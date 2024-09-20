Из чемпионки в стрелки: украинскую тяжелоатлетку ликвидировали в зоне СВО - 20.09.2024 Украина.ру
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Из чемпионки в стрелки: украинскую тяжелоатлетку ликвидировали в зоне СВО
Из чемпионки в стрелки: украинскую тяжелоатлетку ликвидировали в зоне СВО - 20.09.2024 Украина.ру
Из чемпионки в стрелки: украинскую тяжелоатлетку ликвидировали в зоне СВО
В Курской области уничтожена чемпионка Украины в тяжелой атлетике Нина Пашкевич, которая променяла штангу на оружие. Об этом 20 сентября в своем телеграм-канале сообщил военкор Руслан Татаринов
2024-09-20T16:35
2024-09-20T16:35
новости
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вооруженные силы украины
всу
спорт
ликвидация
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При этом украинские СМИ утверждают, что 47-летняя Пашкевич погибла при выполнении боевого задания на территории Донецкой Народной Республики, где находилась как стрелок ВСУ.По последним данным украинского Минобороны, в ВСУ сейчас служат более 67 тысяч женщин, из них 19 тысяч — гражданские сотрудницы.Первые представительницы слабого пола ВСУ начали попадать в плен к российским военным в середине февраля текущего года. Средний возраст — 35 лет, служат чаще всего в нацистских подразделениях "Азов"* и "Айдар"*. Это значит, отмечают эксперты, что дамы преимущественно пошли на фронт добровольцами, то есть по зову сердца.В апреле этого года Минобороны Украины заявило об активизации усилий по "внедрению гендерного равенства" среди украинских военнослужащих. Для этого ведомство обещало обучить 200 гендерных советников.Еще чуть раньше советник по гендерным вопросам командующего сухопутными силами ВСУ Оксана Григорьева заявила, что Киеву следует призывать женщин в армию по примеру Израиля. А вот депутат Верховной рады Максим Бужанский сказал, что женскую тему педалируют "грантоеды", которые получают на это средства с Запада.Тем временем, с фронта регулярно приходят сообщения о ликвидации или ранении вэсэушниц. Так, в конце августа российские военные уничтожили в зоне спецоперации идейного боевика “Правого сектора”* с позывным "Иранка" Наталью Кузнецову. Она вступила в ряды ВСУ вслед за мужем Виктором Панаско по кличке "Иранец", который нашел свою смерть под Артемовском (Бахмутом).Еще по теме: Вэсэушница, требовавшая отменить Минские, рассказала, сколько зарабатывает на фронте.*Организация признана в России террористической, е деятельность запрещена в РФ
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новости, украина, курская область, россия, вооруженные силы украины, всу, спорт, ликвидация
Новости, Украина, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, спорт, ликвидация

Из чемпионки в стрелки: украинскую тяжелоатлетку ликвидировали в зоне СВО

16:35 20.09.2024
 
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В Курской области уничтожена чемпионка Украины в тяжелой атлетике Нина Пашкевич, которая променяла штангу на оружие. Об этом 20 сентября в своем телеграм-канале сообщил военкор Руслан Татаринов
"В Курской области ликвидирована чемпионка Украины и мира в тяжелой атлетике Нина Пашкевич", - написал журналист.
При этом украинские СМИ утверждают, что 47-летняя Пашкевич погибла при выполнении боевого задания на территории Донецкой Народной Республики, где находилась как стрелок ВСУ.
По последним данным украинского Минобороны, в ВСУ сейчас служат более 67 тысяч женщин, из них 19 тысяч — гражданские сотрудницы.
Первые представительницы слабого пола ВСУ начали попадать в плен к российским военным в середине февраля текущего года. Средний возраст — 35 лет, служат чаще всего в нацистских подразделениях "Азов"* и "Айдар"*. Это значит, отмечают эксперты, что дамы преимущественно пошли на фронт добровольцами, то есть по зову сердца.
10 сентября, 15:58
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В апреле этого года Минобороны Украины заявило об активизации усилий по "внедрению гендерного равенства" среди украинских военнослужащих. Для этого ведомство обещало обучить 200 гендерных советников.
Еще чуть раньше советник по гендерным вопросам командующего сухопутными силами ВСУ Оксана Григорьева заявила, что Киеву следует призывать женщин в армию по примеру Израиля. А вот депутат Верховной рады Максим Бужанский сказал, что женскую тему педалируют "грантоеды", которые получают на это средства с Запада.
Тем временем, с фронта регулярно приходят сообщения о ликвидации или ранении вэсэушниц. Так, в конце августа российские военные уничтожили в зоне спецоперации идейного боевика “Правого сектора”* с позывным "Иранка" Наталью Кузнецову. Она вступила в ряды ВСУ вслед за мужем Виктором Панаско по кличке "Иранец", который нашел свою смерть под Артемовском (Бахмутом).
28 августа, 16:19
На тот свет всей семьей: боевик "Правого сектора"* "Иранка" ликвидирована вслед за мужемРоссийские военные уничтожили в зоне спецоперации идейного боевика “Правого сектора”* с позывным "Иранка" Наталью Кузнецову. Этот факт подтвердили в "Правом секторе"*
Еще по теме: Вэсэушница, требовавшая отменить Минские, рассказала, сколько зарабатывает на фронте.
*Организация признана в России террористической, е деятельность запрещена в РФ
 
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