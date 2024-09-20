Почему сорвался приезд миссии МВФ в Москву и к чему ведут экономику России – Голубовский - 20.09.2024 Украина.ру
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Почему сорвался приезд миссии МВФ в Москву и к чему ведут экономику России – Голубовский
Почему сорвался приезд миссии МВФ в Москву и к чему ведут экономику России – Голубовский - 20.09.2024 Украина.ру
Почему сорвался приезд миссии МВФ в Москву и к чему ведут экономику России – Голубовский
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру рассказал об экономическом аспекте увеличения... Украина.ру, 20.09.2024
2024-09-20T18:00
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россия
дмитрий голубовский
мвф
брикс
экономика
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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру рассказал об экономическом аспекте увеличения численности вооруженных сил России, а также прокомментировал повышение ключевой ставки Центробанком и анонсирование общей расчётной денежной единицы БРИКС. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно. 00:44 - Об увеличении численности ВС России; 03:18 - причины отмены визита миссии МВФ по консультациям с РФ; 08:13 - почему Центробанк России повышает ключевую ставку? 19:20 - Об общей расчётной единице БРИКС.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, россия, дмитрий голубовский, мвф, брикс, экономика, центробанк рф, видео
Видео, Россия, Дмитрий Голубовский, МВФ, БРИКС, экономика, Центробанк РФ

Почему сорвался приезд миссии МВФ в Москву и к чему ведут экономику России – Голубовский

18:00 20.09.2024
 
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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру рассказал об экономическом аспекте увеличения численности вооруженных сил России, а также прокомментировал повышение ключевой ставки Центробанком и анонсирование общей расчётной денежной единицы БРИКС.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.
00:44 - Об увеличении численности ВС России;
03:18 - причины отмены визита миссии МВФ по консультациям с РФ;
08:13 - почему Центробанк России повышает ключевую ставку?
19:20 - Об общей расчётной единице БРИКС.
 
ВидеоРоссияДмитрий ГолубовскийМВФБРИКСэкономикаЦентробанк РФ
 
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18:00Почему сорвался приезд миссии МВФ в Москву и к чему ведут экономику России – Голубовский
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