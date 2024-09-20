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Эволюция или творение Господне? Из-за чего произошел спор вокруг православного учебника по биологии

Эволюция или творение Господне? Из-за чего произошел спор вокруг православного учебника по биологии - 20.09.2024 Украина.ру

Эволюция или творение Господне? Из-за чего произошел спор вокруг православного учебника по биологии

Православный священник и популярный блогер Павел Островский раскритиковал миллиардера и основателя "Царьграда" Константина Малофеева, который заявил, что эволюционную теорию Дарвина нужно исключить из школьной программы, заменив ее идеей о том, что человек - творение Господне

2024-09-20T16:30

2024-09-20T16:30

2024-09-20T16:30

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Накануне помощник председателя правительства России, бывший мэр Грозного и экс-премьер Чечни Муслим Хучиев предложил Министерству просвещения исключить теорию Дарвина из школьных учебников.Эту идею подхватил Малофеев, заявив, что необходимость прощания с теорией Дарвина давно устарела, так как иначе подрастающих россиян ждет судьба "отошедшего от Бога осатанелого Запада"."Крайне идеологизированная и научно устаревшая еще в середине XX века дарвинистская теория эволюции человека из обезьяны (Дарвин утверждал, что человек произошел от общего с обезьяной предка, который впоследствии вымер. - Ред.) должна быть исключена из школьных учебников биологии. По сути, наша система образования стоит перед выбором, во что мы научим верить наших пятиклассников — в то, что они образ Божий, или в то, что они прямоходящие приматы. До чего доводит подобное образование, мы можем судить по отошедшему от Бога осатанелому Западу. Если мы не хотим такого же будущего для наших детей, пора менять школьную программу", - заявил Малофеев.И это не первый скандал вокруг "учебника" по биологии авторства Сергея Вертьянова. Еще в 2013 году на эту книгу, вышедшую тогда тиражом в 10 тысяч экземпляров, обратила внимание автор "Комсомольской правды" Ксения Конюхова."Оказывается, вплоть до позапрошлого века биологи-систематики занимались тем, что "пытались увидеть закономерности в плане Творца". В качестве аргументов приводятся отрывки из жизнеописаний святых. Контрольный выстрел - вопросы по итогам раздела: 1. Прокомментируйте закономерности в "родословном древе" эволюции с позиции единого творческого плана сотворения мира. 2. Чем питались хищники до грехопадения первых людей?" - отметила Конюхова.Она обратила внимание на то, что у себя на сайте Вертьянов значится как выпускник факультета молекулярной и биологической физики МФТИ, где также указано, что его настоящая фамилия - Вальшин.Журналистка связалась с университетом, однако там ответили, что студентов ни по фамилии Вертьянов, ни по фамилии Вальшин, у них не училось. Не удалось найти и сведения о его диссертации. При этом сам автор "учебника", с которым журналистке все же удалось поговорить, заявил, что раньше он жил под третьей фамилией. Правда назвать ее отказался."В первый раз я менял фамилию в связи с необходимостью, возникшей в семье, где я родился, во второй раз была другая причина", - процитировала Конюхова Вертьянова.Еще по теме: Православный священник потребовал изъять языческую книгу Поклонской и проверить на экстремизм.

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новости, россия, константин малофеев, учебник, биология