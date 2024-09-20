https://ukraina.ru/20240920/1057589422.html
Почему сорвался приезд миссии МВФ в Москву и к чему ведут экономику России – Голубовский
Почему сорвался приезд миссии МВФ в Москву и к чему ведут экономику России – Голубовский - 20.09.2024 Украина.ру
Почему сорвался приезд миссии МВФ в Москву и к чему ведут экономику России – Голубовский
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру рассказал об экономическом аспекте увеличения... Украина.ру, 20.09.2024
2024-09-20T18:00
2024-09-20T18:00
2024-09-20T18:00
видео
россия
дмитрий голубовский
мвф
брикс
экономика
центробанк рф
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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру рассказал об экономическом аспекте увеличения численности вооруженных сил России, а также прокомментировал повышение ключевой ставки Центробанком и анонсирование общей расчётной денежной единицы БРИКС. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно. 00:44 - Об увеличении численности ВС России; 03:18 - причины отмены визита миссии МВФ по консультациям с РФ; 08:13 - почему Центробанк России повышает ключевую ставку? 19:20 - Об общей расчётной единице БРИКС.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, дмитрий голубовский, мвф, брикс, экономика, центробанк рф, видео
Видео, Россия, Дмитрий Голубовский, МВФ, БРИКС, экономика, Центробанк РФ
Почему сорвался приезд миссии МВФ в Москву и к чему ведут экономику России – Голубовский
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру рассказал об экономическом аспекте увеличения численности вооруженных сил России, а также прокомментировал повышение ключевой ставки Центробанком и анонсирование общей расчётной денежной единицы БРИКС.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.
00:44 - Об увеличении численности ВС России;
03:18 - причины отмены визита миссии МВФ по консультациям с РФ;
08:13 - почему Центробанк России повышает ключевую ставку?
19:20 - Об общей расчётной единице БРИКС.