на попытки раздувания внутреннего сепаратизма, разжигания локальных конфликтов Россия сохранила не только суверенитет, но и территориальную целостность, военно-промышленный потенциал. Террористические атаки пресечены, боевики уничтожены или осуждены.Рассуждая об эффективности ФСБ, конечно, нельзя не понимать, что работа спецслужбы похожа на прием таблетки от головной боли: таблетку выпил и голова больше не болит.Невозможно на 100% выявить все разведывательные и диверсионно-террористические устремления спецслужб и организаций вероятного противника — таких достижений нет ни у одной спецслужбы за все время их существования, начиная с библейских времен.Ресурс любой такой службы всегда конечен и ограничен финансовыми, техническими и кадровыми возможностями. От того, насколько эффективно они используются зависит результативность и, соответственно, безопасность государства и граждан. А вот минимизировать негативное влияние можно. Мы идем на острие борьбы с террором, начиная с событий начала 90-х годов, когда на окраинах СССР, а потом России, начали проявляться сепаратистские настроения и направления деятельности.Вспомните события тех лет в Чечне, в Дагестане. Например, ситуацию в Чечне удалось побороть не только боевыми и экономическими методами, но и с помощью спецслужб, участвовавших в этих процессах.Можно сказать, что ФСБ, действующий контрразведывательный и антитеррористический орган, показал, что они могут своевременно получать необходимую информацию, своевременно реализовывать ее и купировать угрозы.Самая главная задача любой спецслужбы — не по факту расследовать совершенные преступления, а по возможности предотвращать их.Сегодня против нас работают и германцы, и американцы, и британцы, и израильские специалисты — собирают информацию о том, что происходит внутри страны. Спецслужбы Турции тоже руку прикладывают в наших южных регионах.А относительно небольшой по числу людей ФСБ приходится в одиночку противостоять целому блоку иностранных разведывательных органов. Это очень непросто.Плюс нашим службам приходится с учетом СВО выявлять диверсионные, террористические устремления. Исполнителем ведь может быть кто угодно, а заказчик — не всегда СБУ. Есть и другие организации, которые пользуясь случаем, пытаются расшатать ситуацию в России.— Каким угрозам и как приходится противостоять ФСБ?— Если говорить о механизмах, с которыми приходится сталкиваться ФСБ, опасность представляет не столько диверсант, который взорвет очередной мост. Это неприятно, но страна у нас большая, ресурсов много — восстановить разрушенную магистраль можно довольно быстро.Вопрос в том, что враг старается расшатать политическую стабильность государства, посеять национальную или религиозную рознь, устроить региональный сепаратизм. С этим гораздо сложнее бороться— Почему?— Потому что очень много народу вовлечено. Естественно, такие люди не ходят по улице с флагами и не кричат о своих устремлениях.Если бы наши спецслужбы были неквалифицированными, нашему противнику удалось бы развалить страну, как это было сделано с СССР. Вспомните, как в 1916–1917 годах различные эсеровские и большевистские агитаторы шатали дисциплину русской армии, а солдаты бросали фронт и бежали во внутренние регионы.Так вот ФСБ в том числе противостоит и этому. Самый простой критерий оценки их работы: солдат находится на фронте, а не с оружием болтается по городу, небритый и неопрятный.Соответственно, мы видим, что наши вооруженные силы воюют, держат фронт на линии соприкосновения, выполняют задачи СВО. А контрразведывательное обеспечение вооруженных сил тоже держится на высоком уровне.— Давайте обратимся к истории и вспомним три самые яркие операции, проведенные КГБ?— Если брать военный период, мне приходит на ум знаменитая операция КГБ, по мотивам которой снят фильм "Тегеран-43" — о срыве планов германских разведывательных органов по уничтожению глав антигитлеровской коалиции.Благодаря этому успеху КГБ, все лидеры стран, которые участвовали в 1943 году в Тегеранской конференции, прошли невредимыми тот период и дожили до старости. Хотя ситуация была очень серьезная.Напомню, Гитлер поручил своим диверсантам и разведывательным органам получить информацию и уничтожить людей физически. Подробно об этой истории каждый может прочитать или посмотреть в художественном фильме. А я бы операцию "Тегеран-43" поставил в лидеры нашей тройки.Следующая важная наша операция — вербовка Кембриджской пятерки, представителей британской элиты, которые участвовали в процессе принятия решений на своем государственном уровне.Это серьезная агентура, выявленная и завербованная представителями организации, которая впоследствии стала именоваться КГБ СССР. Неважно, как она называлась — по сути это КГБ, органы безопасности Советского Союза.Наконец, третье — это атомный проект, который позволил СССР в кратчайшие сроки создать атомный паритет — сделать ядерное оружие.Если мы вспомним историю, американцы сделали ядерное оружие, продемонстрировали его в Японии и намекнули Союзу недвусмысленно — мы можем все, что угодно сделать с вами. Поэтому наша страна поставила жесткую задачу — быстро создать аналогичное ядерное оружие, что и было сделано.По фундаментальным исследованиям в области ядерной энергии СССР был впереди всей планеты, но у нас не было такой базы, какую имела Америка, выкачав ядерную технологию из побежденной Германии. С помощью разведывательных действий мы получили доступ к этому проекту и смогли очень быстро сделать ядерное оружие.Американский ФБР не смог своевременно выявить наших агентов, хотя впоследствии, к сожалению, раскрыл некоторых наших сотрудников.Соответственно, СССР сохранил свою идентичность и территориальную целостность. Ведь американцы в 1947 году были очень серьезно настроены — в том числе были готовы руками бывших солдат Вермахта воевать с Советским Союзом.Последний же находился на серьезном экономическом изломе, и, если бы американцы и британцы начали войну, не факт, что мы бы их победили.Наличие ядерного оружия у СССР, а также большой промышленный военный потенциал, охладили пыл наших вероятных противников. Советский Союз до 1991 года был мощным государством, с которым считались.— Расскажите, о диверсантах и шпионах. Как их ловили, вычисляли у нас?— Наша контрразведывательная служба во время Второй мировой войны называлась "Смерш" — "Смерть шпионам!".Когда Советский Союз победил Германию, к нам попало большое количество архивных немецких документов, в том числе контрразведывательных. Их проанализировали и поняли, что советские спецслужбы, в том числе "Смерш", эффективно выявляли диверсионные устремления врага и диверсантов.Германия во время войны направляла за фронтовую зону в Советский Союз десятки тысяч агентов, но органы контрразведки и "Смерш" выявляли их своевременно. Если соотнести число засылаемых разведчиков, то эффективность "Абвера" [орган военной разведки и контрразведки Германской империи, Веймарской республики и нацистской Германии] в отличие от "Смерш" была низкой.Вообще, если говорить о цифрах, то сложно судить, например, сто агентов — это много или мало? Но если посмотреть на ущерб — сколько было взорвано морских портов, через которые шел ленд-лиз [военная программа США], например? Нисколько.Сколько было взорвано пороховых заводов? Много ли было совершено серьезных диверсий на железной дороге, когда неделями или месяцами армия не могла получать военную технику? Нисколько. Мелкие происшествия были, конечно: на день-два, максимум — на неделю.Если анализировать ситуацию послевоенного времени, никаких серьезных диверсий (которые могли поставить под угрозу производство боеприпасов или военной техники) не было. Как пример из этого периода можно вспомнить штурм дворца Амина или операцию "Шторм-333".Ее осуществляли сотрудники спецслужб: КГБ, группа "Альфа". Последняя сформировалась после первых вызовов, когда активно начали развиваться экстремистские организации в мире. В том числе, когда на Олимпийских играх в Мюнхене террористами была захвачена команда Израиля, а ее спортсмены убиты.Тогда у многих государств образовался вопрос — нужно иметь такое подразделение, которое сможет эффективно бороться с терроризмом. В СССР появилась "Альфа" — так называемая группа "А". Потом ее "обкатали" через какое-то время при захвате дворца Амина — резиденциии президента Афганистана, которую защищал целый полк.Спецназовцы из группы "А" при поддержке другого боевого подразделения смогли обезоружить и освободить этот важный форпост. Впоследствии во все учебники по спецназу вошла эта операция как образец эффективного, с минимальными потерями захвата объекта серьезного уровня.Из последнего по шпионам приходит скандальная история Олега Пеньковского — в 60-е годы был такой полковник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых Сил СССР.Он работал сразу на две спецслужбы: английскую и американскую. Его шпионский статус был серьезный — он много знал. А выявили его контрразведчики КГБ. [В 1963 году обвинён в шпионаже (в пользу США и Великобритании) и измене Родине, в связи с чем по приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР расстрелян.]

https://ukraina.ru/20221014/1039731320.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, разведка, кгб, фсб, цру, спецслужба, шпионы, ссср, германия, терроризм, диверсанты, запад