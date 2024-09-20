Станислав Тарасов: "Хезболла" и хуситы выходят из-под контроля Ирана, которому нужны деньги США - 20.09.2024 Украина.ру
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Станислав Тарасов: "Хезболла" и хуситы выходят из-под контроля Ирана, которому нужны деньги США
Станислав Тарасов: "Хезболла" и хуситы выходят из-под контроля Ирана, которому нужны деньги США - 20.09.2024 Украина.ру
Станислав Тарасов: "Хезболла" и хуситы выходят из-под контроля Ирана, которому нужны деньги США
Историк, эксперт по Ближнему Востоку Станислав Тарасов считает, что Нетаньяху играет в пользу Трампа, не позволяя администрации Белого дома одержать победу в регионе. Иран же превращается в самостоятельную фигуру в диалоге с США
2024-09-20T15:43
2024-09-20T16:34
интервью
израиль
сша
ближний восток
биньямин нетаньяху
дональд трамп
энтони блинкен
хезболла
хамас
украина
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Об этом политолог заявил в интервью изданию Украина.ру.Израильские истребители нанесли удары по 30 ракетным установкам "Хезболлы" на юге Ливана, сообщило 19 сентября издание The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ. – Станислав Николаевич, ЦАХАЛ возобновил бомбардировки позиций "Хезболлы" в Ливане. К чему ведет регион новая фаза войны?– Ситуация развивается по перманентной эскалации. В сухом остатке — вся проблема в Израиле. Нетаньяху не дает возможности группе посредников в лице Катара и США провести по своему сценарию процесс прекращения огня в Газе и освобождения заложников.Все время появляются новые мотивации [к боевым действиям] то у одной, то у другой стороны. Идет постоянное предъявление претензий. Например, ХАМАС предлагает свои условия для разрешения ситуации, а Нетаньяху не принимает их. И наоборот.— Насколько далеко готов зайти Израиль?— Вряд ли сейчас можно ожидать casus belli. Война на Ближнем Востоке, конечно, назревает, но вряд ли вспыхнет прямо сейчас. До результатов выборов в Америке, думаю, ничего особенного не произойдет. Никаких ядерных вариантов на Ближнем Востоке тоже не предвидится, на мой взгляд.— А Иран и его новый президент какой курс ведут, как считаете?— Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан пытается наладить отношения с Западом. Он считает, что ему необходимо модернизировать экономику, а для этого нужно 800 миллиардов долларов. У Тегерана есть всего лишь 60 миллиардов…Поэтому иранцы пытаются договориться с западниками. Во всяком случае, идут закрытые переговоры, Иран пытается сдерживать "Хезболлу". Но, тем не менее, и последняя, и ХАМАС, и хуситы выходят из-под контроля Тегерана. Сам Иран превращается в самостоятельную фигуру в диалоге с США.— Недавняя кровавая операция с пейджерами в Ливане — это часть какой игры?— Эта история имеет многослойную основу.Во-первых, базовый элемент здесь — нанесение удара по переговорам в Каире о прекращении огня в секторе Газа, на которые прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Конечно, в условиях того, что происходит в Ливане, какие-либо договоренности обсуждать невозможно.Во-вторых, Израиль пытается дезавуировать этот пацифистский формат через утверждение, что нужно вести переговоры или выводить в эпицентр Иран, в пользу которого действуют прокси-группы: хуситы, "Хезболла" и ХАМАС. Ливанское направление связано с шиитским движением "Хезболла", поэтому есть опасение, что последняя объединится с ХАМАС, и тогда Израилю мало не покажется. Поэтому Нетаньяху фактически меняет формат переговоров. Но для того, чтобы изменить их по формальному урегулированию, нужны новые дипломатические усилия.В итоге, с одной стороны, Нетаньяху играет в пользу Трампа, не позволяя демократической администрации Белого дома одержать какую-либо победу или создать ситуацию, которая позволяла бы ей заявить о своей победе на Ближнем Востоке. С другой стороны, лидер Израиля дает Трампу возможность критиковать властвующих демократов за неспособность урегулировать ситуации в регионе.— В то же время арабские страны и Европа начинают уставать от несговорчивости Израиля. Означает ли это, что они все более будут тяготеть к антиамериканской позиции и становиться ближе к России, что поможет разрешить украинский кризис?— Конечно, украинский конфликт и ситуация на Ближнем Востоке связаны — иногда события развиваются синхронно.Американцы и страны НАТО втянулись в войну на Украине против России — да, неформально, но они участвуют. Теперь Нетаньяху втягивает США в конфликт на Ближнем Востоке. То есть уже получается, что Америке необходимо играть на две войны. США стоят перед выбором.Что касается арабских стран, то они заняли выжидательную позицию и вроде бы ведут переговоры вместе с Вашингтоном и Тель-Авивом по прекращению огня в Газе. Однако по урегулированию конфликта они не принимают каких-то конкретных усилий, которые могли бы оказать давление на Израиль.Например, никто не накладывает эмбарго на энергоносители. Да, Турция ввела запрет на экспорт товаров в Израиль, грозится перекрыть Босфор. Да, хуситы наносят удары по Израилю сверхзвуковыми ракетами и грозятся ударить еще, если начнется война против Ливана.Но это все, на мой взгляд, громкие, сенсационные, медийные акты, которые скрывают сущность проблемы.— И в чем же эта сущность?— Прежде всего, страны выжидают смены администрации в США, чтобы понять новый курс американского государства. Потому что демократическое руководство Белого дома не только потерпело полное поражение на Ближнем Востоке, но и подорвало международное имя Америки.Весь мир смотрит и ждет, что будет делать новая администрация после выборов в США, как будут развиваться события в широком контексте: и противостояние с Югом, и украинский кризис, и ситуация в Европе.— Тем не менее, огромные потоки оружия из США и Европы пойдут в Израиль, а не на Украину. Украинская армия от этого будет иметь проблемы?— Оружия на Ближнем Востоке и без того достаточно. А украинская армия свои вооружения получает.О том, что могут готовить Украина и Запад для России, в интервью Анны Черкасовой с российским ученым-криминалистом Виталий Вехов о взрывах пейджеров в Ливане и о том, при чем здесь США.
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, израиль, сша, ближний восток, биньямин нетаньяху, дональд трамп, энтони блинкен, хезболла, хамас, украина, выборы, демократы
Интервью, Израиль, США, Ближний Восток, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Энтони Блинкен, Хезболла, ХАМАС, Украина, выборы, демократы

Станислав Тарасов: "Хезболла" и хуситы выходят из-под контроля Ирана, которому нужны деньги США

15:43 20.09.2024 (обновлено: 16:34 20.09.2024)
 
Станислав Тарасов
Станислав Тарасов
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Историк, эксперт по Ближнему Востоку Станислав Тарасов считает, что Нетаньяху играет в пользу Трампа, не позволяя администрации Белого дома одержать победу в регионе. Иран же превращается в самостоятельную фигуру в диалоге с США
Об этом политолог заявил в интервью изданию Украина.ру.
Израильские истребители нанесли удары по 30 ракетным установкам "Хезболлы" на юге Ливана, сообщило 19 сентября издание The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ.
– Станислав Николаевич, ЦАХАЛ возобновил бомбардировки позиций "Хезболлы" в Ливане. К чему ведет регион новая фаза войны?
– Ситуация развивается по перманентной эскалации. В сухом остатке — вся проблема в Израиле. Нетаньяху не дает возможности группе посредников в лице Катара и США провести по своему сценарию процесс прекращения огня в Газе и освобождения заложников.
Все время появляются новые мотивации [к боевым действиям] то у одной, то у другой стороны. Идет постоянное предъявление претензий. Например, ХАМАС предлагает свои условия для разрешения ситуации, а Нетаньяху не принимает их. И наоборот.
— Насколько далеко готов зайти Израиль?
— Вряд ли сейчас можно ожидать casus belli. Война на Ближнем Востоке, конечно, назревает, но вряд ли вспыхнет прямо сейчас. До результатов выборов в Америке, думаю, ничего особенного не произойдет.
Никаких ядерных вариантов на Ближнем Востоке тоже не предвидится, на мой взгляд.
Станислав Тарасов - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
15 марта 2023, 10:57
Станислав Тарасов: кто онИсторик, политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. Автор многих книг и статей, посвященных проблемам Закавказья, Турции, Ирана и других стран ближневосточного региона. Владеет турецким, немецким, арабским языками, а также фарси.
— А Иран и его новый президент какой курс ведут, как считаете?
— Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан пытается наладить отношения с Западом. Он считает, что ему необходимо модернизировать экономику, а для этого нужно 800 миллиардов долларов. У Тегерана есть всего лишь 60 миллиардов…
Поэтому иранцы пытаются договориться с западниками. Во всяком случае, идут закрытые переговоры, Иран пытается сдерживать "Хезболлу". Но, тем не менее, и последняя, и ХАМАС, и хуситы выходят из-под контроля Тегерана.
Сам Иран превращается в самостоятельную фигуру в диалоге с США.
— Недавняя кровавая операция с пейджерами в Ливане — это часть какой игры?
— Эта история имеет многослойную основу.
Во-первых, базовый элемент здесь — нанесение удара по переговорам в Каире о прекращении огня в секторе Газа, на которые прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Конечно, в условиях того, что происходит в Ливане, какие-либо договоренности обсуждать невозможно.
Во-вторых, Израиль пытается дезавуировать этот пацифистский формат через утверждение, что нужно вести переговоры или выводить в эпицентр Иран, в пользу которого действуют прокси-группы: хуситы, "Хезболла" и ХАМАС.
Ливанское направление связано с шиитским движением "Хезболла", поэтому есть опасение, что последняя объединится с ХАМАС, и тогда Израилю мало не покажется. Поэтому Нетаньяху фактически меняет формат переговоров. Но для того, чтобы изменить их по формальному урегулированию, нужны новые дипломатические усилия.
В итоге, с одной стороны, Нетаньяху играет в пользу Трампа, не позволяя демократической администрации Белого дома одержать какую-либо победу или создать ситуацию, которая позволяла бы ей заявить о своей победе на Ближнем Востоке.
С другой стороны, лидер Израиля дает Трампу возможность критиковать властвующих демократов за неспособность урегулировать ситуации в регионе.
— В то же время арабские страны и Европа начинают уставать от несговорчивости Израиля. Означает ли это, что они все более будут тяготеть к антиамериканской позиции и становиться ближе к России, что поможет разрешить украинский кризис?
— Конечно, украинский конфликт и ситуация на Ближнем Востоке связаны — иногда события развиваются синхронно.
Американцы и страны НАТО втянулись в войну на Украине против России — да, неформально, но они участвуют. Теперь Нетаньяху втягивает США в конфликт на Ближнем Востоке. То есть уже получается, что Америке необходимо играть на две войны. США стоят перед выбором.
Что касается арабских стран, то они заняли выжидательную позицию и вроде бы ведут переговоры вместе с Вашингтоном и Тель-Авивом по прекращению огня в Газе. Однако по урегулированию конфликта они не принимают каких-то конкретных усилий, которые могли бы оказать давление на Израиль.
Например, никто не накладывает эмбарго на энергоносители. Да, Турция ввела запрет на экспорт товаров в Израиль, грозится перекрыть Босфор. Да, хуситы наносят удары по Израилю сверхзвуковыми ракетами и грозятся ударить еще, если начнется война против Ливана.
Но это все, на мой взгляд, громкие, сенсационные, медийные акты, которые скрывают сущность проблемы.
— И в чем же эта сущность?
— Прежде всего, страны выжидают смены администрации в США, чтобы понять новый курс американского государства. Потому что демократическое руководство Белого дома не только потерпело полное поражение на Ближнем Востоке, но и подорвало международное имя Америки.
Весь мир смотрит и ждет, что будет делать новая администрация после выборов в США, как будут развиваться события в широком контексте: и противостояние с Югом, и украинский кризис, и ситуация в Европе.
— Тем не менее, огромные потоки оружия из США и Европы пойдут в Израиль, а не на Украину. Украинская армия от этого будет иметь проблемы?
— Оружия на Ближнем Востоке и без того достаточно. А украинская армия свои вооружения получает.
© Генерация ИИТанки
Танки
© Генерация ИИ
О том, что могут готовить Украина и Запад для России, в интервью Анны Черкасовой с российским ученым-криминалистом Виталий Вехов о взрывах пейджеров в Ливане и о том, при чем здесь США.
 
ИнтервьюИзраильСШАБлижний ВостокБиньямин НетаньяхуДональд ТрампЭнтони БлинкенХезболлаХАМАСУкраинавыборыдемократы
 
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