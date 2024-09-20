Узбекистанский хаб для РФ под угрозой. Чем чреват разворот Ташкента в сторону Вашингтона? - 20.09.2024 Украина.ру
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Узбекистанский хаб для РФ под угрозой. Чем чреват разворот Ташкента в сторону Вашингтона?
Узбекистанский хаб для РФ под угрозой. Чем чреват разворот Ташкента в сторону Вашингтона? - 20.09.2024 Украина.ру
Узбекистанский хаб для РФ под угрозой. Чем чреват разворот Ташкента в сторону Вашингтона?
Узбекистан как и Турция преследуют свои экономические цели, сотрудничая с враждебным России Западом, а новый договор Ташкента и Вашингтона об обмене таможенной информацией это подтверждает. Зачем это США и создаст ли такое сотрудничество дефицит товаров в России рассказал кандидат экономических наук Александр Разуваев в комментарии для Украина.ру
2024-09-20T16:33
2024-09-20T16:33
россия
узбекистан
ташкент
шавкат мирзиёев
евразийский союз
импорт
экспорт
торговля
экономика
антироссийские санкции
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Таможенный комитет Узбекистана и Погранично-таможенная служба США заключили договор об обмене таможенной информацией, согласно которому американская сторона обязалась помочь цифровизировать экспортно-импортный поток, бороться с торговлей людьми, наркотрафиком и другими преступлениями в Узбекистане. Вашингтон теперь будет располагать информацией о поставках через границу, а это грозит параллельному импорту, который помогал РФ обходить западные санкции. Весомую роль в борьбе с большим количеством ограничений играют два ключевых хаба - Киргизия и Узбекистан, благодаря которым в России нет дефицита товаров, сказал Разуваев. К примеру, минувшим летом узбекские СМИ писали, что объем торговли с Россией вырос на 29,3%, но это не замещает стремления Ташкента вписаться в глобальную экономику. "Узбекистан не входит в Евразийский союз, они наблюдатели, которые стараются вписаться в глобальную экономику. Им нужны инвестиции, а потому с Западом они ссориться не будут. Узбеки входят в союз тюрских государств и это для них поважнее, чем отношения с нами. Более того, они рискуют попасть под санкции. При таком развитии событий нам нужно будет брать их на содержание, но тут рискуем надорваться. Всегда должен быть баланс", - пояснил эксперт. По его словам, если слабая власть Киргизии действительно пророссийская, то Узбекистан "сам себе на уме". Для справки. По состоянию на 1 июля государственный долг Ташкента впервые превысил 37 млрд долларов. С 2017 по 2023 годы эта сумма увеличилась в три раза. По данным Международного валютного фонда, на 2024-го общий внешний долг Узбекистана составлял 53 миллиарда долларов. В том числе и поэтому Узбекистан допускает агрессивную экономическую экспансию, которую подают под видом "благотворительной помощи". Власти всерьез полагают, что привлекая инвестиции и благодаря высокой демографии, страна сможет переплюнуть Казахстан. "Узбеки - сложные ребята, которые и при первом президенте заигрывали со Штатами. Рынки капитала для их компаний важны и из-за денег они пойдут на сотрудничество с США. Что касается евразийской интеграции Узбекистана, мое мнение, что надо выстроить с ними те же отношения, которые есть у России с Азербайджаном сейчас", - указал Разуваев. Собеседник напомнил, как в мае 2014 года в Астане президентами России, Белоруссии и Казахстане был подписан договор о Евразийском экономическом союзе. Тогда Александр Лукашенко неожиданно заявил, что объединение этих стран приведет к образованию одного большого государства - это и есть большая Россия. В такой союз узбеки не интегрируются, стоят обособленно, и, напротив, включать их в единую экономическую систему было бы для РФ затруднительно. "Если говорить об Азии, в целом минуя Казахстан, надо сказать, что она очень проблемная. Коррупция и разгул бандитизма там имеют огромный масштаб. Неизвестно достоверно, что там с исламистами, наркоторговлей, хлопковой мафией, подпольным бизнесом", - подчеркнул кандидат экономических наук. С другой стороны, Россия уже сегодня поставляет в республику широкий объем товаров от продовольствия до технического оборудования. В Узбекистане работают российские химические и нефтегазовые предприятия, такие как "Лукойл" и "ХимАгро". По данным Минэкономразвития, в функционирует более более трех миллионов предприятий с участием РФ. Накануне российский премьер Михаил Мишустин встретился с президентом республики Шавкатом Мирзиеевым, стороны обсудили развитие сотрудничества между Россией и Узбекистаном. "В прошлом году Узбекистан продал в Россию товаров на 318 млрд рублей. 90 миллиардов выручил за текстиль. В первом полугодии 2024-го взаимный товарооборот вырос почти на 9% и составил 412 миллиардов рублей. Но в правительствах двух стран держат в уме задачу по увеличению товарооборота в три раза к 2030 году", - пишут "Санкт-Петербургские ведомости". В мае президент Владимир Путин заявлял, что отношения РФ и Узбекистана находятся на подъеме, и республика является надежным союзником России. Вот и получается, что стратегия Вашингтона направлена на то, чтобы ослабить нашу экономику, блокировать серый хаб, и если не получится создать дефицит, то хотя бы приложить руку к росту цен на все товары из-за осложненной логистики. "То, что сегодня узбеки не хотят ссорится с американцами нас не слишком напрягает, потому что включать Узбекистан в единую экономическую систему сложно, пускай они лучше сами. А что касается экономического хаба, который необходим для параллельного импорта, то я думаю, что наши обязательно что-нибудь придумают", - заключил Александр Разуваев. Подробнее по теме - в интервью политтехнолога Дмитрия Выдрина "США запустили сценарий "украинизации" Казахстана и Узбекистана" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240801/1056614632.html
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Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, узбекистан, ташкент, шавкат мирзиёев, евразийский союз, импорт, экспорт, торговля, экономика, антироссийские санкции, запад, сво, новости
Россия, Узбекистан, Ташкент, Шавкат Мирзиёев, Евразийский союз, импорт, экспорт, торговля, экономика, антироссийские санкции, Запад, СВО, Новости

Узбекистанский хаб для РФ под угрозой. Чем чреват разворот Ташкента в сторону Вашингтона?

16:33 20.09.2024
 
США Узбекистан
США Узбекистан
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Анастасия Градинарова
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Узбекистан как и Турция преследуют свои экономические цели, сотрудничая с враждебным России Западом, а новый договор Ташкента и Вашингтона об обмене таможенной информацией это подтверждает. Зачем это США и создаст ли такое сотрудничество дефицит товаров в России рассказал кандидат экономических наук Александр Разуваев в комментарии для Украина.ру
Таможенный комитет Узбекистана и Погранично-таможенная служба США заключили договор об обмене таможенной информацией, согласно которому американская сторона обязалась помочь цифровизировать экспортно-импортный поток, бороться с торговлей людьми, наркотрафиком и другими преступлениями в Узбекистане.
Вашингтон теперь будет располагать информацией о поставках через границу, а это грозит параллельному импорту, который помогал РФ обходить западные санкции.
Весомую роль в борьбе с большим количеством ограничений играют два ключевых хаба - Киргизия и Узбекистан, благодаря которым в России нет дефицита товаров, сказал Разуваев. К примеру, минувшим летом узбекские СМИ писали, что объем торговли с Россией вырос на 29,3%, но это не замещает стремления Ташкента вписаться в глобальную экономику.
"Узбекистан не входит в Евразийский союз, они наблюдатели, которые стараются вписаться в глобальную экономику. Им нужны инвестиции, а потому с Западом они ссориться не будут. Узбеки входят в союз тюрских государств и это для них поважнее, чем отношения с нами. Более того, они рискуют попасть под санкции. При таком развитии событий нам нужно будет брать их на содержание, но тут рискуем надорваться. Всегда должен быть баланс", - пояснил эксперт.
По его словам, если слабая власть Киргизии действительно пророссийская, то Узбекистан "сам себе на уме".
Для справки. По состоянию на 1 июля государственный долг Ташкента впервые превысил 37 млрд долларов. С 2017 по 2023 годы эта сумма увеличилась в три раза. По данным Международного валютного фонда, на 2024-го общий внешний долг Узбекистана составлял 53 миллиарда долларов. В том числе и поэтому Узбекистан допускает агрессивную экономическую экспансию, которую подают под видом "благотворительной помощи".
Власти всерьез полагают, что привлекая инвестиции и благодаря высокой демографии, страна сможет переплюнуть Казахстан.
"Узбеки - сложные ребята, которые и при первом президенте заигрывали со Штатами. Рынки капитала для их компаний важны и из-за денег они пойдут на сотрудничество с США. Что касается евразийской интеграции Узбекистана, мое мнение, что надо выстроить с ними те же отношения, которые есть у России с Азербайджаном сейчас", - указал Разуваев.
Собеседник напомнил, как в мае 2014 года в Астане президентами России, Белоруссии и Казахстане был подписан договор о Евразийском экономическом союзе. Тогда Александр Лукашенко неожиданно заявил, что объединение этих стран приведет к образованию одного большого государства - это и есть большая Россия. В такой союз узбеки не интегрируются, стоят обособленно, и, напротив, включать их в единую экономическую систему было бы для РФ затруднительно.
"Если говорить об Азии, в целом минуя Казахстан, надо сказать, что она очень проблемная. Коррупция и разгул бандитизма там имеют огромный масштаб. Неизвестно достоверно, что там с исламистами, наркоторговлей, хлопковой мафией, подпольным бизнесом", - подчеркнул кандидат экономических наук.
С другой стороны, Россия уже сегодня поставляет в республику широкий объем товаров от продовольствия до технического оборудования. В Узбекистане работают российские химические и нефтегазовые предприятия, такие как "Лукойл" и "ХимАгро". По данным Минэкономразвития, в функционирует более более трех миллионов предприятий с участием РФ.
Накануне российский премьер Михаил Мишустин встретился с президентом республики Шавкатом Мирзиеевым, стороны обсудили развитие сотрудничества между Россией и Узбекистаном.
"В прошлом году Узбекистан продал в Россию товаров на 318 млрд рублей. 90 миллиардов выручил за текстиль. В первом полугодии 2024-го взаимный товарооборот вырос почти на 9% и составил 412 миллиардов рублей. Но в правительствах двух стран держат в уме задачу по увеличению товарооборота в три раза к 2030 году", - пишут "Санкт-Петербургские ведомости".
В мае президент Владимир Путин заявлял, что отношения РФ и Узбекистана находятся на подъеме, и республика является надежным союзником России. Вот и получается, что стратегия Вашингтона направлена на то, чтобы ослабить нашу экономику, блокировать серый хаб, и если не получится создать дефицит, то хотя бы приложить руку к росту цен на все товары из-за осложненной логистики.
"То, что сегодня узбеки не хотят ссорится с американцами нас не слишком напрягает, потому что включать Узбекистан в единую экономическую систему сложно, пускай они лучше сами. А что касается экономического хаба, который необходим для параллельного импорта, то я думаю, что наши обязательно что-нибудь придумают", - заключил Александр Разуваев.
Подробнее по теме - в интервью политтехнолога Дмитрия Выдрина "США запустили сценарий "украинизации" Казахстана и Узбекистана" на сайте Украина.ру.
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