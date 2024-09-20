https://ukraina.ru/20240920/1057586329.html

Узбекистанский хаб для РФ под угрозой. Чем чреват разворот Ташкента в сторону Вашингтона?

Узбекистанский хаб для РФ под угрозой. Чем чреват разворот Ташкента в сторону Вашингтона? - 20.09.2024 Украина.ру

Узбекистанский хаб для РФ под угрозой. Чем чреват разворот Ташкента в сторону Вашингтона?

Узбекистан как и Турция преследуют свои экономические цели, сотрудничая с враждебным России Западом, а новый договор Ташкента и Вашингтона об обмене таможенной информацией это подтверждает. Зачем это США и создаст ли такое сотрудничество дефицит товаров в России рассказал кандидат экономических наук Александр Разуваев в комментарии для Украина.ру

2024-09-20T16:33

2024-09-20T16:33

2024-09-20T16:33

россия

узбекистан

ташкент

шавкат мирзиёев

евразийский союз

импорт

экспорт

торговля

экономика

антироссийские санкции

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Таможенный комитет Узбекистана и Погранично-таможенная служба США заключили договор об обмене таможенной информацией, согласно которому американская сторона обязалась помочь цифровизировать экспортно-импортный поток, бороться с торговлей людьми, наркотрафиком и другими преступлениями в Узбекистане. Вашингтон теперь будет располагать информацией о поставках через границу, а это грозит параллельному импорту, который помогал РФ обходить западные санкции. Весомую роль в борьбе с большим количеством ограничений играют два ключевых хаба - Киргизия и Узбекистан, благодаря которым в России нет дефицита товаров, сказал Разуваев. К примеру, минувшим летом узбекские СМИ писали, что объем торговли с Россией вырос на 29,3%, но это не замещает стремления Ташкента вписаться в глобальную экономику. "Узбекистан не входит в Евразийский союз, они наблюдатели, которые стараются вписаться в глобальную экономику. Им нужны инвестиции, а потому с Западом они ссориться не будут. Узбеки входят в союз тюрских государств и это для них поважнее, чем отношения с нами. Более того, они рискуют попасть под санкции. При таком развитии событий нам нужно будет брать их на содержание, но тут рискуем надорваться. Всегда должен быть баланс", - пояснил эксперт. По его словам, если слабая власть Киргизии действительно пророссийская, то Узбекистан "сам себе на уме". Для справки. По состоянию на 1 июля государственный долг Ташкента впервые превысил 37 млрд долларов. С 2017 по 2023 годы эта сумма увеличилась в три раза. По данным Международного валютного фонда, на 2024-го общий внешний долг Узбекистана составлял 53 миллиарда долларов. В том числе и поэтому Узбекистан допускает агрессивную экономическую экспансию, которую подают под видом "благотворительной помощи". Власти всерьез полагают, что привлекая инвестиции и благодаря высокой демографии, страна сможет переплюнуть Казахстан. "Узбеки - сложные ребята, которые и при первом президенте заигрывали со Штатами. Рынки капитала для их компаний важны и из-за денег они пойдут на сотрудничество с США. Что касается евразийской интеграции Узбекистана, мое мнение, что надо выстроить с ними те же отношения, которые есть у России с Азербайджаном сейчас", - указал Разуваев. Собеседник напомнил, как в мае 2014 года в Астане президентами России, Белоруссии и Казахстане был подписан договор о Евразийском экономическом союзе. Тогда Александр Лукашенко неожиданно заявил, что объединение этих стран приведет к образованию одного большого государства - это и есть большая Россия. В такой союз узбеки не интегрируются, стоят обособленно, и, напротив, включать их в единую экономическую систему было бы для РФ затруднительно. "Если говорить об Азии, в целом минуя Казахстан, надо сказать, что она очень проблемная. Коррупция и разгул бандитизма там имеют огромный масштаб. Неизвестно достоверно, что там с исламистами, наркоторговлей, хлопковой мафией, подпольным бизнесом", - подчеркнул кандидат экономических наук. С другой стороны, Россия уже сегодня поставляет в республику широкий объем товаров от продовольствия до технического оборудования. В Узбекистане работают российские химические и нефтегазовые предприятия, такие как "Лукойл" и "ХимАгро". По данным Минэкономразвития, в функционирует более более трех миллионов предприятий с участием РФ. Накануне российский премьер Михаил Мишустин встретился с президентом республики Шавкатом Мирзиеевым, стороны обсудили развитие сотрудничества между Россией и Узбекистаном. "В прошлом году Узбекистан продал в Россию товаров на 318 млрд рублей. 90 миллиардов выручил за текстиль. В первом полугодии 2024-го взаимный товарооборот вырос почти на 9% и составил 412 миллиардов рублей. Но в правительствах двух стран держат в уме задачу по увеличению товарооборота в три раза к 2030 году", - пишут "Санкт-Петербургские ведомости". В мае президент Владимир Путин заявлял, что отношения РФ и Узбекистана находятся на подъеме, и республика является надежным союзником России. Вот и получается, что стратегия Вашингтона направлена на то, чтобы ослабить нашу экономику, блокировать серый хаб, и если не получится создать дефицит, то хотя бы приложить руку к росту цен на все товары из-за осложненной логистики. "То, что сегодня узбеки не хотят ссорится с американцами нас не слишком напрягает, потому что включать Узбекистан в единую экономическую систему сложно, пускай они лучше сами. А что касается экономического хаба, который необходим для параллельного импорта, то я думаю, что наши обязательно что-нибудь придумают", - заключил Александр Разуваев. Подробнее по теме - в интервью политтехнолога Дмитрия Выдрина "США запустили сценарий "украинизации" Казахстана и Узбекистана" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240801/1056614632.html

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Анастасия Градинарова

россия, узбекистан, ташкент, шавкат мирзиёев, евразийский союз, импорт, экспорт, торговля, экономика, антироссийские санкции, запад, сво, новости