https://ukraina.ru/20240920/1057588389.html

ВСУ не увидят в Telegram, как Лавров будет общаться с представителями стран Запада. Итоги 20 сентября

ВСУ не увидят в Telegram, как Лавров будет общаться с представителями стран Запада. Итоги 20 сентября - 20.09.2024 Украина.ру

ВСУ не увидят в Telegram, как Лавров будет общаться с представителями стран Запада. Итоги 20 сентября

Украинским чиновникам и военнослужащим запретили пользоваться популярным мессенджером. Все участники убийства корреспондента Sputnik Рассела Бентли найдены. Министр иностранных дел России Сергей Лавров запланировал встречи с представителями стран Запада

2024-09-20T17:57

2024-09-20T17:57

2024-09-20T17:57

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На Украине "дожали" запрет Telegram С 2022 года на Украине с разной интенсивностью продолжалась дискуссия о запрете использования популярного мессенджера Telegram, который Киев считает якобы угрозой национальной безопасности. В пятницу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны запретил чиновникам и военным его использование на служебных устройствах. Так, Национальный координационный центр кибербезопасности Украины "принял решение ограничить использование Telegram в органах государственной власти, военных формированиях, на объектах критической инфраструктуры". В опубликованном сообщении отмечалось, что с этого дня использовать мессенджер смогут только те лица, для которых работа с Telegram является частью служебных обязанностей. В начале августа глава комитета Верховной Рады по вопросам информационной политики Никита Потураев заявлял, что Киев не имеет возможности регулировать работу Telegram, как и любой другой соцсети, поэтому мессенджер следует заблокировать. Он указывал, что Telegram пользуется около 80% жителей Украины, а руководство компании не поддерживает официальных контактов с Киевом, что якобы является серьезной угрозой национальной безопасности. До этого руководитель ГУР Буданов* также неоднократно призывал "закрыть" мессенджер на Украине. Реализовать это "достаточно трудно, но возможно", и важно "офизичить" все Telegram-каналы. Отметим, что с начала проведения российской спецоперации этот мессенджер стал основным каналом обмена и получения информации. Какие санкции последуют за нарушением запрета украинских спецслужб не сообщается. Убийцы Техаса найденыУстановлены имена четырех военнослужащих российской армии, убивших 64-летнего корреспондента Sputnik Рассела Бентли, известного по позывному Техас. Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов в апреле этого года запытали легендарного американца, бывшего военнослужащего армии США, приехавшего в 2014 году в Донецк, чтобы вместе с местными жителями противостоять агрессии киевского режима."8 апреля 2024 года в городе Донецке военнослужащие Вансяцкий, Агальцев и Иорданов применили к нему физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть. В тот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ 2115 с его телом. 9 апреля 2024 года по указанию Вансяцкого военнослужащий той же войсковой части Бажин совершил укрывательство особо тяжкого преступления, переместив останки Бентли с места произошедшего", - сообщили сегодня в Следственном комитете. Всех четверых фигурантов в зависимости от роли каждого обвиняют в превышении полномочий, применении физического насилия и пыток, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, а также в укрывательстве особо тяжкого преступления путем перемещения останков умершего в другое место. Расследование уголовного дело завершено, обвиняемые знакомятся с материалами. В дальнейшем дело будет передано в суд, уведомили в СК. Напомним, 15 апреля супруга Техаса Людмила Бентли сообщила, что ее мужа задержали рядом с Автобазой в Петровском районе Донецка и "продолжают незаконно удерживать военные, танкисты, из 5-й бригады". Туда американец прибыл для оказания гумпомощи пострадавшим после очередного обстрела украинской армии. На 11-й день после его исчезновения ряд источников сообщили, что он погиб.Предстоящие контакты России с ЗападомВ графике министра иностранных дел России Сергея Лаврова значатся встречи с представителями стран Запада в ходе рабочей поездки на Генассамблею ООН 28 сентября. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что "подобные контакты проводились" и ранее. По ее словам, никакой сенсации в этом нет, а полный отказ от диалога с Западом только накалит и без того тяжелую обстановку. С кем именно у Лаврова запланированы контакты не сообщается, но замглавы МИД РФ Сергей Рябков уже исключил из этого списка госсекретаря США Энтони Блинкена. "Нет, конечно, о чем с ним говорить", - сказал дипломат. Тем временем, новый министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выразил надежду на проведение переговоров с российским коллегой. "Надеюсь, что удастся организовать двустороннюю встречу", - цитирует его агентство Казем Джалали.В прошлом году Лавров сказал с трибуны ООН об агрессивной политике Запада, а также заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но никакие предложения по прекращению огня рассмотрены не будут. Имея ввиду Минские соглашения, он подчеркивал, что РФ уже однажды поддержала прекращение огня, но "вы нас обманули".Генеральная Ассамблея во вторник собралась на 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.* Признан в РФ террористом и экстремистом

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