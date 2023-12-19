В ВСУ заговорили о том, что Байден может продать поражение Украины
© скриншотДжо Байден смеется в ответ на вопрос журналиста
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Украинский журналист Кирилл Сазонов, воюющий на стороне ВСУ, предположил, что президент США Джо Байден может продвинуть идею мирных переговоров между Россией и Украиной ради того, чтобы поднять свой рейтинг перед предстоящими президентскими выборами в США
"Лишь бы он (прим. ред. – Джо Байден) не попытался продать своему электорату на выборах 2024 года мирные переговоры Украины и России, назвав это "перемогой". Вот чего я опасаюсь", — сказал Сазонов в интервью каналу Politeka.
Кроме того, журналист считает, что Байден не сможет оказать Украине необходимую поддержку без одобрения представителей Республиканской партии. Сазонов надеется, что демократам и их политическим соперникам удастся договориться.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что очередная попытка прийти к соглашению в вопросе защиты границ США, что даёт зелёный свет на одобрение дополнительного финансирования Киева на предстоящий год, провалилась. Это ещё больше снизило шансы на любое голосование до Рождества.
При этом, согласно новому опросу Гарварда/Харриса, бывший президент США Дональд Трамп не только сохранил, но и увеличил показатели в рейтинге кандидатов в президенты. Действующего главу Белого дома он опережает на 4%. До этого телеканал NBC сообщал, что рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на должности президента США достиг нового антирекорда. Его действия критикуют 56% избирателей.