https://ukraina.ru/20240920/1057589422.html

Почему сорвался приезд миссии МВФ в Москву и к чему ведут экономику России – Голубовский

Почему сорвался приезд миссии МВФ в Москву и к чему ведут экономику России – Голубовский - 20.09.2024 Украина.ру

Почему сорвался приезд миссии МВФ в Москву и к чему ведут экономику России – Голубовский

Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру рассказал об экономическом аспекте увеличения... Украина.ру, 20.09.2024

2024-09-20T18:00

2024-09-20T18:00

2024-09-20T18:00

видео

россия

дмитрий голубовский

мвф

брикс

экономика

центробанк рф

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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру рассказал об экономическом аспекте увеличения численности вооруженных сил России, а также прокомментировал повышение ключевой ставки Центробанком и анонсирование общей расчётной денежной единицы БРИКС. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно. 00:44 - Об увеличении численности ВС России; 03:18 - причины отмены визита миссии МВФ по консультациям с РФ; 08:13 - почему Центробанк России повышает ключевую ставку? 19:20 - Об общей расчётной единице БРИКС.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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