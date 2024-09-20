https://ukraina.ru/20240920/1057587877.html

Как дальний Запад меняет Ближний Восток. Тель-Авив шаг за шагом приближается к созданию Большого Израиля

Как дальний Запад меняет Ближний Восток. Тель-Авив шаг за шагом приближается к созданию Большого Израиля - 20.09.2024 Украина.ру

Как дальний Запад меняет Ближний Восток. Тель-Авив шаг за шагом приближается к созданию Большого Израиля

Армия Израиля 19 сентября атаковала цели "Хезболлы" на юге Ливана. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что целью операции является "сокращение террористического потенциала и военной инфраструктуры организации".

2024-09-20T17:19

2024-09-20T17:19

2024-09-20T17:20

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ливан

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военная эскалация

ближний восток

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Под ударом оказались населенные пункты Шехин, Тайбу, Блейду, Мис-эль-Джебель, Эйтарону, аль-Хьяму и Кфар-Килу на юге Ливана.В день начала операции израильские сверхзвуковые бомбардировщики пролетели над Бейрутом прямо во время публичной трансляции выступления лидера движения Хасана Насраллы, в ходе которого он говорил о взрывах пейджеров с литиевыми батареями. Ливан считает, что Израиль стоит за производством устройств, которые 18 сентября начали массово взрываться в руках сторонников "Хезболлы". В результате взрывов погибли около 40 человек, около 3000 человек, которые в момент взрыва устройств находились рядом с их владельцами, получили ранения.Бомбардировки продолжились в течение ночи. По данным местных СМИ, в течение 20 минут израильская авиация атаковала от 50 до 70 целей в различных регионах страны. ЦАХАЛ утверждает, что уничтожил 100 ракетных установок "Хезболлы", которые готовились выпустить одновременно 1000 ракет по Израилю.Официальные лица США заявили американским СМИ о том, что в телефонном разговоре 17 сентября израильская сторона предупредила главу Пентагона Ллойда Остина о готовящейся операции в Ливане, но при этом не сообщила никаких подробностей. По их словам, США не играли никакой роли в нападениях, и они сами были удивлены спецификой операций.Лидер "Хезболлы" Насралла со своей стороны уже заявил, что очень надеется на вторжение Израиля в Ливан, ведь это "создаст историческую возможность и последует справедливое наказание".Означает ли это начало большой войны на Ближнем Востоке? По мнению авторов The New York Times, взрывы гаджетов унизили "Хезболлу", но к яростному ответу, который обещает Насралла, она не готова. С другой стороны, ракетная атака Израиля привела к эскалации ситуации, но полномасштабную войну она, по всей видимости, за собой не повлечёт.По словам турецкого политолога, директора Международного института развития научного сотрудничества Арифа Асалыоглу, существует мнение, что у Израиля есть главная цель – создание большого Израильского государства.В интервью Украине.ру эксперт напомнил, что Государство Израиль было создано после Второй мировой войны при поддержке США и Британии. Но потом произошло еще несколько конфликтов с арабскими странами, в ходе которых Израиль приблизился к своей цели, но ему не удалось осуществить ее до конца. Теперь он пытается реализовать ее, отметил эксперт."Верно это или не верно, правильно или неправильно – это другой вопрос. Но мы видим это на основании поведения израильской армии. Когда создавался Израиль, какова была его территория? А сегодня какова? После каждого конфликта это государство добавляло себе новые территории, это факт", - рассказал Асалыоглу.При этом эксперт отметил, что Израиль приближается к своей цели благодаря поддержке прежде всего США, затем Британии и других западных стран. Он привлекает на свою сторону и использует для решения собственных задач других региональных лидеров, сказал политолог."Это видно на примере президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также на примере других лидеров – иракских и отчасти иорданских. Как это происходит? Например, у Эрдогана есть свои внутриполитические проблемы. Когда он пришел к власти, у него была проблема с армией. Первые пять-десять лет он очень хорошо работал с ЕС, с западными странами, но всегда существовала проблема взаимоотношений Эрдогана с собственной армией. При поддержке Запада он в конце концов этот вопрос решил", - отметил политолог.С другой стороны, Эрдоган и другие лидеры под влиянием Запада решали разные региональные вопросы, сказал Асалыоглу. По его словам, президент Турции явно говорил о том, что он является сопредседателем ближневосточного проекта."Что имеется в виду? Если у Запада есть какой-то ближневосточный проект, Эрдоган в нем будут участвовать и помогать", - сказал эксперт.Асалыоглу добавил, что время от времени мы видим разные проблемы, которые возникают в отношениях ближневосточных лидеров с Западом, против которого они выступают. Но на самом деле эта критика предназначена в первую очередь для внутриполитической сцены, для того, чтобы получить голоса избирателей, подчеркнул он. На самом деле Эрдоган держится у власти при поддержке Запада, сказал Асалыоглу."Израиль имеет цель, к которой он идет, имеет поддержку Запада, прежде всего США и Великобритании, имеет поддержку региональных лидеров, таких как Эрдоган. Каждый месяц он приближает достижение этой цели. Сейчас с ХАМАС на юге Палестины проблема уже более или менее решена. Теперь пришла очередь "Хезболлы". Израиль очень хорошо знает ситуацию внутри "Хезболлы" и ХАМАС, это показывает ситуация со взрывами гаджетов, которая произошла на днях", - рассказал политолог.Асалыоглу не считает, что утверждения о том, что США не нужна большая война на Ближнем Востоке, надо принимать за чистую монету. Он напомнил, что Ллойд Остин на днях должен был прилететь в Израиль, но он отменил этот визит, что должно восприниматься как несогласие Вашингтона с действиями Тель-Авива."Однако на Ближнем Востоке нет никого, кто был бы вооружён сильнее. Даже у стран НАТО американских истребителей F-35 очень мало, а у Израиля они есть. Американцы отправляют туда все самое современное оружие. При этом в любом нужном количестве и независимо от того, может ли Израиль за него платить", - напомнил Асалыоглу.Но большой региональной войны с участием нескольких стран одновременно на Ближнем Востоке скорее всего не будет, и на это есть несколько причин, полагает эксперт. Во-первых, в ней не заинтересованы власти этих стран, в первую очередь, Иран."Если бы Иран захотел, он бы отреагировал на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании 31 июля в Тегеране. Убийство важных гостей может быть причиной для войны, но Иран эту войну не начал", - сказал политолог.Во-вторых, у "Хезболлы" нет возможности воевать с Израилем, продолжил Асалыоглу. "Хезболла" более крупная организация, чем ХАМАС и у ней больше финансов и оружия, но вести открытую войну с ЦАХАЛ она не может, полагает он."С другой стороны, власти Ливана, где находится "Хезболла", тоже не хотят этой войны. Поэтому большой региональной войны не будет, но Израиль постепенно будет реализовывать свою цель. Почему? Потому что Тель-Авив некоторые вещи делает медленно, а мировое общество за это время к ним привыкает. Там погибает много людей, города уничтожаются, разрушаются объекты культурного наследия, но для Израиля это не так важно", - считает Асалыоглу.При этом эксперт подчеркнул, что развитие последних событий вокруг Ливана во многом зависит от реакции мирового сообщества и ООН. Если она будет острой, Израиль остановится на определенном этапе своих действий. Если "Хезболла" ответит решительно, война продолжится, но через несколько месяцев ситуация успокоится, резюмировал Ариф Асалыоглу.Больше об этой теме в интервью Аббаса Джумы Украина обожает террор, поэтому вместе с Израилем и США входит в один и тот же клуб

https://ukraina.ru/20240919/1057567559.html

https://ukraina.ru/20240730/1056573213.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, израиль, ливан, сша, хезболла, хамас, ллойд остин, эрдоган, военная эскалация, ближний восток