https://ukraina.ru/20240920/1025052385.html

Петлюра + Махно = ?

Петлюра + Махно = ? - 20.09.2024 Украина.ру

Петлюра + Махно = ?

20 сентября 1919 года назад между петлюровцами и махновцами был заключён договор о военном союзе. Жмеринское соглашение породило достаточно странный альянс националистов и анархистов, немыслимый ещё несколько месяцев назад

2024-09-20T16:00

2024-09-20T16:00

2024-09-20T16:00

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На фронтах Гражданской войны ситуация менялась настолько стремительно, что предсказать что-либо было нельзя. Ещё за месяц до Жмеринского соглашения гораздо более вероятным был союз Петлюры и Деникина. Однако в итоге махновцы и петлюровцы на некоторое время объединились против белых.После ухода немцев в конце 1918 года ситуация на Украине отличалась крайней нестабильностью. Сначала петлюровцы быстро прогнали гетманцев. Но затем красные легко изгнали петлюровцев, а часть их командиров перешла на службу к большевикам. А уже через несколько недель большинство перешедших командиров поругались с большевиками и ушли в зелёные. Зелёный потоп надломил силы РККА на Украине, большевики ретировались под ударами белых и частично петлюровцев.На бумаге Петлюра имел целую армию, но в реальности все было не так радужно. Боеспособность войск и их реальная численность существенно уступали и белым, и красным. Петлюра остро нуждался в союзниках, и казалось, что договор с белыми лишь вопрос времени. Тем более что к этому склонялись и командующие Галицкой армией, которые видели в белых офицерах союзников.Белые тоже не имели претензий к галичанам и готовы были разговаривать. Но с Петлюрой было сложнее.Командование Добровольческой армии воспринимало его как авантюриста и такого же большевика, только под жёлто-голубым флагом. Они согласны были сотрудничать с Петлюрой только на условиях его полного подчинения и без подпитывания каких-либо иллюзий о независимости. На "территориальную самобытность" Украины в составе будущей единой России они охотно соглашались, но о независимости Украины и речи быть не могло. Петлюра же не шёл на компромиссы в этом вопросе.Какое-то время отношения между двумя сторонами находились в подвешенном и неясном состоянии. Но после знаменитого киевского конфликта ни о каком сотрудничестве не могло быть и речи (обе армии одновременно заняли Киев, но на параде подчинённые Сальского решили сорвать вывешенный рядом с украинским русский флаг и растоптать его, итогом чего стал погром петлюровцев, заплутавших в незнакомом городе).Теперь Петлюра еще острее нуждался в союзниках. Так стал возможен неожиданный альянс с Махно.Тот незадолго до вышеописанных событий поругался с большевиками и оказался вне закона. Ему удалось объединиться с армией атамана Григорьева и убить его, по сути захватив его армию. Но после конфликта с красными и наступления белых Махно оказался в крайне сложном положении. Теперь он был со всех сторон зажат неприятелями, а в боях с белыми понёс значительные потери и почти не имел боеприпасов.Наиболее логичным решением в этой ситуации было договориться с Петлюрой, чьи войска находились в его тылу. В конце концов, петлюровцы были хотя бы отчасти революционерами, пусть и неправильными, тогда как белые для Махно по умолчанию были контрреволюционерами.Кроме того, каждая из сторон держала в уме возможность пополнить свои ряды за счёт союзника. Махно совсем недавно уже удалось провернуть такую комбинацию с Григорьевым. Словом, этот союз был вполне прагматичным, в нём нуждались обе стороны, но никто друг другу не доверял, и все каждую минуту были готовы перевернуть шахматную доску.По условиям договора махновцы получали от Петлюры большое количество боеприпасов, а их многочисленные раненые поступали на излечение в тыловые госпитали армии УНР. Махновцы, в свою очередь, обязались согласовывать все свои действия со штабом Петлюры. Они имели определённую степень автономии, но Петлюра категорически запретил их агитацию в своей армии (махновцы пытались добиться свободы агитации в УНР).Никто из союзников не доверял друг другу. Махновцы явно рассчитывали провернуть тот же трюк, что с григорьевцами. Но Петлюра проявлял осторожность и не дал такой возможности.Этот странный союз распался сам собой. Впрочем, махновцы взяли от него всё, что хотели. Получили боеприпасы и отдали раненых. Что позволило осуществить успешный рейд по тылам белых.Что касается Петлюры, то он по сути получил от этого союза только моральное удовлетворение. На бумаге его силы выросли, но фактически это не принесло ему никакой пользы.Вдохновившись махновским рейдом, Петлюра в октябре 1919 года попытался начать наступление на Одессу, которое через несколько дней обернулось тяжёлым поражением.Дальше каждый действовал сам по себе. Махновцы, потеряв в боях с белыми и от эпидемии тифа большое количество бойцов, практически прекратили существование. Революционная повстанческая армия Украины была распущена Махно в начале января 1920 года.Что касается Петлюры, то после неудачной попытки наступления он окончательно рассорился с галичанами, которые ушли к белым. Армия УНР была не способна противостоять Добровольческой армии и откатывалась, теряя город за городом.Новый, 1920-й, год Петлюра встречал уже в Польше.

https://ukraina.ru/20240831/1024802006.html

https://ukraina.ru/20240517/1023620700.html

https://ukraina.ru/20201215/1029971118.html

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история, гражданская война, симон петлюра, нестор махно, 1919 г, история украины, украина, россия